Fastly è stata classificata come leader nel report Forrester Wave™ 2026 sulle piattaforme di sviluppo edge

Il futuro del business inizia con gli sviluppatori

Scopri di più
AziendaIl team dietro esperienze online miglioriMappa di reteUna nuova architettura per l'Internet modernoRelazioni con gli analisti del settoreScopri cosa dicono gli analisti di settore su FastlyNotizieAggiornamenti e annunci recentiPiattaformaLa piattaforma per esperienze digitali migliori, più veloci e più sicureStorie dei nostri clientiScopri come hanno avuto successo i migliori siti webEventiConnettiti con Fastly durante un eventoLavora con noiUnisciti al team che sta costruendo un internet migliore

Piattaforma edge cloud di Fastly

Vedi tutti i prodotti
Distribuzione dei contenuti (CDN)Offri esperienze rapide e personalizzate a livello mondialeStreaming liveOffri esperienze di live streaming senza interruzioniStreaming Video (VoD)Offri esperienze video on-demand eccezionaliMedia Shield Ottimizza le distribuzioni multi-CDNOn-the-Fly PackagerCrea pacchetti dinamici di contenuti video on demand in tempo realeImage OptimizerElaborazione rapida delle immagini sull'edgeBilanciatore del caricoControllo granulare sulle decisioni di routingCrittografia TLSRiduci la complessità della gestione TLSOrigin Connect Connettiti direttamente a FastlyIndirizzi IPGestisci facilmente gli indirizzi IPHTTP/3 e QUICProtocolli moderniAPI di ricerca dei dominiRicerca immediata e accurata dei nomi di dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModern web app and API security, anywhereGestione dei botRilevare e mitigare gli attacchi dei botProtezione DDoSMitigazione automatizzata degli attacchi dirompenti e distribuitiSicurezza delle APIProteggi i tuoi endpoint APIProtezione lato clientDifesa dagli attacchi lato clientGestione dei bot IAImpedisci ai bot IA di estrarre i contenuti dei siti web
Edge ComputePorta le tue app a livello edge: la nostra piattaforma istantanea ti aiuta a creare esperienze straordinarie per i tuoi utentiKey Value StoreIl Key Value Store più veloce che puoi ottenere, con la stessa facilità di utilizzo degli strumenti di database che conosci beneWebSockets e Fanout Messaggistica in tempo reale distribuita su scala globale, con personalizzazione completa e configurazione semplice.Developer SDKProgramma gli stessi servizi che utilizziamo per costruire i prodotti FastlyEnterprise ServerlessLa piattaforma serverless più potente, basata su standard aperti e integrata con la suite completa di prodotti FastlyIAAccelera i tuoi carichi di lavoro di IA e migliora l'efficienza con la cache semanticaObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmabileOttieni l'accesso programmabile completo alla stessa leggendaria cache che alimenta la nostra CDN.Server MCPControllo potenziato dall'IA per i tuoi servizi Fastly.
Logging in tempo realeTrasmetti e analizza i log in tempo realeEdge ObserverEsplora i dati sul traffico in tempo reale e storiciDomain InspectorValuta le informazioni a livello di dominioOrigin InspectorVisualizza informazioni complete dall'origine all'edgeAvvisiCrea notifiche per le metriche relative al servizioLog Explorer &amp; InsightsInteragisci con informazioni utili

Servizi straordinari per risultati eccezionali

Vedi tutti i servizi
Servizi professionaliAssistenza specializzata per migrare o ottimizzare il tuo servizio di distribuzioneServizi di intrattenimento dal vivoEsperienze di live streaming con scalabilità per il tuo pubblicoPiani di supportoAssistenza di prima classe dall'inizio alla fineManaged CDNControllo e flessibilità ottimizzatiManaged SecurityProtezione delle applicazioni web gestita con competenzaAssistenza clientiIl supporto di Fastly ti aiuta a crescere meglio, insieme

Soluzioni digitali innovative

Scopri tutte le nostre soluzioni
Streaming mediaOffri live streaming e on-demand eccezionaleMedia emergentiPrestazioni elevate per i brand multimediali emergentiEditoria digitaleGiornalismo in tempo reale con esperienze di lettura migliorateRetail ed E-commerceEsperienze rapide e personalizzate su larga scalaServizi finanziariSicurezza integrata per proteggere i dati dei clientiHigh techScala istantaneamente le tue prestazioni man mano che cresciViaggi e ospitalitàEsperienze online personalizzate per i tuoi ospiti e visitatoriIstruzione onlineOffri esperienze di apprendimento sicure su larga scalaGamingSostieni la prossima vittoria dei tuoi player con download di giochi ultra veloci e sicuriiGamingOffri un'esperienza di gioco veloce, sicura, senza interruzioni e coinvolgente a livello di edge
Risparmi sulle infrastruttureOttieni una spesa cloud inferiore e più prevedibileOttimizzazione multi-cloudRiduci la complessità e unifica le risorse cloudFiducia dei clientiScopri di più sulle iniziative di Fastly per la fiducia dei clientiAbilitazione della privacyScopri come proteggere i dati dei tuoi utentiDashboard di sostenibilitàConsulta il tuo consumo di elettricità e le emissioni di gas serra per la piattaforma Fastly

Consentiamo a ogni sviluppatore di costruire esperienze incredibili

Prova Fastly gratuitamente
SviluppatoriCostruisci qualcosa di straordinario oggiFast ForwardCreare un Internet più affidabileStrumenti di sviluppoStrumenti di sviluppo pensati per i team - con un edge in piùDeveloper SDKProgramma gli stessi servizi che utilizziamo per costruire i prodotti FastlyComunitàUnisciti agli sviluppatori di tutto il mondoRegistratiCrea un account sviluppatore gratuito

Contribuisci a creare una rete Internet veloce, sicura e coinvolgente con Fastly

Perché collaborare con FastlyAiutaci a offrire esperienze sicure, veloci e coinvolgentiCloud PartnerScopri i vantaggi di combinare Fastly con i tuoi servizi cloudChannel PartnerMigliora le tue offerte e capacità con i prodotti FastlyPartner tecnologici e di integrazioneEsplora il nostro ecosistema di partner
Accesso al portale partnerAccedi a tutte le tue risorse partner di FastlyDiventa un partnerMigliora la tua attività rivendendo o consigliando i prodotti FastlyTrova un partnerLascia che ti aiutiamo a trovare il partner giusto per le tue esigenze

Chiedi aiuto con Fastly

DocumentazioneOttieni il massimo da FastlyLibreria delle risorseEsplora schede dati, report e altro ancoraFastly AcademyApprendimento pratico con i prodotti FastlyCentro di apprendimentoScopri la tecnologia InternetBlogI nostri ultimi pensieri e ideeRicerca sulla sicurezzaMaggiore sicurezza grazie alla ricercaIl punto di vista di Fastly Esplora approfondimenti di esperti e del settore
Centro di SupportoCome possiamo aiutarti?ContattaciContattaci oggi
Back to blog

Follow and Subscribe

Fastly è stata classificata come leader nel report Forrester Wave™ 2026 sulle piattaforme di sviluppo edge

Jesse von Doom

Responsabile di prodotto, esperienza dello sviluppatore, Fastly

ComputeEdge networkNotizie aziendaliProdotto

Siamo orgogliosi di annunciare che Fastly è stata nominata leader nel report Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q1 2026.

In questa valutazione, Fastly è stata una delle sole due aziende riconosciute come leader. Il report ha assegnato a Fastly un punteggio di 5/5 in otto criteri, tra cui innovazione, esperienza dello sviluppatore, prestazioni, ottimizzazione della latenza, scalabilità, osservabilità e isolamento del carico di lavoro e della rete.

Siamo stati inoltre l'unico fornitore valutato a ricevere un feedback dei clienti superiore rispetto alla media. Riteniamo che questo riconoscimento rifletta l'elevato grado di soddisfazione e fiducia dei clienti. Lavorare con i nostri clienti e vedere il loro successo è per noi fonte di motivazione, pertanto è stato particolarmente significativo vedere queste relazioni riflesse in questa ricerca.

Perché la società di analisi Forrester ha riconosciuto Fastly

Forrester, una società di ricerca indipendente, ha sottolineato nel report che "i clienti mettono in evidenza le ottime prestazioni, l'affidabilità e l'esperienza degli sviluppatori di Fastly" e "hanno elogiato l'assistenza tecnica altamente reattiva e la collaborazione proattiva [di Fastly]..."

Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il nostro costante impegno nella creazione di una piattaforma che consenta agli sviluppatori di lavorare in modo più efficiente, garantendo al contempo le prestazioni e l'affidabilità richieste dalle applicazioni moderne.

Inoltre, secondo il report, "Fastly rappresenta la scelta ideale per carichi di lavoro edge in cui le prestazioni sono fondamentali, basati su eventi, sensibili alla sicurezza e che richiedono coerenza a livello globale".

Perché Fastly si distingue dalla concorrenza: Edge Compute

Una componente fondamentale della piattaforma Fastly è Compute, la nostra piattaforma per applicazioni serverless che consente agli sviluppatori di eseguire il codice direttamente sulla rete edge globale di Fastly.

Compute consente ai team di sviluppare e distribuire applicazioni e logica edge senza doversi occupare della gestione dell'infrastruttura, garantendo al contempo prestazioni elevate e un elevato livello di sicurezza.

Tra le funzionalità su cui fanno affidamento gli sviluppatori rientrano:

  • Tempi di avvio dell'ordine dei microsecondi, che contribuiscono a ridurre la latenza e ad alleggerire il carico sull'infrastruttura di origine

  • Isolamento a livello di richiesta, in cui ogni richiesta viene eseguita nel proprio ambiente sandbox

  • Supporto per linguaggi di programmazione diffusi e integrazione con gli strumenti e i flussi di lavoro DevOps esistenti

  • Nessuna infrastruttura da gestire, con accesso a risorse complete tramite Fastly DevHub

Queste funzionalità consentono ai team di sviluppare più facilmente applicazioni veloci, scalabili e sicure nell'edge.

Costruisci con Fastly

Mentre sempre più aziende guardano all'edge per potenziare le moderne applicazioni distribuite, Fastly continua a concentrarsi sull'aiutare gli sviluppatori a creare, proteggere e scalare tali esperienze. Per gli sviluppatori, Fastly Compute semplifica la creazione di applicazioni ad alte prestazioni, sicure e scalabili, consentendo al contempo di sfruttare tecnologie come WebAssembly e di distribuire il codice a livello globale sull'edge senza dover gestire l'infrastruttura.

Accedi al report gratuito per saperne di più sul motivo per cui Fastly è stata nominata leader oppure scopri come Fastly Compute può aiutarti a sviluppare soluzioni edge.

Forrester non promuove alcuna azienda, prodotto, marchio o servizio citato nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia a nessuno di scegliere i prodotti o i servizi di alcuna azienda o marchio sulla base delle valutazioni riportate in tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori fonti disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio espresso al momento della redazione e sono soggette a modifiche. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione di obiettività di Forrester qui.

Pronto per iniziare?

Contattaci oggi
Parla con un esperto