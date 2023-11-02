Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出 Kim Ogletree Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。 2026年7月07日

Fastly、Agentic AI Foundation（AAIF）への参加を通じてエッジ AI の相互運用性を推進 Tracy Hinds この度、Fastly はエッジ AI の相互運用性に関するオープン標準の策定に向けて AAIF に参加することになりました。Fastly の MCP サーバーにより、AI エージェントのサブタスクを1ミリ秒未満で安全に実行できるようになります。 2026年5月18日

2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました Jesse von Doom Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む 2026年3月24日

レジリエントなアーキテクチャでサービス停止を回避 Laura Thomson, Ines Sombra, さらに1記事を表示 Fastly はレジリエントなアーキテクチャの原則を採用し、パフォーマンスを損ねることなくサービス停止の回避、障害の深刻度の緩和、保証された可用性を満たすサービスの提供を実現しています。 2025年11月14日

Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出 Kim Ogletree Fastly は、顧客の信頼とレビューに基づき、2025年 Gartner® Peer Insights™ の Cloud WAAP 部門で Customers’ Choice に7年連続で選出されました。 2025年10月01日

サステナビリティダッシュボード : デジタルカーボンフットプリントを可視化 Eoghan Kelly Fastly のサステナビリティダッシュボードでは、電力関連の Scope 2 & 3 排出量データに瞬時にアクセスできるため、デジタルカーボンフットプリントを簡単に把握し、最適化することができます。 2025年9月09日

Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションの経済的メリット David King Fastly の WAAP ソリューションがコンバージョン率の向上、生産性の向上、コスト削減を実現する方法をご覧ください。詳細については、Forrester TEI の調査をお読みください。 2025年4月10日

Fastly の Next-Gen WAF が Forrester Wave™ で「Strong Performer」に選出 Lorraine Bellon Fastly の次世代 WAF が、「The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025」で「Strong Performer」に選ばれました。 2025年3月20日

構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場 Jesse von Doom 高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。 2024年12月12日

ボット対策: 悪質なボットがビジネスに与える被害 Daniel Corbett, James Nguyen 悪意のあるボットが企業にどのような影響を与えているのか、500人の IT/セキュリティリーダーを対象とした調査から得られたインサイトをご紹介します。デジタル資産を効果的に保護する方法を学びましょう。 2024年8月27日

初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開 Anil Dash 一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。 2024年6月20日

Fastly、6年連続でクラウド WAAP の Customers’ Choice に選出 Kim Ogletree 2024年の Gartner® Peer Insights™「Voice of the Customer」のクラウド Web アプリケーション/API 保護部門にて、Fastly は高い評価を頂きました。 2024年5月01日

より安全で優れた Web の実現に貢献する簡単なボット管理ソリューションのご紹介 Liz Hurder, Akil Muralidaharan Fastly の Bot Management によって悪意のあるボットを特定して対処し、アプリやWebサイトを保護することで、ユーザーエクスペリエンスを向上できます。このブログ記事では、Fastly のボット管理機能についてご紹介します。 2024年4月02日

ひとつになった Fastly - ログインエクスペリエンスの統合 Sanjeev Nagvekar, Krishnan Ramachandran この度、Fastly と Signal Sciences のコンソールのログインインターフェイスが統合され、よりシンプルかつ簡単に Fastly の製品やサービスにアクセスできるようになりました。 2024年3月04日

ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ Anil Dash, Luke Wagner ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が、メモリの安全性が高い言語の採用を呼びかけていますが、既存コードのメモリの安全性を高める方法があることをご存知ですか？ 2024年2月27日

Fastly パッケージがアップグレードされました Dom Soegono, Delen Trance Fastly のプロダクトパッケージがさらに良くなりました。Fastly のネットワークサービスパッケージに追加される最新の機能をご覧ください！ 2024年1月22日

最初の1バイトの配信速度において無敵の Fastly Lucas Olslund 最初の1バイトの配信速度を比較した場合、Fastly は Edgio よりも29%高速です。これは、LCP とパフォーマンスにおける全体的なメリットを意味します。 2023年12月08日

AWS Marketplace 経由で Fastly 無料トライアル Mili Mathews コミットメント不要の無料アカウントを使用し、AWS Marketplace 経由で Fastly CDN をこれまで以上に簡単に試せるようになりました。 2023年12月05日

定評のある確かな実績 : Forrester が Fastly Compute を「リーダー」に選出 Anil Dash 「The Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2023」にて Fastly が「リーダー」として選出されました。 2023年11月27日