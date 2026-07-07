Fastly ha ottenuto il riconoscimento Customers' Choice da Gartner® Peer Insights™ per le piattaforme di distribuzione edge

Siamo lieti di annunciare che Fastly è stata nominata Customers' Choice nel primo report Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer per le piattaforme di distribuzione edge del 2026 .

Siamo orgogliosi di essere stati premiati quest'anno e orgogliosi del riconoscimento ottenuto in questo report:

I clienti lo consiglierebbero: Fastly ha ottenuto un punteggio di "disponibilità a consigliare" pari al 95% sulla base delle recensioni dei clienti.

4,8 stelle su 5 in totale: siamo particolarmente orgogliosi che Fastly abbia ottenuto una valutazione complessiva di 4,8 su 5 stelle basata su 92 recensioni, dati aggiornati ad aprile 2026.

Siamo davvero grati per questo riconoscimento; feedback ed esperienze condivise sono fondamentali per aiutarci a innovare, evolverci e costruire una Fastly migliore.

Ecco cosa dicono i nostri clienti

Questo riconoscimento si basa sulle recensioni dei clienti che hanno acquistato, implementato e utilizzato Fastly. Ecco solo una parte di questi feedback:

"Lavorare con Fastly è stata nel complesso un'esperienza positiva. La piattaforma è veloce, affidabile e ci offre solidi controlli di sicurezza direttamente a livello di edge, il che è fondamentale per proteggere le applicazioni bancarie. Gli aggiornamenti in tempo reale e la visibilità sul traffico ci consentono di reagire più facilmente e rapidamente alle minacce o ai problemi di prestazioni". - Consulente SIEM, settore bancario

"I team Fastly (account, tecnico, sicurezza) sono tutti di altissimo livello, abbiamo canali Slack condivisi e facciamo riunioni di persona e da remoto, in cui ascoltano e soddisfano ogni nostra esigenza. Il prodotto è il più veloce sul mercato e non ha rivali tra gli altri operatori CDN".

- Direttore tecnico, settore viaggi e ospitalità

"La nostra esperienza complessiva è stata eccellente. La piattaforma garantisce costantemente le prestazioni elevate, affidabili e sicure di cui abbiamo bisogno per operare con sicurezza su larga scala. Anche l'assistenza è stata un punto di forza, per tutti i servizi offerti, che si tratti di CDN, WAF, protezione dai bot o operazioni quotidiane In generale, siamo molto soddisfatti e riteniamo che la soluzione soddisfi pienamente le nostre esigenze sia tecniche che operative". - Responsabile della sicurezza IT e della gestione dei rischi, settore dei media

Fastly ha inoltre ottenuto valutazioni elevate in tutte le categorie analizzate nel report, tra cui funzionalità del prodotto (4,7), esperienza di vendita (4,8), esperienza di implementazione (4,8) ed esperienza di assistenza (4,7) ad aprile 2026.

Per scoprire come Fastly aiuta le organizzazioni a offrire esperienze digitali veloci, sicure e affidabili all'edge, non c'è momento migliore di questo per contattarci .

La fiducia dei clienti: il fondamento di Fastly

Siamo davvero entusiasti di aver ricevuto questo riconoscimento dai nostri clienti e desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla nostra clientela e alla nostra comunità per il loro costante feedback e la loro fiducia.

Ciò che rende questo riconoscimento particolarmente significativo è il fatto che riflette le esperienze delle persone che utilizzano Fastly ogni giorno. Il tuo feedback contribuisce a dare forma ai nostri prodotti, alla nostra roadmap e al modo in cui assistiamo i clienti in tutto il mondo.

Siamo certi che, grazie alla nostra costante attenzione per l'innovazione e il successo dei clienti, continueremo ad aiutare le organizzazioni a offrire esperienze digitali veloci, sicure e affidabili all'edge.

Continuiamo a lavorare insieme per rendere Internet migliore, più veloce e più sicuro.

Scarica il report 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer per le piattaforme di distribuzione edge. Scarica ora

Gartner, Voice of the Customer per le piattaforme di distribuzione edge, a cura di Peer Contributors, 30 giugno 2026.

Gartner e Peer Insights sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate. GARTNER è un marchio registrato e di servizio, mentre PEER INSIGHTS è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali, basate sulla loro esperienza con i fornitori elencati sulla piattaforma, e non devono essere interpretati come dati di fatto, né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in tali contenuti, né offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativamente a tali contenuti e alla loro accuratezza o completezza, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.