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Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly Ameet Bharwani, David King Protege tu infraestructura de IA con Fastly. Descubre cómo nuestra arquitectura de seguridad para servidores MCP mitiga amenazas de Open Web Application Security Project y específicas de IA, al tiempo que mantiene el rendimiento en el edge. 09 de julio de 2026

Estado de los pagos: comercio agéntico, pagos y el edge Shaun Flagg Explora el auge del comercio agéntico, los nuevos protocolos de pago para IA y por qué el edge se está convirtiendo en el punto de control para transacciones seguras impulsadas por IA. 01 de julio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

Ofrece a los agentes de IA el Markdown que realmente quieren Jonathan Speek Los rastreadores de IA prefieren Markdown al HTML. Descubre cómo usar Fastly Compute para entregar Markdown limpio y almacenado en caché a los agentes de IA sin cambiar tu servidor de origen. 28 de mayo de 2026

Tu agente de programación con IA ahora funciona muchísimo mejor en Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Mejora tu agente de programación de IA con Fastly. Aprovecha las funciones de código abierto del Fastly Agent Toolkit para implementar correctamente VCL, CLI y Compute. 26 de marzo de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

CDN frente a almacenamiento en caché: ¿cuál es la diferencia? Rogier Mulhuijzen A veces se confunde el uso de una red de distribución de contenidos (CDN) con el almacenamiento en caché. Es importante conocer las diferencias entre ambos conceptos para poder decidir cuál es la mejor opción para optimizar el rendimiento de tu sitio web. 02 de enero de 2026

Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales. 25 de noviembre de 2025

Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 más La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento. 14 de noviembre de 2025

Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 más Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda. 05 de noviembre de 2025

Optimización del rendimiento web: análisis de los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimiza el rendimiento web con los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly. Descubre cómo Gzip y Brotli reducen el tamaño de las cargas útiles, disminuyen los costes y aceleran tu sitio. 03 de noviembre de 2025

Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly Sy Brand Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente. 30 de octubre de 2025

Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura Daniel Axtens Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema. 09 de octubre de 2025

Enséñale un nuevo truco a tu robots.txt (para IA) Brooks Cunningham, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Controla cómo los bots de IA como Google-Extended y Applebot-Extended utilizan el contenido de tu sitio web para su entrenamiento. Actualiza tu archivo robots.txt con reglas simples de Disallow. 16 de septiembre de 2025

¿Cambio de Vibe? Los desarrolladores sénior envían casi 2,5 veces más código de IA que sus homólogos junior Alina Lehtinen-Vela La encuesta de Fastly muestra que los desarrolladores sénior confían lo suficiente en las herramientas de IA generativa como para enviar 2,5 veces más código de IA, mientras que los desarrolladores jóvenes se mantienen en la codificación tradicional y con cautela. 27 de agosto de 2025

Reducción de peticiones a una sola desmitificada Stephen Crim ¡Mejora el rendimiento del sitio web con la reducción de peticiones a una sola! Descubre cómo mejora la eficiencia, reduce la carga de origen y optimiza el almacenamiento en caché para una experiencia de usuario ágil. 14 de agosto de 2025

Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit David King, Lorraine Bellon ¡rentabiliza el tráfico de bots de IA! El Bot Management de Fastly y TollBit se han unido para ofrecer un control granular, rendimiento y flexibilidad para gestionar bots y desbloquear nuevos ingresos. 01 de julio de 2025

Introducción a TypeScript en Fastly Compute Katsuyuki Omuro Introducción a TypeScript en Fastly Compute Aprenda a añadir tipado estático a sus proyectos JavaScript para lograr un desarrollo más sólido. 26 de junio de 2025