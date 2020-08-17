2025年12月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。 2026年1月22日

DDoS攻撃をより迅速かつ正確に軽減する Liam Mayron, David King FastlyのDDoS ProtectionのAdaptive Threat Engineアップデートが、祝日における軽減精度を向上させ、平均軽減時間を72％短縮する方法を学びましょう。 2025年11月20日

9月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年9月の DDoS レポートでは、最新のアプリケーション攻撃について詳しく説明しています。セキュリティイニシアチブの強化に役立つインサイトをお読みください。 2025年10月17日

8月の DDoS Liam Mayron, David King 2025年8月の DDoS 攻撃動向 : ハイパースケールクラウドが攻撃の70% の発信元となっています。最新のアプリケーションへの分散型 DDoS 攻撃傾向に関する洞察を得て、セキュリティを強化しましょう。 2025年9月10日

6月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King 6月の DDoS レポートでは、ハイテクプロバイダーに対する2500億件を超えるリクエスト攻撃と、Byline Banshee の台頭が明らかになりました。重要なインサイトと実践的なガイダンスをご覧ください。 2025年7月23日

自動化された DDoS Protection のカスタマイズ Liam Mayron, David King Fastly の Precise Defense アップデートで DDoS 防御をよりきめ細かく調整しましょう。正当なトラフィックを許可しながら、攻撃は自動的に緩和する柔軟性を手に入れられます。 2025年7月08日

5月の DDoS Liam Mayron, David King DDoS 2025年5月レポート: 毎分2件の新たな攻撃。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。 2025年6月11日

4月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King DDoS 2025年4月レポート: 米国の攻撃が急増。重要なインサイト、トラフィックの傾向、実用的なセキュリティガイダンスを入手できます。今すぐアプリを保護しましょう！ 2025年5月22日

開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由 Daniel Corbett, Liam Mayron, さらに1記事を表示 Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。 2025年5月05日

検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保 Liam Mayron, David King Fastly DDoS Protection のアップデートである Attack Insights は、詳細なイベントおよびルール情報を提供し、軽減効果を検証してアプリケーションセキュリティを強化することができます。 2025年4月08日

業界をリードするマネージドセキュリティへのコミットメント Liam Mayron, Cody Arnold Managed Security Service のお客様向けに Fastly が提供する業界初の Time to Notify SLA (通知時間に関する SLA) により、セキュリティに対するプロアクティブなコミットメントを得ることができます。 2024年5月06日

Web アプリの保護がさらに簡単に : Fastly マネージドセキュリティサービスのご紹介 Liam Mayron 攻撃を受けている間は、1秒たりとも無駄にできません。Fastly マネージドセキュリティサービスを活用するお客様は、Web アプリケーションと API を効果的に保護しながら、コアコンピテンスの強化や戦略的イニシアチブ、ビジネスに大きなインパクトをもたらすプロジェクトに専念できるようになります。 2023年2月16日

Fastly が次世代 WAF のお客様に提供する8つのサポート Liam Mayron, Daniel Hampton ユーザーエクスペリエンスからドキュメント、専任のリサーチチームまで、Fastly はお客様へ質の高いサポートを提供することに注力しています。 2022年10月13日