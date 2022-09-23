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Privacidad

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    Simon Wistow

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    Noel Penzer

    Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.

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  • Firefox y Fastly: un paso más hacia una mayor privacidad en internet

    Jana Iyengar

    Fastly y Mozilla dan otro paso importante para mejorar la privacidad y la seguridad en internet con la adopción de Fastly como Oblivious HTTP (OHTTP) en Firefox.

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  • Anunciamos TLS bidireccional de Fastly

    Shane Burgess

    Nos llena de entusiasmo anunciar la disponibilidad general de TLS bidireccional (mTLS), que proporciona cifrado y autenticación bidireccionales de comunicaciones entre redes en Fastly.

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  • Privacidad en internet con Oblivious HTTP

    Simon Kuhn

    Nos alegra anunciar el último de nuestros productos para mejorar la privacidad: OHTTP Relay de Fastly, ya disponible en la versión beta para determinados partners.

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  • Las sugerencias de cliente como medio para detectar disparidades

    Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa

    Repasamos cómo funcionan las sugerencias del cliente de agente de usuario y lo más destacado en lo que se refiere a privacidad. Esta norma, que aún no goza de plena adopción ni estandarización, se puede usar para detectar disparidades en comportamientos.

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  • Una conversación sobre QUIC con Jana Iyengar: el rediseño de los estándares básicos de la web

    Anil Dash

    No te puedes perder la conversación con Jana Iyengar (VP of Product for Infrastructure Services de Fastly), donde cuenta cómo ha estado trabajando con toda una comunidad de grandes mentes para rediseñar los estándares básicos que sientan los cimientos del internet que todos usamos a diario.

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  • Los tokens de acceso privado y el futuro de la lucha contra el fraude

    Robert Gibson

    Descubre cómo el nuevo protocolo de autorización basado en los tokens de acceso privado está revolucionando la forma de combatir las actividades fraudulentas entre los equipos de DevOps y expertos en seguridad.

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  • Así ha mejorado la privacidad de Glitch con Fastly

    Jesse von Doom

    No es fácil mantener las amistades, sobre todo cuando entra en juego la privacidad, pero entre Fastly y Glitch la relación siempre ha sido fluida. Compartimos el mismo objetivo: una política de datos sólida y acertada cuyo principio y fin es el usuario.

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  • Comienza la Privacy Week de Fastly

    Jana Iyengar

    Internet es un entorno único que nos permite conectar con los demás, hacer negocios, formarnos y expresarnos. Sin embargo, algunos de los mecanismos de la web dan pie a tecnologías de vigilancia que rastrean sin consentimiento nuestro comportamiento, nuestros intereses e incluso nuestras relaciones personales.

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