Liam Mayron
Director, Security Products
2025年12月の分散型 DDoS 攻撃
2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。
DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する
FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。
9月の分散型 DDoS 攻撃
Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。
8月の DDoS
2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。
6月の分散型 DDoS 攻撃
6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。
自動化された DDoS Protection のカスタマイズ
Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。
5月の DDoS
DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。
4月の分散型 DDoS 攻撃
DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！
開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由
Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。
検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保
Fastly DDoS Protection のアップデートである Attack Insights は、詳細なイベントおよびルール情報を提供し、軽減効果を検証してアプリケーションセキュリティを強化することができます。
業界をリードするマネージドセキュリティへのコミットメント
Managed Security Service のお客様向けに Fastly が提供する業界初の Time to Notify SLA (通知時間に関する SLA) により、セキュリティに対するプロアクティブなコミットメントを得ることができます。
Web アプリの保護がさらに簡単に : Fastly マネージドセキュリティサービスのご紹介
攻撃を受けている間は、1秒たりとも無駄にできません。Fastly マネージドセキュリティサービスを活用するお客様は、Web アプリケーションと API を効果的に保護しながら、コアコンピテンスの強化や戦略的イニシアチブ、ビジネスに大きなインパクトをもたらすプロジェクトに専念できるようになります。
Fastly が次世代 WAF のお客様に提供する8つのサポート
ユーザーエクスペリエンスからドキュメント、専任のリサーチチームまで、Fastly はお客様へ質の高いサポートを提供することに注力しています。
2人の Secure DevOps プロからの価値あるインサイト
Fastly の CISO である Mike Johnson と Brave Software のシニア DevOps エンジニアである Ben Kero が、CI/CD パイプライン内でより包括的にセキュリティプラクティスを強化するための実践的なアドバイスを共有します。