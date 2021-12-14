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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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Fastly セキュリティリサーチチーム

Fastly のセキュリティリサーチチーム, Fastly

Fastly のセキュリティリサーチチームは、お客様が確実に必要なツールやデータを利用してシステムを安全に保つことができるようにすることに注力しています。同チームは Fastly ならではのスケールで攻撃を分析し、ブロックします。Fastly のセキュリティリサーチチームは、常に進化し続けるセキュリティ環境の最先端を行く技術を駆使し、裏方としてお客様を支えるセキュリティエキスパートです。

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  • CVE-2026-23869 とは？React Server Components に関するセキュリティアラート

    Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム

    CVE-2026-23869 : React Server Components において、サービス妨害攻撃につながる可能性がある、深刻度の高い脆弱性が確認されました。この脆弱性による影響と影響を受けるバージョン、仮想パッチによる即時対策をご紹介します。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策

    Fastly セキュリティリサーチチーム

    重大度 Critical (緊急) の React2Shell CVE に続き、12月11日には同様の Next.js および React コンポーネントを悪用する2件の新しい CVE が発表されました。これらの新しい CVE についての詳細をご覧ください。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド

    Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示

    Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • CVE-2025-29927:Next.jsでの認証バイパス

    Matthew Mathur, Fastly セキュリティリサーチチーム

    Next.js の重大な脆弱性 (CVE-2025-29927) により、攻撃者は認証をバイパスする可能性があります。今すぐアプリケーションを保護してください。

    セキュリティ

  • 2月の DDoS 攻撃

    Arun Kumar, David King, さらに1記事を表示

    2025年2月の Fastly の DDoS レポートでは、DDoS 攻撃が前月比285%増加したことが明らかになりました。同レポートを通じて、主なトレンドや攻撃対象の業界について理解を深め、実用的なセキュリティガイダンスが得られます。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • 自動攻撃の基本を見直す : アカウント乗っ取り

    Arun Kumar, Fastly セキュリティリサーチチーム

    アカウント乗っ取り攻撃の詳細と、2段階認証/パスキーを使用する最先端の認証方法やボット対策を含む、アカウントのセキュリティ強化に役立つ対策をご紹介します。

    セキュリティ

  • Fastly の WAF Simulator で WAF の検証テストを自動化

    Simran Khalsa, Fastly セキュリティリサーチチーム

    WAF の管理では、ルールの動作をテストして検証できる必要があります。Fastly の WAF Simulator によって、安全なシミュレーション環境でルールを検証できます。

    DevOps
    さらに3記事を表示

  • WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに2記事を表示

    Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。

    セキュリティ
    業界インサイト

  • サイバー5の脅威に関するインサイト

    Simran Khalsa, Charlie Bricknell, さらに1記事を表示

    「サイバー5」の週末における脅威の状況をより広く理解するため、コマースサイトに焦点を当てながら攻撃アクティビティを分析しました。

    業界インサイト
    さらに2記事を表示

  • WAF Simulator : DevSecOps ワークフローの変革

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    Fastly は新たな WAF Simulator の提供を開始しました。本機能は検証プロセスを簡易化し、主に次のようなメリットを実現します。

    DevOps
    さらに2記事を表示

  • CVE-2023-30534 : Cacti のバージョン 1.2.24 以前に存在する安全でない逆シリアル化の脆弱性

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Matthew Mathur

    Cacti のバージョン 1.2.24 以前に安全でない逆シリアル化の2つのインスタンスがあることを私たちは発見しました。この脆弱性は CVE-2023-30534 として知られています。

    セキュリティ

  • ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示

    Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。

    セキュリティ
    さらに2記事を表示

  • Chrome の TLS ClientHello のランダム順列機能をご紹介

    Jonathan Foote, Arun Kumar, さらに2記事を表示

    Chrome は1月20日、最も広く使用されている TLS クライアントのフィンガープリントアルゴリズムのひとつ、JA3 のプロファイルを変えるアップデートをリリースしました。このブログ記事では、この変更の内容と、これに関連して Fastly のネットワークで観測されたことについてご紹介します。

    業界インサイト
    セキュリティ

  • Client Hints を使用した不一致の検出方法

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    User-Agent Client Hints の仕組みや、プライバシーにかかわる機能や懸念、この新たな標準の限定的な採用や不完全な部分を利用して動作の不一致を特定する方法を紹介します。

    DevOps
    さらに2記事を表示

  • TLS フィンガープリントの現状 : メリットと課題、今後の方向性について

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens

    TLS フィンガープリントは、サーバーインフラと通信しているクライアントをセキュリティの防御側が特定するツールとして、広く使われるようになりました。

    セキュリティ

  • WAF データ内のネットワークコールバックの脅威ハンティング

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens

    脅威ハンティングとは、組織内のセキュリティ境界を突破した可能性のあるアクティブな攻撃者を探す取り組みを指します。WAF データは、ネットワークコールバックに対する脅威ハンティングにおいて、貴重なリソースになります。ここでは、その方法をご紹介します。

    セキュリティ

  • Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示

    このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。

    セキュリティ

  • オープンリダイレクト : 悪用の実態とその対策

    Fastly セキュリティリサーチチーム

    オープン URL リダイレクトは、攻撃者による不正なリソースへのユーザーの誘導を容易にする Web アプリケーションのセキュリティ上の問題です。その仕組みと、阻止する方法について、いくつかの例を見ていきましょう。

    セキュリティ

  • GraphQL を保護する方法

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa

    GraphQL の導入には多くのメリットがありますが、セキュリティ上の課題についてはあまり知られていません。このブログ記事では、GraphQL のセキュリティ上の課題と、より安全な実装を可能にするデフォルトやコントロール設定についてご説明します。

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  • WAF フレームワークによる WAF 有効性の測定 | Fastly

    Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに1記事を表示

    Fastly の新しい WAF 有効性フレームワークは、継続的な検証と妥当性確認を通じて、WAF の検出能力の有効性を測定する標準的な方法を提供します。この記事では、その仕組みについてご紹介します。

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