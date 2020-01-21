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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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社会・文化

  • 初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開

    Anil Dash

    一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。

    会社ニュース
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  • 高速かつセキュアな Fastly

    Lakshmi Sharma

    スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。

    会社ニュース
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  • コミュニティスポットライト : Una Thompson 氏が語る、Jortage で Fediverse をより管理しやすくする方法

    Hannah Aubry

    Jortage は、オブジェクトストレージとホスティングを提供するコミュニティプロジェクトで、メンバーのオブジェクトストレージの重複を排除し、メンバーの全体的なストレージコストを削減します。このブログ記事では、Jortage が Fastly を活用してコストを抑え、Fediverse の高速化と魅力の向上に貢献している方法をご紹介します。

    社会・文化
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  • Fastly と Fediverse の未来 : パート1

    Simon Wistow

    オープンソースと標準化にコミットしている私たちにとって、Fediverse が今後数か月でどのように発展していくのか非常に楽しみです。このブログ記事では、Fediverse の仕組みと、Fastly がそれをどのようにサポートしているかをご紹介します。

    業界インサイト
    さらに4記事を表示

  • コミュニティスポットライト : Rocky Linux の Neil Hanlon 氏を迎えて

    Hannah Aubry

    オープンソースのエンタープライズ・オペレーティング・システムで、Fast Forward プログラムにも参加している Rocky Linux のインフラストラクチャチームを率いる Neil Hanlon 氏にお話を伺いました。

    社会・文化
    DevOps

  • Jupyter の nbviewer.org をサポート開始 : Yuvi Panda 氏、オープンインターネットの価値について語る

    Hannah Aubry

    この度 Fast Forward プログラムに、Project Jupyter の nbviewer の参入が決まったことを大変嬉しく思います。Jupyter nbviewer プロジェクトと Project Jupyter の価値観について、コントリビューターである Yuvi Panda 氏にお話を伺いました。

    社会・文化
    DevOps

  • 成功を左右するセキュリティとスピード : Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏にインタビュー

    Margaret Arakawa

    このインタビューでは、Fastly CMO の Margaret Arakawa が、Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏と対談し、F1 チームにおいてテクノロジーとセキュリティが果たす役割や、両社が力を合わせることで、どのようにイノベーション、パフォーマンス、ファン体験の限界を押し広げることができるかについて語り合いました。

    社会・文化
    さらに3記事を表示

  • Jana Iyengar が語る QUIC の開発 : Web の基盤となる標準の再構築

    Anil Dash

    このブログ記事では、Fastly の Infrastructure Services 部門でプロダクト担当 VP を務める Jana Iyengar との対談をお届けします。コミュニティに集う優秀な人々と共に、誰もが毎日使用するインターネットの基盤となる基本的な標準の再構築に奔走してきた経験について話を聞きました。ぜひお見逃しなく！

    業界インサイト
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  • Web Summit 2021 より : ハイブリッドな職場環境における企業文化の構築

    Simon Wistow

    この Web Summit 2021 のビデオでは、チームに出社するメンバーと在宅勤務のメンバーがいる場合に、どのように企業文化を構築し、実践すべきかについて説明しています。

    社会・文化

  • アジア・太平洋系米国人の文化遺産継承月間 : テック業界におけるアジア人の経験

    Stephanie Schoch

    5月のアジア・太平洋系米国人 (AAPI) 文化遺産継承月間の一環として、Fastly ではテック企業で活躍するアジア系リーダーとのパネルディスカッションを開催し、自身の文化的背景がキャリアの歩みやリーダーへの昇進にどのように影響したかについて語り合いました。

    社会・文化

  • 女性史月間 : 現在、そして未来の女性をサポートする環境の構築

    Sam Perlman

    ハイテク業界は、必ずしもジェンダー平等ではないと言われています。そのため、私たちはこの状況の改善に向けて行動を起こし、社員やテックコミュニティ全体により公平な環境を提供することに取り組んでいます。3月は女性による社会への貢献を称える女性史月間です。そこで今回は採用活動の見直しに焦点を当て、性差別をなくすために Fastly が行っている取り組みについてご紹介します。

    社会・文化

  • Fastly を振り返る : 10年間の懐かしい思い出

    Hannah Aubry

    3月3日、Fastly は創立10周年を迎えました。この機会に Fastly で最も長く働いている社員数人にインタビューを行い、彼らの思い出や将来のビジョンを語ってもらいました。

    社会・文化
    会社ニュース

  • Fastly 初の Global Week of Service を振り返って

    James White, Annette Cipollini

    今年 Fastly は、社員が仕事の時間を割いてみんなで社会貢献をすることを通じて、同僚と交流したり、社会をより良くするために活動している団体の取り組みに協力することを奨励しました。

    社会・文化

  • セキュリティ対策もエンジニアリングチームのリーダーの仕事です

    Sean Leach

    セキュリティを取り入れた DevSecOps の手法が注目を集めるなか、セキュリティチームはエンジニアリングチームの関心とサポートを得ようと必死です。セキュリティチームとの架け橋になるために、エンジニアリングチームのリーダーは何ができるでしょうか ? この記事では、DevOps の文化、ワークフロー、目標にセキュリティを組み込むのに役立つ4つのアイディアをご紹介します。

    社会・文化
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  • Fastly が持つセキュリティの DNA : 安全、プライバシー、信頼の文化に注目する

    Dana Wolf

    セキュリティについて Fastly で受け継がれてきたものは、Web アプリケーションや API セキュリティ製品のポートフォリオをはるかに超えています。開発者のエンパワーメント、コミュニティ重視、価値を重視する文化という私たちの理念は、それぞれ重要な形で私たちのセキュリティ DNA に貢献しています。それがどのようなものかお伝えしたいと思います。

    セキュリティ
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  • Secure DevOps 文化を構築するための5つのヒント

    Kevin Rollinson

    DevOps サイクルにセキュリティを統合することは、一朝一夕にできることではありません。ここでは、Secure DevOps がうまく機能する文化を構築して、チームが安全性の高いアプリを迅速に作成できるようにするための5つのヒントを紹介します。

    社会・文化
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