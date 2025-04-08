検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

検知から軽減まで: DDoS攻撃に対する効果的な対策の確保

Liam Mayron

Director, Security Products

David King

セキュリティ部門 グループ・プロダクト・マーケティング・マネージャー

セキュリティプロダクト

Fastly DDoS Protection の最新情報で DDoS を解読

DDoS 攻撃は変化しました。組織がクラウドに移行し、コンテンツ配信ネットワークを使用し始めると、従来のネットワークベースの DDoS 攻撃は、攻撃者が圧倒できる以上の帯域幅を持つため、効果が低くなりました。近年、攻撃者はアプリケーションレイヤーに焦点を移し、頻繁な攻撃を迅速に開始できるようになりました。その結果、組織にとって重要な収益を生み出すアプリケーションや API において、レイテンシ、ダウンタイム、長期的な停止が発生しています。

Fastly のセキュリティ調査の結果によると、2023年7月1日から2023年10月12日までに観測された DDoS 攻撃の50%は52秒未満でした。このような短時間の攻撃を軽減するには、人間の介入に頼ることはできません。かつては静的なレート制限がかつてソリューションの重要な要素でしたが、考慮すべき変数が多く、完璧でないものを実装すると影響があるため、攻撃者が回避できるギャップが残ってしまいます。

これらの課題に対処するため、組織は高度な攻撃に対抗するために、Fastly DDoS Protection のような自動化された適応型ソリューションにますます依存するようになっています。ただし、これらのツールには大きな責任が伴います。米国または単一の ASN から発生する分散型 DDoS 攻撃を「検出」し、そのソースからのすべてのトラフィックを盲目的にブロックし、正当なユーザーも巻き添えにするソリューションを想像してみてください。受け入れられるものではありません。ほとんどの (願わくはすべての) ソリューションがそのような直接的な行動を避けているとはいえ、リスクスコアを信頼する必要があるのか、それともログをくまなく調べて有効性を検証する必要があるのか、どうすれば確信できるのでしょうか？

Fastly はより良い方法があると考えており、Fastly DDoS Protection の最新アップデートをお知らせできることを嬉しく思います。

Attack Insights の最新情報

Fastly DDoS Protection の Adaptive Threat Engine がいかに高速かつ強力であるかについては、これまでもご説明してきましたが、これ以上語る必要はありません。最新アップデートにより、Fastly DDoS Protection を利用しているすべてのお客様に、イベント、イベントの詳細、ルールの詳細が提供されます。

トラフィックチャートのスパイクは、単一の DDoS 攻撃または同時に発生する複数の攻撃を示す可能性があります。違いを明確にするために、イベントを導入します (画像1)。

画像1: イベントテーブル

イベントはサービスに対する単一の疑わしい攻撃を表します。複数の固有の攻撃を同時に受信した場合、複数のイベントが表示されることが予想されます。イベントをクリックすると、攻撃の開始時期、トラフィックパターン、攻撃が続いているかどうか、軽減ルールに関する洞察が得られます。イベントは、組織を襲う攻撃を簡単に理解するのに役立ちます。

Fastly DDoS Protection の Adaptive Threat Engine によって作成されたルールは、正規のトラフィックに影響を与えることなく、アプリケーションや API への攻撃を軽減するためにカスタマイズされており、今すぐそれらを確認することができます。ルールの詳細から、Fastly DDoS Protection がブロックしている属性と影響を受けるトラフィックの概要をご覧いただけます (画像 2)。

画像 1：Fastly DDoS Protection 自動生成ルールの例

この情報を使用して、軽減ルールの有効性を迅速に検証することができます。上記の例をご覧ください。このルールは、大手小売組織への攻撃を軽減するために数秒でビルドされました。Fastly は、以下の理由から、軽減策の有効性に自信を持っています。

  1. 単一の IP アドレスが非常に多くのリクエストを送信したため、Fastly DDoS Protection はそれを攻撃として検出しました。

  2. User-Agent はサイバー攻撃者が使用する既知の列挙ツールです。

  3. 彼らがターゲットにしていたパスは、この顧客には存在しません

  4. 余剰攻撃トラフィックの全ては、通常、組織がこれほどのエンドユーザーを受け入れない単一の国から発生していました。

他の競合ソリューションは、時間の経過とともにエラーを起こしやすい静的ルールを使用してミリ秒単位でブロックする機能を普及させていますが (特に攻撃者による AI の使用増加により)、Fastly DDoS Protectionは、このレベルの精度と可視性ですべてのルールを迅速かつ自動的にカスタム作成するため、保護されていることを実感して安心することができます。

DDoS 攻撃を確実に自動で軽減

正当なトラフィックに影響を与えずにアプリケーションの DDoS 攻撃を効果的に軽減するソリューションを信頼することは重要ですが、Fastly DDoS Protection の Attack Insights のアップデートにより、それが現実であることを確認できます。これで、アプリケーションと API を攻撃からいかに効果的に保護できるかを確認するために必要なものがすべて揃いました。これにより、心配したり失敗したりすることなく、オンラインで収益を生み出し続けることができます。今すぐ Fastly のアダプティブテクノロジーを活用して、最大500,000件のリクエストを無料で取得しましょう。または、詳細について Fastly のチームにお問い合わせください。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ