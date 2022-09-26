Jesse von Doom
Head of Product, Developer Experience, Fastly
Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026
Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe.
Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida
¿Cansado de las elevadas facturas de almacenamiento? Object Storage de Fastly ofrece tráfico de salida siempre gratuito y precios transparentes para que puedas innovar sin salirte del presupuesto.
Fastly se lleva un premio DEVIES 2023 gracias a Glitch
En Fastly estamos de enhorabuena: Glitch gana un premio DEVIES 2023 en la categoría de herramientas de codificación y entornos de desarrollo.
Así ha mejorado la privacidad de Glitch con Fastly
No es fácil mantener las amistades, sobre todo cuando entra en juego la privacidad, pero entre Fastly y Glitch la relación siempre ha sido fluida. Compartimos el mismo objetivo: una política de datos sólida y acertada cuyo principio y fin es el usuario.