2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業 優れたオンライン体験を支えるチーム ネットワークマップ 最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ 業界アナリストの声 Fastly に対する業界アナリストの評価 ニュース 最新情報・企業ニュース プラットフォーム より高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォーム お客様事例 お客様のサクセスストリー イベント Fastly 関連イベントのお知らせ 採用情報 一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

Fastly を無料でお試しください
開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンター お困りですか？ お問い合わせ お気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド

Matthew Mathur

シニアセキュリティリサーチャー, Fastly

David King

シニアプロダクトマーケティングマネージャー、セキュリティ

Fastly セキュリティリサーチチーム

Fastly のセキュリティリサーチチーム, Fastly

セキュリティ業界インサイト

Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする AI 大手企業が大量のクローラーとフェッチャーのトラフィックを発生させている実態、そして組織が制御を維持するために何をすべきかを明らかにしています。

AI は単なるトレンドではありません。リアルタイムでインターネットのトラフィックを再形成しています。ChatGPT のような大規模言語モデル (LLM) ベースのアプリがコンテンツの需要を後押しする一方で、これらのアプリがネットワークに負荷をかけ、スクレイピングを加速させ、組織が対象者にリーチしつつも資産を保護する方法を再考せざるを得ない状況を生み出しています。

Web を収集する大規模なクローラーから、リアルタイムで応答を提供するフェッチャーまで、AI ボットはパフォーマンス、コスト、セキュリティに関するさらなる課題をもたらしています。Fastly の最新版脅威インサイトレポートでは、AI ボットに焦点を当てた内容となっています。これにより、AI 駆動のトラフィックの背後で実際に何が起こっているのか、そしてそれがあなたのサイトの未来にどのような影響を与えるのかを把握できます。

AI の Web アクセス状況 : クローラー 80％ 、フェッチャー 20％

インターネットは (かつてないほどに) ボットに支配されており、AI ボットのトラフィックは増加し続けています。4月から7月にかけて、Fastly ネットワーク全体で観測された AI ボットトラフィックのほぼ 80％ が AI クローラーによるものでした。驚くべきほどですね。Meta の AI クローラーだけで、そのトラフィックの52％を生成しており、これは Google (23％) とOpenAI (20％) を合わせたよりも多くなっています。

地理的な格差はさらに顕著です。北米の AI ボットトラフィックの90％近くがクローラーからのものだった一方で、ラテンアメリカ (72％)、アジア (58％)、ヨーロッパ (41％) ではクローラーの割合ははるかに低くなっています。人気のクローラーではさらに顕著な差を示し、Meta と Google のクローラートラフィックの90％以上が北米のサイトに集中していました。北米におけるクローラートラフィックの集中は、今日最も人気のある LLM にデータを供給するデータセット、ひいてはそれらが生成するアウトプットに影響を与える可能性があります。

フェッチャー : 高速で集中、そして大量のトラフィック

ユーザーからのクエリに基づいてリアルタイムで特定のコンテンツを取得する AI フェッチャーボットが、AI ボットトラフィックの残りの20%を占めていました。ここでは OpenAI が際立っています。彼らのボット (ChatGPT を含む) は、驚異の98％のフェッチャーリクエストを生成しました。この調査結果は、消費者向け LLM 市場での ChatGPT の人気を示唆している可能性がありますが、一部の AI フェッチャーはリアルタイムで直接取得するのではなく、検索エンジンから事前にインデックス化されたデータを利用しています。

一部のケースでは、トラフィックが毎分39,000リクエストに達し、保護されていないオリジンインフラストラクチャを圧倒するほどの量になっています。悪意がなくても、こうしたトラフィックの急増は、通常この規模のトラフィック量に達しないサイトにおいて DDoS 攻撃と同様の状態を引き起こし、リソースを消費してサイトのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。AI ボットのトラフィック増加は必ずしも悪いニュースではありません。コンテンツがインデックスに登録されたり、AI 活用した結果に使用されたりすることで、サイトの可視性を高めることができます。可視性とボット検証がなければ、善意の自動化でさえ、知らぬ間にリソースを浪費する要因となり得ます。

その他の AI ボットトラフィックの動向と対応策

クローラーやフェッチャーが話題を独占していますが、第2四半期のデータは AI ボットの行動における他の重要な傾向を浮き彫りにしています。

  • 商業、メディア・エンターテインメント、ハイテクの各セクターでは、AIスクレイピング活動が最も多く見られます。

  • ボット検証の欠如は依然として大きな課題であり、セキュリティ チームが正当な自動化と偽装者を区別するのが難しくなっています。

  • AI ボットは運用上の複雑さを増加させます。透明性のあるシグナリングと識別がない場合は、デジタルチームにとっての盲点になりつつあります。

  • フェッチャーボットが悪意がなくても攻撃パターンに匹敵するような規模でリアルタイムコンテンツを提供していることで、ユーザーエクスペリエンスを再構築しています。

しかし、これはあなたにとって何を意味するのでしょうか？

  • 「友好的な」ボットを無視しない。正規のクローラーやフェッチャーでさえ、ポリシーが整っていないとインフラストラクチャに過負荷をかける可能性があります。

  • 露出をコントロールする。コンテンツにアクセスさせるボットと、そのアクセス頻度を決定してください。(Fastly Bot Management が、コンテンツをクロールしてスクレイピングするボットの動作を管理およびコントロールする力をチームに与える仕組みをご覧ください。)

  • 地理的バイアスに注意。コンテンツは主に北米でクロールされているため、AI モデルが業界、ブランド、もしくはプロダクトを表現する方法に影響を与える可能性があります。

  • 検証する (そしてもう一度確認する)。明確なボット識別標準がなければ、攻撃者は正規の AI ボットの行動になりすますことができます。違いを認識できるソリューションに投資し、AI ボットの運営者に検証手段をリクエストしてください。

AI 駆動の Web トラフィックをコントロールする

Fastly の四半期脅威インサイトレポートは、Fastly のNext-Gen WAFBot ManagementDDoS Protection の各ソリューションの毎月6.5兆リクエスト*から作成されており、これらのソリューションは、大手 eコマース、ストリーミング、メディア・エンターテイメント、ファイナンスサービス、テクノロジー企業など、幅広い業界の130,000を超えるアプリや API**のセキュリティ確保に貢献しています。

Fastly セキュリティ調査チームの最新情報を受け取ってください。チームは、ブログ共通脆弱性識別子通知脅威インサイトチュートリアルなど、さまざまな貴重なリソースを継続的に公開し、顧客に最新のセキュリティ開発に関する情報を提供しています。

AI ボットは今やインターネットトラフィックを決定づける存在となり、インフラストラクチャの負荷から明日の LLM を支えるデータに至るまで、あらゆるものを形作っています。課題でもあり同時にチャンスでもあるのは、コンテンツへのアクセス方法と、アクセスする対象者をどうのように決定するかにあります。

2025年第2四半期脅威インサイトレポートの全文を読んで、AI 時代においてトラフィックをコントロールし続けるための包括的なデータ、業界への影響、および戦略を探求してください。

*2025年4月22日現在における過去6か月間の平均

**2025年4月22日現在

始める準備はできましたか?

ぜひご連絡ください
専門家に相談する