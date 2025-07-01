Comment protéger votre serveur MCP avec Fastly Ameet Bharwani, David King Protégez votre infrastructure d'IA avec Fastly. Découvrez comment notre architecture de sécurité de serveur MCP atténue les menaces OWASP et spécifiques à l'IA tout en maintenant les performances en périphérie. 09 juillet 2026

État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie Shaun Flagg Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA. 01 juillet 2026

Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie Omeed Nosrati, Leigh Clancy, 1 de plus Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie. 10 juin 2026

Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année Artur Bergman, Hossein Lotfi Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web. 09 juin 2026

SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, 1 de plus Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard. 02 juin 2026

Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment Jonathan Speek Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine. 28 mai 2026

L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité Marshall Erwin Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures. 20 mai 2026

Fastly rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour guider l’interopérabilité de l’IA en périphérie Tracy Hinds Fastly rejoint l’AAIF pour façonner des normes ouvertes d’interopérabilité pour l’IA en périphérie. Exécutez des sous-tâches agentiques en moins d’une milliseconde et en toute sécurité grâce à notre serveur MCP. 18 mai 2026

Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale Ashley Hurwitz, David King Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité. 07 mai 2026

Mythe ou merveille : Claude Mythos et ce que cela signifie pour la sécurité Samir Sherif Apprenez-en plus sur l’annonce Claude Mythos IA et sa véritable signification pour la sécurité. Découvrez pourquoi la protection de durée d’exécution est désormais essentielle contre la découverte de vulnérabilités à la vitesse des machines. 29 avril 2026

S'adapter à l'ère de l'IA James Nguyen, Daniel Corbett, 1 de plus Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA. 16 avril 2026

Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité Noel Penzer Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution. 05 mars 2026

Le coût de la vitesse IA : les coûts cachés de la sécurité liés à l'adoption de l'IA-first Alina Lehtinen-Vela Les organisations IA-first font face à des temps de récupération plus longs, des coûts de faille plus élevés et des surfaces d'attaque en expansion. Apprenez comment réduire les risques de sécurité de l'IA et créer une infrastructure IA sécurisée 25 février 2026

Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise. 28 janvier 2026

Pouvons-nous faire confiance à l’IA ? Augmentation de l’adoption de l’IA dans l’AppSec malgré une supervision limitée Natalie Griffeth L’adoption de l’IA dans la sécurité des applications est en plein essor, mais la supervision, elle, est à la traîne. Découvrez le paradoxe entre confiance et risque, les faux positifs et l’avenir de l’IA en matière de sécurité des applications. 08 octobre 2025

Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA John Agger Découvrez quand et comment les chatbots d'IA utilisent votre contenu. Avec Fastly et ScalePost, les éditeurs obtiennent enfin une visibilité sur la manière dont leur travail est présenté dans les réponses générées par l'IA. 12 septembre 2025

Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors Alina Lehtinen-Vela L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence. 27 août 2025

Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly Matthew Mathur, David King, 1 de plus Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle. 19 août 2025

Enquête Fastly AppSec : IA et sécurité en 2025 David King, Natalie Griffeth Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant ! 03 juillet 2025