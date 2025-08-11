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Les sites les plus rapides fonctionnent sur Fastly

Leon Brocard

Architecte principal des solutions, Fastly

PerformancesRéseau de périphérieClients

La vitesse de chargement d'une page n'est pas seulement une question de fierté. Elle est directement liée à la baisse du taux de rebond, à la hausse du taux de conversion, à l'augmentation du nombre d'articles dans le panier et même à la confiance des clients. Lorsqu'un site se charge lentement, les utilisateurs peuvent manquer des titres, des images ou des appels à l'action importants, ou pire encore, se rendre sur le site d'un concurrent.

Aussi, lorsque SpeedCurve a classé les sites en fonction du Largest Contentful Paint (LCP), qui mesure le moment où le contenu principal d'une page se charge, nous nous sommes penchés sur la question. Des sites tels que Business Insider, Financial Times, Buzzfeed, et Vox.com figuraient parmi les plus performants, et tous fonctionnent sur Fastly.

Ce n'est pas un hasard. C’est notre architecture. Découvrons le pourquoi du comment.

Pourquoi les sites Fastly sont-ils si rapides ?

Des données de performance concrètes le prouvent. Lorsque les sites web passent de Cloudflare à Fastly, ils constatent une réduction de 25 % du temps de chargement du premier octet (TTFB), soit un gain moyen de 300 millisecondes. Et lorsque les sites migrent d'Akamai vers Fastly, le TTFB s'améliore de 200 ms en moyenne (soit un gain de vitesse de 57 %), le LCP de 300 ms (17 % plus rapide) et le First Contentful Paint de 200 ms (18 % plus rapide). Mais comment Fastly parvient-il à un tel résultat ?

La réponse réside dans l'architecture de périphérie programmable qui va au-delà des CDN traditionnels. Alors que les CDN traditionnels se limitent à la mise en cache, Fastly vous permet de programmer ce qui se passe à la périphérie. Avec Instant Purge™, vous pouvez mettre en cache ce qui est "non cachable", et le cache est invalidé globalement en environ 150 ms. Cela signifie que vous pouvez mettre en cache du contenu dynamique tel que des stocks en temps réel, des actualités de dernière minute ou des prix en constante évolution.

Même en cas de forte charge, comme lors d'une opération promotionnelle massive, le réseau défini par logiciel résiste. Vous avez la possibilité d'ajouter de nombreuses règles pour personnaliser le comportement et la mise en cache de chaque partie de votre site web. Des fonctionnalités avancées de réacheminement automatisé et d'auto-réparation garantissent que le trafic est toujours acheminé de manière optimale sur le réseau, indépendamment des conditions Internet ou des pics de trafic imprévus.

Avec un transit de niveau 1, des serveurs équipés d'une technologie de stockage sur SSD et une équipe d'ingénierie qui optimise constamment la vitesse, Fastly a développé un réseau ultra rapide qui assure une distribution dans le monde entier en consommant moins de ressources matérielles. Les POP sont construits selon une topologie réseau moderne et stockent davantage de données dans le cache pendant plus longtemps, ce qui réduit les frais trafic sortant et les temps de latence. Ce n'est donc pas un hasard si nous nous appelons Fastly (littéralement "rapidement").

Conseils pratiques pour rendre votre site web plus rapide

Vous n’avez pas toujours besoin d’une refonte du front-end pour obtenir des gains de vitesse. Certains des meilleurs gains proviennent de petits changements, surtout si vous utilisez déjà Fastly. Voici 6 mesures concrètes que vous pouvez prendre immédiatement pour obtenir des résultats mesurables :

  1. Optimisez vos images en périphérie
    Redimensionnez, compressez et adaptez les formats d’image au dispositif. Fastly’s Image Optimizer gère tout cela en périphérie, sans prolifération des ressources ni redéploiement.

  2. Mettez en cache ce qui compte
    Utilisez des TTL à longue durée de vie pour les ressources versionnées, mettez en cache les API lorsque cela est possible et diffusez les données obsolètes tout en les revalidant. Cela peut vous aider à réduire la latence et à diminuer considérablement la charge à l'origine (même un gain de 5 % en déchargement du cache peut se traduire par une réduction de 50 % de la charge à l'origine).

  3. Compressez de manière plus intelligente
    Activez Brotli ou Gzip, mais une seule fois. Compressez le contenu statique à l'avance et compressez le contenu dynamique en flux tendu grâce à la compression de contenu dynamique de Fastly.

  4. Actualisez uniquement lorsque cela est nécessaire
    Ne récupérez pas les données à moins qu'elles aient changé ou que l'utilisateur en fasse la demande. Vous préserverez ainsi la rapidité du système et réduirez la charge du serveur.

  5. Méfiez-vous du contenu tiers qui alourdit vos pages
    Chaque nouvelle exception de domaine dans votre politique de sécurité du contenu ajoute une surcharge de connexion. Utilisez un proxy pour le contenu tiers lorsque cela est possible, ou supprimez-le s'il n'est pas indispensable.

  6. Optimisez vos polices
    Les polices sont souvent négligées, mais sans une attention particulière, elles peuvent facilement nécessiter des centaines de kilo-octets avant que votre contenu ne s'affiche. Utilisez uniquement le format moderne WOFF2 : tous les principaux navigateurs le prennent en charge depuis près d’une décennie. Envisagez d'utiliser des polices différentes largement prises en charge et supprimez les fonctionnalités de police inutilisées afin de réduire encore davantage la taille.

Créons ensemble des sites plus rapides

Si votre site s'appuie déjà sur Fastly, nous vous invitons à aller plus loin : auditez vos en-têtes de cache, optimisez vos ressources image, supprimez les préchargements inutiles et identifiez les points de ralentissement.

Et si vous n'utilisez pas encore Fastly... eh bien, vous connaissez désormais le classement.

Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour bénéficier de gains de vitesse qui font toute la différence.

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