IA
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Comment protéger votre serveur MCP avec Fastly
Protégez votre infrastructure d'IA avec Fastly. Découvrez comment notre architecture de sécurité de serveur MCP atténue les menaces OWASP et spécifiques à l'IA tout en maintenant les performances en périphérie.
État des paiements : commerce agentique, paiements et périphérie
Découvrez l'essor du commerce agentique, les protocoles de paiement par IA émergents et pourquoi la périphérie devient le point de contrôle des transactions sécurisées pilotées par l'IA.
Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie
Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie.
Le trafic IA a augmenté 6,5 fois plus vite que le trafic humain cette année
Les données de Fastly montrent que le trafic IA a augmenté de 30 % de janvier à mai 2026, les systèmes autonomes représentant près de la moitié des requêtes Internet et remodelant l'infrastructure web.
SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly
Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard.
Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment
Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine.
L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité
Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures.
Fastly rejoint l’Agentic AI Foundation (AAIF) pour guider l’interopérabilité de l’IA en périphérie
Fastly rejoint l’AAIF pour façonner des normes ouvertes d’interopérabilité pour l’IA en périphérie. Exécutez des sous-tâches agentiques en moins d’une milliseconde et en toute sécurité grâce à notre serveur MCP.
Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale
Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité.
Mythe ou merveille : Claude Mythos et ce que cela signifie pour la sécurité
Apprenez-en plus sur l’annonce Claude Mythos IA et sa véritable signification pour la sécurité. Découvrez pourquoi la protection de durée d’exécution est désormais essentielle contre la découverte de vulnérabilités à la vitesse des machines.
S'adapter à l'ère de l'IA
Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA.
Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité
Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution.
Le coût de la vitesse IA : les coûts cachés de la sécurité liés à l'adoption de l'IA-first
Les organisations IA-first font face à des temps de récupération plus longs, des coûts de faille plus élevés et des surfaces d'attaque en expansion. Apprenez comment réduire les risques de sécurité de l'IA et créer une infrastructure IA sécurisée
Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité
Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise.
Pouvons-nous faire confiance à l’IA ? Augmentation de l’adoption de l’IA dans l’AppSec malgré une supervision limitée
L’adoption de l’IA dans la sécurité des applications est en plein essor, mais la supervision, elle, est à la traîne. Découvrez le paradoxe entre confiance et risque, les faux positifs et l’avenir de l’IA en matière de sécurité des applications.
Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA
Découvrez quand et comment les chatbots d'IA utilisent votre contenu. Avec Fastly et ScalePost, les éditeurs obtiennent enfin une visibilité sur la manière dont leur travail est présenté dans les réponses générées par l'IA.
Vibe Shift ? Les développeurs seniors livrent près de 2,5 fois plus de code IA que leurs homologues juniors
L’enquête de Fastly montre que les développeurs seniors font suffisamment confiance aux outils d’IA générative pour livrer 2,5 fois plus de code d’IA, tandis que les développeurs juniors s’en tiennent au codage traditionnel et à la prudence.
Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly
Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle.
Enquête Fastly AppSec : IA et sécurité en 2025
Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant !
Comment contrôler et monétiser le trafic des bots IA avec Fastly et TollBit
Monétisez le trafic des bots IA ! Fastly Bot Management et TollBit se sont associés pour offrir un contrôle granulaire, des performances et une flexibilité pour gérer les bots et débloquer de nouveaux revenus.