Terri Allegretto est Senior Manager, marketing produit pour la plateforme développeur de Fastly. Elle se concentre sur la communication des dernières fonctionnalités de la plateforme et sur la création de contenus captivants pour aider les développeurs du monde entier à résoudre des problèmes complexes et à créer des applications innovantes. Terri est basée à Los Angeles en Californie.

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