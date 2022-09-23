Privacidad
Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional
Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos
Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad
Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.
AppSec en el primer trimestre de 2025: tendencias del último informe de Fastly
Informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly: conocimientos clave sobre los ataques web, el tráfico de bots y cómo defender tus aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones. Lee el informe completo ahora.
El futuro de la detección de dispositivos en internet
Con el futuro de la detección de dispositivos apuntando hacia la protección de los datos de los usuarios, han surgido soluciones para que los desarrolladores puedan ofrecer las mejores experiencias, como las sugerencias del cliente.
BoringSSL, por un TLS más seguro
Al sustituir OpenSSL por BoringSSL, queríamos reducir la frecuencia de respuesta ante CVE y mejorar la seguridad de nuestro sistema de terminación de TLS para los clientes.
Firefox y Fastly: un paso más hacia una mayor privacidad en internet
Fastly y Mozilla dan otro paso importante para mejorar la privacidad y la seguridad en internet con la adopción de Fastly como Oblivious HTTP (OHTTP) en Firefox.
Cómo creamos una mejor autoridad de certificación TLS
La gestión de certificados suele llevar mucho tiempo, pero ahora es la mar de simple con la CA de Fastly, Certainly. Descubre paso a paso cómo vio la luz.
Anunciamos TLS bidireccional de Fastly
Nos llena de entusiasmo anunciar la disponibilidad general de TLS bidireccional (mTLS), que proporciona cifrado y autenticación bidireccionales de comunicaciones entre redes en Fastly.
Privacidad en internet con Oblivious HTTP
Nos alegra anunciar el último de nuestros productos para mejorar la privacidad: OHTTP Relay de Fastly, ya disponible en la versión beta para determinados partners.
Las sugerencias de cliente como medio para detectar disparidades
Repasamos cómo funcionan las sugerencias del cliente de agente de usuario y lo más destacado en lo que se refiere a privacidad. Esta norma, que aún no goza de plena adopción ni estandarización, se puede usar para detectar disparidades en comportamientos.
Una conversación sobre QUIC con Jana Iyengar: el rediseño de los estándares básicos de la web
No te puedes perder la conversación con Jana Iyengar (VP of Product for Infrastructure Services de Fastly), donde cuenta cómo ha estado trabajando con toda una comunidad de grandes mentes para rediseñar los estándares básicos que sientan los cimientos del internet que todos usamos a diario.
Los tokens de acceso privado y el futuro de la lucha contra el fraude
Descubre cómo el nuevo protocolo de autorización basado en los tokens de acceso privado está revolucionando la forma de combatir las actividades fraudulentas entre los equipos de DevOps y expertos en seguridad.
Así ha mejorado la privacidad de Glitch con Fastly
No es fácil mantener las amistades, sobre todo cuando entra en juego la privacidad, pero entre Fastly y Glitch la relación siempre ha sido fluida. Compartimos el mismo objetivo: una política de datos sólida y acertada cuyo principio y fin es el usuario.
Comienza la Privacy Week de Fastly
Internet es un entorno único que nos permite conectar con los demás, hacer negocios, formarnos y expresarnos. Sin embargo, algunos de los mecanismos de la web dan pie a tecnologías de vigilancia que rastrean sin consentimiento nuestro comportamiento, nuestros intereses e incluso nuestras relaciones personales.