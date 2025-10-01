Fastly reçoit depuis sept ans le prix Customers' Choice par Gartner® Peer Insights™

Nous sommes ravis d'annoncer que Fastly a (une fois de plus !) été désignée Customers' Choice dans le classement Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer en 2025 pour la Web Application and API Protection (WAAP) .

La récompense de cette année a une saveur particulière pour nous, pour les raisons suivantes :

Sept années consécutives : Fastly est le seul vendeur de Web Application and API Protection (WAAP) à recevoir la reconnaissance "Customers' Choice" sept années consécutives

Note globale de 4,8/5 étoiles : Évaluations (basées sur 130 avis en date de juillet 2025, avec 94 % de probabilité de recommandation)

Reconnaissance axée sur les clients : ces avis proviennent directement des avis de nos clients, les personnes qui utilisent Fastly au quotidien, reflétant leur confiance en nos produits

Nous vous sommes profondément reconnaissants de cette récompense. Le partage de vos expériences nous aide à grandir, à nous améliorer et à créer un meilleur Fastly pour tous.

Ce que disent nos clients

Cette reconnaissance est basée sur 130 avis généraux (à la date de juillet 2025) provenant de clients ayant acheté, implémenté et utilisé activement le WAF (Web Application Firewall, pare-feu d'applications web) de nouvelle génération Fastly. Voici un aperçu de quelques-uns de ces témoignages :

Fastly a rempli sa mission avec une efficacité et une capacité totales. Nous utilisons ses services de protection contre le déni de service distribué et le pare-feu d'applications web depuis plus de deux ans, sans aucun problème, ni difficulté, ni temps d'arrêt du fournisseur. - Associé en sécurité informatique et gestion des risques, secteur bancaire

"La sécurité est primordiale pour notre organisation, et nous envisagions à l'époque d'autres services de gestion des bots. Contrairement à d'autres produits, nous avons constaté que le NGWAF de Fastly offrait un haut degré de transparence sur le fonctionnement des règles, ainsi que de nombreuses règles et opérations par défaut judicieuses et sécurisées. Nous étions convaincus que cela nous aiderait à atteindre nos objectifs de sécurité tout en expliquant clairement son fonctionnement et en livrant un bon rapport qualité-prix." - Ingénieur DevOps principal, industrie du logiciel

"Fastly est un partenaire fiable et de longue date pour notre entreprise et a fait évoluer le produit pour résoudre nos nouveaux défis. Travailler avec l'équipe Fastly a toujours été un plaisir et leur offre technologique est de premier ordre, rendant nos équipes plus productives et fournissant des capacités pour nos systèmes qui nous permettent d'offrir une expérience transparente à nos clients." - Directeur de la technologie, secteur des médias

Ce qui rend cette reconnaissance particulièrement significative pour nous, c'est qu'elle provient directement des avis vérifiés de nos clients. Les organisations du monde entier ont systématiquement voté pour le WAF de nouvelle génération de Fastly parmi tous les vendeurs de WAAP. Près de 90 % de nos clients utilisent notre pare-feu d'applications web en mode de blocage complet, ce qui témoigne de son efficacité à éliminer les faux positifs tout en maintenant une protection robuste.

Découvrez pourquoi vos pairs ont évalué le WAF de nouvelle génération de Fastly au cours des 7 dernières années et envisagez de renforcer votre posture de sécurité de vos applications avec les solutions de protection DDoS et de gestion des bots de Fastly. Veuillez contacter notre équipe pour en savoir plus.

Sept ans de reconnaissance et l'avenir à venir

Nous sommes très fiers d'avoir reçu le prix Customers' Choice par Gartner® Peer Insights™, et ce pour la septième année consécutive. Selon nous, cela reflète la confiance et l'assurance de nos clients, dont les retours d'expérience guident tout ce que nous faisons.

À tous ceux qui ont partagé leurs expériences et nous ont aidés à continuer à nous améliorer : merci. Ensemble, nous avons le sentiment de faire d'Internet un endroit plus rapide, plus sûr et meilleur. Nous nous réjouissons de ces sept années d'existence et de ce qui nous attend !

Téléchargez le rapport 2025 de Gartner Peer Insights "Voice of the client" pour voir comment tous les vendeurs de Web Application and API Protection (WAAP) se comparent en fonction des expériences client réelles.

Gartner, Voice of the Customer for Cloud Web Application and API Protection, By Peer Contributors, 30 septembre 2025

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international, qui sont utilisées dans le présent rapport avec leur autorisation. Tous droits réservés. Gartner Peer Insights est une plateforme qui regroupe les avis d’utilisateurs finaux particuliers en fonction de leurs expériences avec les fournisseurs mentionnés par la plateforme et son contenu ne doit pas être interprété comme l’affirmation de faits. Il ne représente pas non plus le point de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne privilégie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans son contenu, et ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, par rapport à ce contenu, son exactitude ou son exhaustivité, y compris les garanties de valeur commerciale ou d’adéquation à un usage particulier.

Veuillez noter que ce rapport était auparavant connu sous le nom de Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Web Application and API Protection (WAAP) en 2022, sous le nom de Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : application web Firewalls en 2021 et sous le nom de Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : application web Firewalls en 2019-2020. En 2019 et 2020, Signal Sciences a été reconnue par le classement. Fastly a fait l’acquisition de Signal Sciences en 2020.

En 2019 et 2020, Signal Sciences a été récompensée. Fastly a fait l'acquisition de Signal Sciences en 2020.