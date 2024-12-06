Así ha mejorado la privacidad de Glitch con Fastly

Como desarrolladores, la experiencia nos ha enseñado que, en cualquier momento, una adquisición puede poner en peligro nuestras aplicaciones y servicios favoritos. A veces esto significa que se interrumpe lo que más nos gusta, o peor, que desaparece. Por eso queremos participar en la Privacy Week y aclarar cómo la adquisición por parte de Fastly ha reforzado muchos de los servicios de Glitch, especialmente en cuanto a la privacidad de los datos de nuestra comunidad.

Quizás sabrás que Fastly adquirió Glitch en mayo de este año. Para nosotros, Glitch es un lugar agradable donde cualquiera puede programar en internet con la ayuda de un editor de código único, con capacidad para crear aplicaciones completas en segundos y con una acogedora comunidad de desarrolladores y devotos de la web.

En todas las adquisiciones, el comprador puede obtener información sobre la empresa, su gente y su funcionamiento. Durante este proceso, trabajamos con Fastly para crear un esquema de todos los sistemas con los que interactúan los desarrolladores cuando usan nuestros servicios. Estas conversaciones nos permitieron mejorar nuestro grado de cumplimiento normativo en materia de tratamiento de datos. Además, también sirvieron para identificar algunos aspectos de nuestro enfoque de cumplimiento en los que podríamos ser más explícitos y cuidadosos.

La privacidad de los datos está protegida por un conjunto de políticas emergentes, pero que se basan en principios que, en nuestra opinión, contribuyen a crear una versión más sólida y saludable de internet. Todo el mundo debería tener el control de sus datos y no llevarse sorpresas al descubrir que otros se aprovechan de ellos. Nos tomamos muy en serio la tarea de definir y poner en práctica estos principios para nuestra comunidad de desarrolladores, y creemos que puede suponerte un buen punto de partida para crear tus propias aplicaciones.

Como norma, Glitch solo recopilaba datos si era estrictamente necesario, lo que coincide en gran medida con las prácticas y la filosofía de Fastly. Es muy frecuente ver que otras organizaciones priorizan la gestión del riesgo a expensas de los desarrolladores. Con Fastly esto no pasa. Han aportado madurez a nuestro enfoque de privacidad, y hemos pasado de ser una startup que cumplía con los requisitos mínimos a implementar una política coherente, sólida y acertada cuyo principio y fin es el usuario.

Gracias a Fastly, nuestros procesos de eliminación de datos son más sólidos y están respaldados por su disciplina y sus prácticas. Su equipo de soporte al cliente y su equipo jurídico nos ayudan a mejorar la forma en la que desempeñamos estas tareas. Desde el primer día entendieron nuestra prioridad, que es proteger a nuestros usuarios, y nos ayudaron a reforzar esa protección.

Glitch siempre se ha centrado en facilitar las cosas a los desarrolladores, sobre todo a la hora de redactar nuestras condiciones en un lenguaje claro que llegue a todo el mundo. Nuestra comunidad es lo primero y las personas son nuestra prioridad. Sin embargo, cualquier proceso de adquisición es estresante, y a los desarrolladores no les suele hacer mucha gracia. Teniendo en cuenta que somos una empresa formada en su totalidad por desarrolladores, digamos que ha habido algo de escepticismo.

Las condiciones del servicio cambian en todas las adquisiciones, pero en vez de reclamar derechos de forma abusiva o vigilarlo todo, el equipo jurídico de Fastly nos ha ayudado a reforzar los derechos de privacidad de nuestra comunidad. Y lo han hecho aportando más solidez y rigor a nuestras condiciones sobre el tratamiento y procesamiento de datos y garantizando que podamos seguir exprensándonos con un lenguaje claro fortalecido.

Que la comunidad sea la prioridad no es sencillo, pero después de ver la disposición que tenía Fastly para adoptar y reforzar nuestro enfoque, supimos que habíamos encontrado la pareja perfecta. Lo mejor es que nuestros desarrolladores pueden confiar en que sus datos no solo están seguros y en buenas manos ahora, sino que también lo estarán en el futuro.

Este artículo forma parte de la serie Privacy Week, donde podrás descubrir historias sobre cómo Fastly consigue integrar su tecnología y sus prácticas de privacidad en el tejido más profundo de internet.