CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。 2026年4月09日

React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策 Fastly セキュリティリサーチチーム 重大度 Critical (緊急) の React2Shell CVE に続き、12月11日には同様の Next.js および React コンポーネントを悪用する2件の新しい CVE が発表されました。これらの新しい CVE についての詳細をご覧ください。 2025年12月11日

2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。 2025年8月19日

CVE-2025-29927:Next.jsでの認証バイパス Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム Next.js の重大な脆弱性 (CVE-2025-29927) により、攻撃者は認証をバイパスする可能性があります。今すぐアプリケーションを保護してください。 2025年3月26日

2月の DDoS 攻撃 Arun Kumar, David King, さらに1記事を表示 2025年2月の Fastly の DDoS レポートでは、DDoS 攻撃が前月比285%増加したことが明らかになりました。同レポートを通じて、主なトレンドや攻撃対象の業界について理解を深め、実用的なセキュリティガイダンスが得られます。 2025年3月06日

自動攻撃の基本を見直す : アカウント乗っ取り Arun Kumar, Fastly セキュリティリサーチチーム アカウント乗っ取り攻撃の詳細と、2段階認証/パスキーを使用する最先端の認証方法やボット対策を含む、アカウントのセキュリティ強化に役立つ対策をご紹介します。 2024年7月09日

Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化 Simran Khalsa, Fastly セキュリティリサーチチーム WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。 2024年6月26日

WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに2記事を表示 Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。 2024年5月29日

サイバー5の脅威に関するインサイト Simran Khalsa, Charlie Bricknell, さらに1記事を表示 「サイバー5」の週末における脅威の状況をより広く理解するため、コマースサイトに焦点を当てながら攻撃アクティビティを分析しました。 2023年12月14日

WAF Simulator : DevSecOps ワークフローの変革 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa Fastly は新たな WAF Simulator の提供を開始しました。本機能は検証プロセスを簡易化し、主に次のようなメリットを実現します。 2023年12月13日

CVE-2023-30534 : Cacti のバージョン 1.2.24 以前に存在する安全でない逆シリアル化の脆弱性 Fastly セキュリティリサーチチーム, Matthew Mathur Cacti のバージョン 1.2.24 以前に安全でない逆シリアル化の2つのインスタンスがあることを私たちは発見しました。この脆弱性は CVE-2023-30534 として知られています。 2023年10月03日

ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示 Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。 2023年8月03日

Chrome の TLS ClientHello のランダム順列機能をご紹介 Jonathan Foote, Arun Kumar, さらに2記事を表示 Chrome は1月20日、最も広く使用されている TLS クライアントのフィンガープリントアルゴリズムのひとつ、JA3 のプロファイルを変えるアップデートをリリースしました。このブログ記事では、この変更の内容と、これに関連して Fastly のネットワークで観測されたことについてご紹介します。 2023年2月08日

Client Hints を使用した不一致の検出方法 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。 2022年10月19日

TLS フィンガープリントの現状 : メリットと課題、今後の方向性について Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens TLS フィンガープリントは、サーバーインフラと通信しているクライアントをセキュリティの防御側が特定するツールとして、広く使われるようになりました。 2022年7月20日

WAF データ内のネットワークコールバックの脅威ハンティング Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens 脅威ハンティングとは、組織内のセキュリティ境界を突破した可能性のあるアクティブな攻撃者を探す取り組みを指します。WAF データは、ネットワークコールバックに対する脅威ハンティングにおいて、貴重なリソースになります。ここでは、その方法をご紹介します。 2022年5月03日

Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。 2022年3月31日

オープンリダイレクト : 悪用の実態とその対策 Fastly セキュリティリサーチチーム オープン URL リダイレクトは、攻撃者による不正なリソースへのユーザーの誘導を容易にする Web アプリケーションのセキュリティ上の問題です。その仕組みと、阻止する方法について、いくつかの例を見ていきましょう。 2022年1月20日

GraphQL を保護する方法 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa GraphQL の導入には多くのメリットがありますが、セキュリティ上の課題についてはあまり知られていません。このブログ記事では、GraphQL のセキュリティ上の課題と、より安全な実装を可能にするデフォルトやコントロール設定についてご説明します。 2022年1月12日