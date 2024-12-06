Les formules Fastly viennent d'être mises à niveau

L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Les formules Fastly viennent d'être mises à niveau

Dom Soegono

Senior Product Manager - Observabilité, Fastly

Delen Trance

Responsable marketing produit, Fastly

Actualités de la sociétéProduitObservabilitéRéseau de périphérieCompute

Le lancement de notre premier emballage simplifié a permis au client d'acheter plusieurs fonctionnalités sous une seule formule de produits, la facturation passe donc à une fréquence mensuelle et les coûts deviennent prévisibles. Aujourd'hui, nous donnons suite à cet engagement en continuant à étendre et à créer les caractéristiques et les valeurs de nos formules, sans augmenter les prix raisonnables. Que signifie cela pour nos clients actuels qui ont acheté une formule ?

Plus de fonctionnalités intéressantes, sans frais supplémentaires.

Nos formules étaient déjà très bien, mais comment les rendre encore meilleurs ? En incluant WebSockets et TLS mutuel (mTLS) dans toutes les formules des services réseau. Avec notre service mTLS, Fastly offre une sécurité accrue contre les attaques de type « man-in-the-middle », qui se produisent lorsqu'un tiers intercepte la communication entre le client et le serveur et se fait passer pour l'une des parties.

Avec le support des WebSockets sur Fastly, les clients de la formule peuvent essayer un protocole qui leur permet d'établir des sessions de communication interactives, bidirectionnelles et de longue durée entre le client d'un utilisateur final (tel qu'un navigateur web) et leurs serveurs.

La formule Compute vient d'être mise à jour

Déjà client d'une formule Compute ? Les nouvelles formules fourniront désormais Secret Store, une solution globale de gestion des secrets qui vous aide à étendre l'accès protégé à vos origines, applications et autres ressources sur la périphérie Fastly. 

Cette solution de pointe est idéale pour le chiffrement, ainsi que pour stocker et récupérer en toute sécurité les informations sensibles dont vous avez besoin pour faire fonctionner correctement vos services Fastly. Stockez un secret dans un Fastly Secret Store et lisez-le depuis un service Fastly Compute. Elle est durable, rapide et simple.

Disponible dès maintenant : formules Observabilité

L'observabilité est cruciale pour nos clients, c'est pourquoi nous l'avons rendue encore plus facile à atteindre, quelle que soit la taille de votre organisation. La journalisation, le traçage, les indicateurs et les alertes ont toujours été une pierre angulaire de nos produits de distribution. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer que nos solutions d'observabilité sont disponibles à l'achat sous forme de formules simplifiées.  

Edge Observer, désormais en disponibilité générale, est le point d'entrée pour toutes nos fonctions d'observabilité dans une interface unique et unifiée qui fournit à la fois des indicateurs en temps réel et historiques au niveau du compte, de service et de la ligne de produits. Nous avons créé Edge Observer pour simplifier et offrir à nos clients la flexibilité de créer leurs propres vues afin d'extraire des informations dans l'application Fastly. Utilisez les vues par défaut pour gagner en visibilité, allez plus loin grâce à nos pages détaillées, lancez une vue live tail des journaux de calculs ou mettez en place une vue personnalisée et partagez-la au sein de votre entreprise.

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'une autre fonctionnalité est désormais en disponibilité générale, les alertes. Avec Fastly Alerts, nous intégrons des fonctionnalités d'alerte automatisées directement dans la plateforme Fastly afin que votre équipe soit avertie lorsque des composants de votre infrastructure ou application rencontrent des problèmes de performance et de fiabilité. Surveillez les indicateurs définis dans nos API de statistiques historiques et recevez des notifications d'alerte lorsque les seuils d'indicateurs critiques sont dépassés. Les messages d'alerte peuvent être intégrés et envoyés à des destinations tierces telles que : Slack, Pagerduty, New Relic et Microsoft Teams.

Pour rendre ces formules vraiment accessibles à toute organisation cherchant à améliorer sa pile technologique. Nous ajoutons également un niveau supplémentaire aux plans d'emballage qui conviennent parfaitement aux petites et moyennes entreprises. La formule du service réseau Basic inclura ces nouvelles fonctionnalités des services réseau.

Engagement en faveur de l'amélioration continue

Les formules de produits Fastly continueront de gagner en valeur à chaque version de produits. Ce n'est que la première extension de notre emballage simplifié et ce ne sera pas la dernière. Nous prévoyons de continuer à inclure de nouvelles fonctionnalités à l'avenir, ce qui vous apportera plus de valeur (et ce, sans frais supplémentaires) !

Si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir vous lancer, malgré tous ces avantages, vous pouvez commencer par notre niveau gratuit. Créez un compte et gérez jusqu'à deux domaines gratuitement. Vous avez accès à une livraison gratuite et rapide, et vous avez un aperçu de la raison pour laquelle Fastly alimente le meilleur d'Internet.

Prêt à commencer ?

Contactez-nous dès aujourd’hui
Parler à un expert