Les formules Fastly viennent d'être mises à niveau

Le lancement de notre premier emballage simplifié a permis au client d'acheter plusieurs fonctionnalités sous une seule formule de produits, la facturation passe donc à une fréquence mensuelle et les coûts deviennent prévisibles. Aujourd'hui, nous donnons suite à cet engagement en continuant à étendre et à créer les caractéristiques et les valeurs de nos formules, sans augmenter les prix raisonnables. Que signifie cela pour nos clients actuels qui ont acheté une formule ?

Plus de fonctionnalités intéressantes, sans frais supplémentaires.

Nos formules étaient déjà très bien , mais comment les rendre encore meilleurs ? En incluant WebSockets et TLS mutuel (mTLS) dans toutes les formules des services réseau. Avec notre service mTLS, Fastly offre une sécurité accrue contre les attaques de type « man-in-the-middle », qui se produisent lorsqu'un tiers intercepte la communication entre le client et le serveur et se fait passer pour l'une des parties.

Avec le support des WebSockets sur Fastly , les clients de la formule peuvent essayer un protocole qui leur permet d'établir des sessions de communication interactives, bidirectionnelles et de longue durée entre le client d'un utilisateur final (tel qu'un navigateur web) et leurs serveurs.

La formule Compute vient d'être mise à jour

Déjà client d'une formule Compute ? Les nouvelles formules fourniront désormais Secret Store, une solution globale de gestion des secrets qui vous aide à étendre l'accès protégé à vos origines, applications et autres ressources sur la périphérie Fastly.

Cette solution de pointe est idéale pour le chiffrement, ainsi que pour stocker et récupérer en toute sécurité les informations sensibles dont vous avez besoin pour faire fonctionner correctement vos services Fastly. Stockez un secret dans un Fastly Secret Store et lisez-le depuis un service Fastly Compute. Elle est durable, rapide et simple.

Disponible dès maintenant : formules Observabilité

L'observabilité est cruciale pour nos clients, c'est pourquoi nous l'avons rendue encore plus facile à atteindre, quelle que soit la taille de votre organisation. La journalisation, le traçage, les indicateurs et les alertes ont toujours été une pierre angulaire de nos produits de distribution. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer que nos solutions d'observabilité sont disponibles à l'achat sous forme de formules simplifiées.

Edge Observer , désormais en disponibilité générale, est le point d'entrée pour toutes nos fonctions d'observabilité dans une interface unique et unifiée qui fournit à la fois des indicateurs en temps réel et historiques au niveau du compte, de service et de la ligne de produits. Nous avons créé Edge Observer pour simplifier et offrir à nos clients la flexibilité de créer leurs propres vues afin d'extraire des informations dans l'application Fastly. Utilisez les vues par défaut pour gagner en visibilité, allez plus loin grâce à nos pages détaillées, lancez une vue live tail des journaux de calculs ou mettez en place une vue personnalisée et partagez-la au sein de votre entreprise.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'une autre fonctionnalité est désormais en disponibilité générale, les alertes . Avec Fastly Alerts, nous intégrons des fonctionnalités d'alerte automatisées directement dans la plateforme Fastly afin que votre équipe soit avertie lorsque des composants de votre infrastructure ou application rencontrent des problèmes de performance et de fiabilité. Surveillez les indicateurs définis dans nos API de statistiques historiques et recevez des notifications d'alerte lorsque les seuils d'indicateurs critiques sont dépassés. Les messages d'alerte peuvent être intégrés et envoyés à des destinations tierces telles que : Slack, Pagerduty, New Relic et Microsoft Teams.

Pour rendre ces formules vraiment accessibles à toute organisation cherchant à améliorer sa pile technologique. Nous ajoutons également un niveau supplémentaire aux plans d'emballage qui conviennent parfaitement aux petites et moyennes entreprises. La formule du service réseau Basic inclura ces nouvelles fonctionnalités des services réseau.

Engagement en faveur de l'amélioration continue

Les formules de produits Fastly continueront de gagner en valeur à chaque version de produits. Ce n'est que la première extension de notre emballage simplifié et ce ne sera pas la dernière. Nous prévoyons de continuer à inclure de nouvelles fonctionnalités à l'avenir, ce qui vous apportera plus de valeur (et ce, sans frais supplémentaires) !