社会・文化
初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開
一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。
高速かつセキュアな Fastly
スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。
コミュニティスポットライト : Una Thompson 氏が語る、Jortage で Fediverse をより管理しやすくする方法
Jortage は、オブジェクトストレージとホスティングを提供するコミュニティプロジェクトで、メンバーのオブジェクトストレージの重複を排除し、メンバーの全体的なストレージコストを削減します。このブログ記事では、Jortage が Fastly を活用してコストを抑え、Fediverse の高速化と魅力の向上に貢献している方法をご紹介します。
Fastly と Fediverse の未来 : パート1
オープンソースと標準化にコミットしている私たちにとって、Fediverse が今後数か月でどのように発展していくのか非常に楽しみです。このブログ記事では、Fediverse の仕組みと、Fastly がそれをどのようにサポートしているかをご紹介します。
コミュニティスポットライト : Rocky Linux の Neil Hanlon 氏を迎えて
オープンソースのエンタープライズ・オペレーティング・システムで、Fast Forward プログラムにも参加している Rocky Linux のインフラストラクチャチームを率いる Neil Hanlon 氏にお話を伺いました。
Jupyter の nbviewer.org をサポート開始 : Yuvi Panda 氏、オープンインターネットの価値について語る
この度 Fast Forward プログラムに、Project Jupyter の nbviewer の参入が決まったことを大変嬉しく思います。Jupyter nbviewer プロジェクトと Project Jupyter の価値観について、コントリビューターである Yuvi Panda 氏にお話を伺いました。
成功を左右するセキュリティとスピード : Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏にインタビュー
このインタビューでは、Fastly CMO の Margaret Arakawa が、Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏と対談し、F1 チームにおいてテクノロジーとセキュリティが果たす役割や、両社が力を合わせることで、どのようにイノベーション、パフォーマンス、ファン体験の限界を押し広げることができるかについて語り合いました。
Jana Iyengar が語る QUIC の開発 : Web の基盤となる標準の再構築
このブログ記事では、Fastly の Infrastructure Services 部門でプロダクト担当 VP を務める Jana Iyengar との対談をお届けします。コミュニティに集う優秀な人々と共に、誰もが毎日使用するインターネットの基盤となる基本的な標準の再構築に奔走してきた経験について話を聞きました。ぜひお見逃しなく！
Web Summit 2021 より : ハイブリッドな職場環境における企業文化の構築
この Web Summit 2021 のビデオでは、チームに出社するメンバーと在宅勤務のメンバーがいる場合に、どのように企業文化を構築し、実践すべきかについて説明しています。
アジア・太平洋系米国人の文化遺産継承月間 : テック業界におけるアジア人の経験
5月のアジア・太平洋系米国人 (AAPI) 文化遺産継承月間の一環として、Fastly ではテック企業で活躍するアジア系リーダーとのパネルディスカッションを開催し、自身の文化的背景がキャリアの歩みやリーダーへの昇進にどのように影響したかについて語り合いました。
女性史月間 : 現在、そして未来の女性をサポートする環境の構築
ハイテク業界は、必ずしもジェンダー平等ではないと言われています。そのため、私たちはこの状況の改善に向けて行動を起こし、社員やテックコミュニティ全体により公平な環境を提供することに取り組んでいます。3月は女性による社会への貢献を称える女性史月間です。そこで今回は採用活動の見直しに焦点を当て、性差別をなくすために Fastly が行っている取り組みについてご紹介します。
Fastly を振り返る : 10年間の懐かしい思い出
3月3日、Fastly は創立10周年を迎えました。この機会に Fastly で最も長く働いている社員数人にインタビューを行い、彼らの思い出や将来のビジョンを語ってもらいました。
Fastly 初の Global Week of Service を振り返って
今年 Fastly は、社員が仕事の時間を割いてみんなで社会貢献をすることを通じて、同僚と交流したり、社会をより良くするために活動している団体の取り組みに協力することを奨励しました。
セキュリティ対策もエンジニアリングチームのリーダーの仕事です
セキュリティを取り入れた DevSecOps の手法が注目を集めるなか、セキュリティチームはエンジニアリングチームの関心とサポートを得ようと必死です。セキュリティチームとの架け橋になるために、エンジニアリングチームのリーダーは何ができるでしょうか ? この記事では、DevOps の文化、ワークフロー、目標にセキュリティを組み込むのに役立つ4つのアイディアをご紹介します。
Fastly が持つセキュリティの DNA : 安全、プライバシー、信頼の文化に注目する
セキュリティについて Fastly で受け継がれてきたものは、Web アプリケーションや API セキュリティ製品のポートフォリオをはるかに超えています。開発者のエンパワーメント、コミュニティ重視、価値を重視する文化という私たちの理念は、それぞれ重要な形で私たちのセキュリティ DNA に貢献しています。それがどのようなものかお伝えしたいと思います。
Secure DevOps 文化を構築するための5つのヒント
DevOps サイクルにセキュリティを統合することは、一朝一夕にできることではありません。ここでは、Secure DevOps がうまく機能する文化を構築して、チームが安全性の高いアプリを迅速に作成できるようにするための5つのヒントを紹介します。