Climate Week NYC から Fastly の再生可能エネルギー100％ への取り組みまで

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

英語のみで利用可能

このページは現在英語でのみ閲覧可能です。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、しばらくしてからこのページに戻ってください。

Climate Week NYC から Fastly の再生可能エネルギー100％ への取り組みまで

Eoghan Kelly

Senior Sustainability Specialist

会社ニュース社会・文化

毎年、Climate Week NYC (ニューヨーク気候週間) は、ビジネス、テクノロジー、政府、市民社会のリーダーたちを集め、解決策を共有し、前進に向けたより高い基準を設定します。2025年は9月21日から28日まで開催され、Power Onをテーマにした 1000以上のイベントに何千人もの参加者が集まりました。

今年のイベントでは、気候変動対策に向けた企業の表立った動きは減っているものの、その勢いは衰えていないことが明らかになりました。企業は依然として脱炭素化、気候変動対応、サプライチェーンのレジリエンスに多額の投資を続けています。それは見せかけのためではなく、事業継続がそれにかかっているからです。

企業はまた、移行を加速させるために AI を活用した気候ソリューションの革新に取り組んでいます。その革新の裏側には、AI の爆発的成長とそれに伴うデータセンターのエネルギー需要の急増があります。この課題に対処するため、企業と政府は、手頃な価格と地域社会の利益を考慮しつつも、許可手続きの迅速化、大胆な再生可能エネルギー調達戦略の採用、24時間365日のカーボンフリー電力への移行を求められました。

このメッセージは、Fastly の私たちに強く響きます。より持続可能なインターネットを構築するには、クリーンエネルギーのデプロイを加速することが必要です。本日、私たちは持続可能性への取り組みの次のステップを発表します。それは、グローバルネットワークとオフィスで消費される非再生可能電力の100％を高品質の環境属性証明書（EAC）で賄うというコミットメントです。

Fastly の再生可能エネルギー100％への取り組み

Fastly では、より良いインターネットはより持続可能なインターネットでもあるという信念を常に抱いています。当社のネットワークはすでに効率的である一方で、気候変動の差し迫った要求に応えるには効率性だけでは不十分であることを認識しています。

だからこそ、持続可能性への取り組みにおいて重要な前進を発表できることを誇りに思います。 Fastly は今年 (2025年) から、世界中の PoP (配信拠点) ネットワークおよび企業オフィス全体で、当社設備が消費する非再生可能電力の100%を、REC (再生可能エネルギー証書) などの信頼性の高い EAC (環境属性証書) によって100％カバーすることにコミットしています。わずかに残る直接排出量については、スコープ 1 およびスコープ 2 のカーボンフットプリントを完全に解消するため、相殺措置を実施します。

このコミットメントは環境の観点から見て正しい選択です。またこれは、当社の大切なお客様にとっても重要なステップとなります。当社の直接電力消費量に向けて100%再生可能エネルギーによる供給を確保することで、お客様が自らの野心的な気候目標を達成する援助を行っています。

お客様がサプライチェーン排出量開示に関する規制要件の強化に対応できるよう支援するため、新たにサステナビリティダッシュボードを導入しました。このダッシュボードでは、Fastly エッジプラットフォームの利用に伴う電力使用量、再生可能エネルギー比率、電力関連炭素排出量について、信頼性の高い詳細なデータを提供します。これにより、お客様は環境への影響を追跡・開示するだけでなく、真に理解し最適化することがこれまで以上に容易になります。

なぜ今、エネルギー属性証明書（EAC）が必要なのか？

EAC は世界的に認められた市場ベースのアプローチを提供し、100％再生可能エネルギーのカバー率をを迅速かつ確実に達成することを可能にします。これらの証明書は独立した第三者機関による検証とトレーサビリティが確保されており、当社の電力使用が再生可能エネルギー源で完全に賄われていることを保証します。

これはほんの序章にすぎない

スコープ 1 およびスコープ 2 の排出量への取り組みは重要なマイルストーンではありますが、これは出発点であって最終目標ではないことを強調します。今年、Fastly は初めて包括的な温室効果ガスインベントリを実施しました。今年後半にスコープ 1、2、3 の排出量を開示する予定です。当然のことながら、当社の排出量の大部分はスコープ 3 に該当し、これはより広範なバリューチェーンを包含しています。今後、当社はサプライヤーやパートナーと連携し、これらのスコープ 3 の影響を削減することに尽力していきます。

当社は創業当初から、インターネットをより速く、より安全に、そしてより効率的にするための限界に挑戦し続けてきました。当社の100％再生可能エネルギーへの取り組みは、インターネットとそれに依存するすべての人々にとって、より持続可能な未来を築くという、継続的な献身の証です。当社はこの一歩を大変喜ばしく思っており、この重要な旅路における継続的な進捗について、さらに詳しくお伝えできることを楽しみにしております。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ