Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional Simon Wistow Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos 09 de abril de 2026

Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad Noel Penzer Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución. 05 de marzo de 2026

AppSec en el primer trimestre de 2025: tendencias del último informe de Fastly David King Informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly: conocimientos clave sobre los ataques web, el tráfico de bots y cómo defender tus aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones. Lee el informe completo ahora. 03 de junio de 2025

El futuro de la detección de dispositivos en internet Andrew Betts Con el futuro de la detección de dispositivos apuntando hacia la protección de los datos de los usuarios, han surgido soluciones para que los desarrolladores puedan ofrecer las mejores experiencias, como las sugerencias del cliente. 08 de febrero de 2024

BoringSSL, por un TLS más seguro Roberto Guimaraes, Wayne Thayer Al sustituir OpenSSL por BoringSSL, queríamos reducir la frecuencia de respuesta ante CVE y mejorar la seguridad de nuestro sistema de terminación de TLS para los clientes. 18 de enero de 2024

Firefox y Fastly: un paso más hacia una mayor privacidad en internet Jana Iyengar Fastly y Mozilla dan otro paso importante para mejorar la privacidad y la seguridad en internet con la adopción de Fastly como Oblivious HTTP (OHTTP) en Firefox. 12 de octubre de 2023

Cómo creamos una mejor autoridad de certificación TLS Shiloh Heurich La gestión de certificados suele llevar mucho tiempo, pero ahora es la mar de simple con la CA de Fastly, Certainly. Descubre paso a paso cómo vio la luz. 07 de septiembre de 2023

Anunciamos TLS bidireccional de Fastly Shane Burgess Nos llena de entusiasmo anunciar la disponibilidad general de TLS bidireccional (mTLS), que proporciona cifrado y autenticación bidireccionales de comunicaciones entre redes en Fastly. 10 de mayo de 2023

Privacidad en internet con Oblivious HTTP Simon Kuhn Nos alegra anunciar el último de nuestros productos para mejorar la privacidad: OHTTP Relay de Fastly, ya disponible en la versión beta para determinados partners. 15 de marzo de 2023

Las sugerencias de cliente como medio para detectar disparidades Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Repasamos cómo funcionan las sugerencias del cliente de agente de usuario y lo más destacado en lo que se refiere a privacidad. Esta norma, que aún no goza de plena adopción ni estandarización, se puede usar para detectar disparidades en comportamientos. 19 de octubre de 2022

Una conversación sobre QUIC con Jana Iyengar: el rediseño de los estándares básicos de la web Anil Dash No te puedes perder la conversación con Jana Iyengar (VP of Product for Infrastructure Services de Fastly), donde cuenta cómo ha estado trabajando con toda una comunidad de grandes mentes para rediseñar los estándares básicos que sientan los cimientos del internet que todos usamos a diario. 28 de septiembre de 2022

Los tokens de acceso privado y el futuro de la lucha contra el fraude Robert Gibson Descubre cómo el nuevo protocolo de autorización basado en los tokens de acceso privado está revolucionando la forma de combatir las actividades fraudulentas entre los equipos de DevOps y expertos en seguridad. 27 de septiembre de 2022

Así ha mejorado la privacidad de Glitch con Fastly Jesse von Doom No es fácil mantener las amistades, sobre todo cuando entra en juego la privacidad, pero entre Fastly y Glitch la relación siempre ha sido fluida. Compartimos el mismo objetivo: una política de datos sólida y acertada cuyo principio y fin es el usuario. 26 de septiembre de 2022