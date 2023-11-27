Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge Kim Ogletree Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios. 07 de julio de 2026

Fastly se une a la Agentic AI Foundation (AAIF) para impulsar la interoperabilidad de la IA en el edge Tracy Hinds Fastly se une a la AAIF para definir estándares abiertos que impulsen la interoperabilidad de la IA en el edge. Consigue una ejecución segura en menos de un milisegundo para subtareas agénticas con nuestro servidor MCP. 18 de mayo de 2026

Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026 Jesse von Doom Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe. 24 de marzo de 2026

Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 más La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento. 14 de noviembre de 2025

Siete años de reconocimiento de Fastly como la Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ Kim Ogletree Fastly fue nombrada Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ para protección de aplicaciones web y API en la nube en 2025, marcando siete años consecutivos de reconocimiento impulsados por la confianza y las opiniones de los clientes. 01 de octubre de 2025

Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital Eoghan Kelly El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad. 09 de septiembre de 2025

Las ventajas económicas de las soluciones de seguridad de aplicaciones de Fastly David King Descubre cómo las soluciones WAAP de Fastly aumentan las conversiones, incrementan la productividad y reducen los costes. Lee el estudio TEI de Forrester para más detalles. 10 de abril de 2025

El WAF de última generación de Fastly, nombrado «Strong Performer» en Forrester Wave™ Lorraine Bellon Nos enorgullece anunciar que el WAF de última generación de Fastly ha sido nombrado «Strong Performer» en The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025. 20 de marzo de 2025

Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida Jesse von Doom ¿Cansado de las elevadas facturas de almacenamiento? Object Storage de Fastly ofrece tráfico de salida siempre gratuito y precios transparentes para que puedas innovar sin salirte del presupuesto. 12 de diciembre de 2024

Guerra de bots: cómo los bots maliciosos perjudican a las empresas Daniel Corbett, James Nguyen Descubre los conocimientos de nuestra encuesta a 500 responsables de TI y seguridad sobre cómo los bots maliciosos afectan a las empresas. Aprende a proteger tus activos digitales de manera efectiva. 27 de agosto de 2024

Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly Anil Dash ¡Fastly mejora internet en un instante! Si te perdiste nuestro primer evento especial para desarrolladores, aquí te resumimos lo más destacado del gran día. 20 de junio de 2024

Cinco razones por las que asistir a Xcelerate London Shelly Kolvitz No te pierdas Xcelerate London, el evento inspirador de Fastly. Ven y aprende de líderes del sector, participa en talleres prácticos y conoce a profesionales como tú. 08 de mayo de 2024

Seis años seguidos: Fastly vuelve a ser nombrado la elección de los clientes para Cloud WAAP. Kim Ogletree Fastly ha sido reconocido en los galardones «Voice of the Customer» de Gartner® Peer Insights™ de 2024, en la categoría de protección para API y aplicaciones web en la nube. 01 de mayo de 2024

Una gestión de los bots simplificada para un internet mejor y más seguro Liz Hurder, Akil Muralidaharan Bot Management de Fastly pone freno a los bots maliciosos para proteger tus aplicaciones y sitio web y mejorar la experiencia de uso. Te contamos más acerca de nuestras capacidades de gestión de bots. 02 de abril de 2024

Inicio de sesión unificado de la mano de Fastly Sanjeev Nagvekar, Krishnan Ramachandran Nos alegramos de anunciar la llegada del inicio de sesión unificado a las consolas de Fastly y Signal Sciences, que te lo pondrá aún más fácil para acceder a nuestros productos y servicios. 04 de marzo de 2024

La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético piden un mayor nivel de seguridad Anil Dash, Luke Wagner La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético han hecho un llamamiento a la adopción de lenguajes con protección de la memoria, y nosotros creemos que el código existente también puede ser más seguro en este sentido. 27 de febrero de 2024

Los paquetes de Fastly acaban de recibir una actualización Dom Soegono, Delen Trance Los paquetes de productos de Fastly ahora son aún mejores. ¡Echa un vistazo a las últimas funciones de nuestro paquete de servicios de red y mucho más! 22 de enero de 2024

Fastly proporciona el primer byte antes que nadie Lucas Olslund Fastly es un 29 % más rápido que Edgio a la hora de proporcionar el primer byte, lo cual indica un mejor rendimiento y mejor LCP. 08 de diciembre de 2023

Prueba Fastly gratis mediante AWS Marketplace Mili Mathews Ya lo tienes más fácil para probar la CDN de Fastly, a través de AWS Marketplace, con una cuenta gratuita y sin compromiso. 05 de diciembre de 2023