Fastly è stata classificata come leader nel report Forrester Wave™ 2026 sulle piattaforme di sviluppo edge

Siamo orgogliosi di annunciare che Fastly è stata nominata leader nel report Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q1 2026 .

In questa valutazione, Fastly è stata una delle sole due aziende riconosciute come leader. Il report ha assegnato a Fastly un punteggio di 5/5 in otto criteri, tra cui innovazione, esperienza dello sviluppatore, prestazioni, ottimizzazione della latenza, scalabilità, osservabilità e isolamento del carico di lavoro e della rete.

Siamo stati inoltre l'unico fornitore valutato a ricevere un feedback dei clienti superiore rispetto alla media. Riteniamo che questo riconoscimento rifletta l'elevato grado di soddisfazione e fiducia dei clienti. Lavorare con i nostri clienti e vedere il loro successo è per noi fonte di motivazione, pertanto è stato particolarmente significativo vedere queste relazioni riflesse in questa ricerca.

Perché la società di analisi Forrester ha riconosciuto Fastly

Forrester, una società di ricerca indipendente, ha sottolineato nel report che "i clienti mettono in evidenza le ottime prestazioni, l'affidabilità e l'esperienza degli sviluppatori di Fastly" e "hanno elogiato l'assistenza tecnica altamente reattiva e la collaborazione proattiva [di Fastly]..."

Riteniamo che questo riconoscimento rifletta il nostro costante impegno nella creazione di una piattaforma che consenta agli sviluppatori di lavorare in modo più efficiente, garantendo al contempo le prestazioni e l'affidabilità richieste dalle applicazioni moderne.

Inoltre, secondo il report, "Fastly rappresenta la scelta ideale per carichi di lavoro edge in cui le prestazioni sono fondamentali, basati su eventi, sensibili alla sicurezza e che richiedono coerenza a livello globale".

Perché Fastly si distingue dalla concorrenza: Edge Compute

Una componente fondamentale della piattaforma Fastly è Compute, la nostra piattaforma per applicazioni serverless che consente agli sviluppatori di eseguire il codice direttamente sulla rete edge globale di Fastly.

Compute consente ai team di sviluppare e distribuire applicazioni e logica edge senza doversi occupare della gestione dell'infrastruttura, garantendo al contempo prestazioni elevate e un elevato livello di sicurezza.

Tra le funzionalità su cui fanno affidamento gli sviluppatori rientrano:

Tempi di avvio dell'ordine dei microsecondi, che contribuiscono a ridurre la latenza e ad alleggerire il carico sull'infrastruttura di origine

Isolamento a livello di richiesta, in cui ogni richiesta viene eseguita nel proprio ambiente sandbox

Supporto per linguaggi di programmazione diffusi e integrazione con gli strumenti e i flussi di lavoro DevOps esistenti

Nessuna infrastruttura da gestire, con accesso a risorse complete tramite Fastly DevHub

Queste funzionalità consentono ai team di sviluppare più facilmente applicazioni veloci, scalabili e sicure nell'edge.

Costruisci con Fastly

Mentre sempre più aziende guardano all'edge per potenziare le moderne applicazioni distribuite, Fastly continua a concentrarsi sull'aiutare gli sviluppatori a creare, proteggere e scalare tali esperienze. Per gli sviluppatori, Fastly Compute semplifica la creazione di applicazioni ad alte prestazioni, sicure e scalabili, consentendo al contempo di sfruttare tecnologie come WebAssembly e di distribuire il codice a livello globale sull'edge senza dover gestire l'infrastruttura.

Accedi al report gratuito per saperne di più sul motivo per cui Fastly è stata nominata leader oppure scopri come Fastly Compute può aiutarti a sviluppare soluzioni edge.