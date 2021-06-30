Brooks Cunningham
Stratège en sécurité senior, Fastly
En tant que stratège principal en sécurité chez Fastly, Brooks se concentre sur l'aide aux clients pour livrer des expériences performantes et sécurisées à leurs utilisateurs finaux. Il est spécialisé dans les cas d’utilisation de fraude et d’abus, tels que le piratage de compte, le bourrage de cartes-cadeaux et le Déni de service d'inventaire.
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Apprenez une nouvelle astuce à votre fichier robots.txt (pour l'IA)
Contrôlez comment les bots IA tels que Google-Extended et Applebot-Extended utilisent le contenu de votre site web pour l'entraînement. Mettez à jour votre fichier robots.txt avec des règles Disallow simples.
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Grinch bots penalized w/ enriched security data & our edge cloud platform | Fastly
In this post, we’ll show how you can use information from an origin response to add an abuse IP address to our penalty box. We've been touting the promise of security at the edge, and this is just one example of what it can do.
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Request enrichment helps identify user data | Fastly
Requests passing through Fastly can be transformed in many ways. In this example, we’ll show you how to use enriched requests and our next-gen WAF to help you make more informed security decisions.