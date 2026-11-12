Siamo orgogliosi di annunciare che Fastly è stata nominata leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 per le piattaforme di distribuzione edge .

Per molto tempo, il concetto di "edge" è stato associato alla memorizzazione nella cache: avvicinare i contenuti agli utenti per velocizzarne il caricamento, la visualizzazione e la riproduzione. Questa funzione resta importante, ma oggi l'edge svolge un ruolo molto più ampio. I team eseguono la logica applicativa direttamente all'edge, proteggono le API e monitorano il traffico in tempo reale. Sempre più spesso, iniziano anche a gestire e controllare il traffico generato dall'IA. Fastly è stata progettata fin dall'inizio per supportare tutte queste attività e siamo lieti di ricevere questo riconoscimento.

Ecco cosa riteniamo importante per i team che sviluppano soluzioni edge e come affrontiamo questi aspetti in Fastly:

Un'architettura progettata per gli sviluppatori. La nostra piattaforma di elaborazione serverless basata su WebAssembly, il supporto per linguaggi come Rust, Go, JavaScript e C++ e la rapidità di invalidazione della cache consentono ai team di ingegneria di eseguire vera e propria logica applicativa all'edge, senza introdurre ulteriore complessità operativa.

Prestazioni costanti anche nelle condizioni più difficili. L'ottimizzazione del traffico è l'ambito in cui abbiamo ottenuto i risultati migliori. Il routing intelligente consente di instradare il traffico evitando i tratti di rete degradati, così da garantire prestazioni elevate ai servizi di streaming e alle piattaforme di e-commerce proprio quando è più importante.

Sicurezza e visibilità integrate in un'unica piattaforma. Puntiamo a integrare in modo completo la protezione delle API, la gestione dei bot, la difesa dagli attacchi DDoS e l'osservabilità in tempo reale. Riteniamo che queste funzionalità debbano far parte della stessa piattaforma che gestisce la distribuzione dei contenuti e l'elaborazione, anziché essere aggiunte in un secondo momento.

Stiamo investendo nel futuro, in particolare nei servizi di IA edge, nella governance attiva delle API e negli strumenti che consentono di gestire la piattaforma utilizzando il linguaggio naturale. Riteniamo che, man mano che le applicazioni diventano sempre più distribuite e basate sull'IA, i team abbiano bisogno di ulteriori modalità per elaborare le richieste, comprendere le prestazioni e garantire la sicurezza a livello di edge. È questa la direzione verso cui ci stiamo orientando, con investimenti definiti dalle esigenze che riscontriamo tra i nostri clienti e nelle applicazioni che stanno sviluppando.

All'inizio di quest'anno, Fastly è stata nominata "Voice of the Customer" 2026 da Gartner® Peer Insights™ per le piattaforme di distribuzione edge , sulla base delle recensioni dei clienti. Desideriamo ringraziare tutti i clienti e gli sviluppatori che ogni giorno scelgono Fastly per i loro progetti. I vostri feedback contribuiscono a orientare lo sviluppo delle nostre soluzioni e siamo orgogliosi di condividere con voi questo riconoscimento.

Scarica il report completo per scoprire come Gartner ha valutato il mercato e dove ci siamo posizionati.

Gartner, Magic Quadrant per le piattaforme di distribuzione edge, Amol Vishwanath Nerlekar, Brandon Medford, Jimmy Chuang, 5 novembre 2026. Gartner, Voice of the Customer per le piattaforme di distribuzione edge, a cura di Peer Community Contributor, 30 giugno 2026. Gartner, Magic Quadrant e Peer Insights sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio citato nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere esclusivamente i fornitori che hanno ottenuto le valutazioni più elevate o altre distinzioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner riflettono le opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come affermazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, incluse eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

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