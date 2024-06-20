Optimización de Compute para sistemas agénticos con nueva funcionalidad de transferencia de petición Ulyssa Mello Optimiza las peticiones de backend de larga duración con la nueva funcionalidad de transferencia de peticiones de Fastly en nuestro SDK de Rust, aumentando el rendimiento para agentes de IA y cargas de trabajo complejas. 13 de julio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

Ofrece a los agentes de IA el Markdown que realmente quieren Jonathan Speek Los rastreadores de IA prefieren Markdown al HTML. Descubre cómo usar Fastly Compute para entregar Markdown limpio y almacenado en caché a los agentes de IA sin cambiar tu servidor de origen. 28 de mayo de 2026

Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026 Jesse von Doom Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe. 24 de marzo de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales. 25 de noviembre de 2025

Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 más Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda. 05 de noviembre de 2025

Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly Sy Brand Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente. 30 de octubre de 2025

Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura Daniel Axtens Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema. 09 de octubre de 2025

Maximizar el rendimiento de Compute con Log Explorer & Insights Namit Shivaram Supervisa y resuelve problemas de los servicios Fastly Compute con Log Explorer & Insights. Accede a información detallada, optimiza el rendimiento y depura más rápido para lograr aplicaciones eficientes. 13 de agosto de 2025

Fastly es más fácil que nunca de usar con nuestro servidor Model Context Protocol (MCP) Jaskirat Singh Randhawa Gestiona Fastly con facilidad utilizando el nuevo servidor de código abierto Model Context Protocol (MCP). Intégralo con un asistente de IA para que te lleve el control de tus servicios. 04 de agosto de 2025

Navegar por la paradoja privacidad-rendimiento Ryan Gardner, Daniel Cummings Potenciar a los editores para que prosperen en un mundo donde la privacidad es lo primero con Trusted Server, basado en Fastly Compute. Recupera el control de la estrategia publicitaria y de los datos. 28 de julio de 2025

Introducción a TypeScript en Fastly Compute Katsuyuki Omuro Introducción a TypeScript en Fastly Compute Aprenda a añadir tipado estático a sus proyectos JavaScript para lograr un desarrollo más sólido. 26 de junio de 2025

Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM. 23 de mayo de 2025

Introducción a Object Storage de Fastly: desde la integración de CDN hasta la computación sin servidor Terri Allegretto, Robyn Bean Descubre cómo aprovechar Object Storage de Fastly para la integración de CDN y la computación sin servidor. Reduce los costes y optimiza tu flujo de trabajo hoy mismo. 24 de marzo de 2025

Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP Ajay Bharadwaj Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 05 de febrero de 2025

Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad Simon Wistow Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen. 27 de enero de 2025

Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida Jesse von Doom ¿Cansado de las elevadas facturas de almacenamiento? Object Storage de Fastly ofrece tráfico de salida siempre gratuito y precios transparentes para que puedas innovar sin salirte del presupuesto. 12 de diciembre de 2024

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024