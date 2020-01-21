初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開 Anil Dash 一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。 2024年6月20日

高速かつセキュアな Fastly Lakshmi Sharma スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。 2023年8月23日

コミュニティスポットライト : Una Thompson 氏が語る、Jortage で Fediverse をより管理しやすくする方法 Hannah Aubry Jortage は、オブジェクトストレージとホスティングを提供するコミュニティプロジェクトで、メンバーのオブジェクトストレージの重複を排除し、メンバーの全体的なストレージコストを削減します。このブログ記事では、Jortage が Fastly を活用してコストを抑え、Fediverse の高速化と魅力の向上に貢献している方法をご紹介します。 2023年5月11日

Fastly と Fediverse の未来 : パート1 Simon Wistow オープンソースと標準化にコミットしている私たちにとって、Fediverse が今後数か月でどのように発展していくのか非常に楽しみです。このブログ記事では、Fediverse の仕組みと、Fastly がそれをどのようにサポートしているかをご紹介します。 2023年2月09日

コミュニティスポットライト : Rocky Linux の Neil Hanlon 氏を迎えて Hannah Aubry オープンソースのエンタープライズ・オペレーティング・システムで、Fast Forward プログラムにも参加している Rocky Linux のインフラストラクチャチームを率いる Neil Hanlon 氏にお話を伺いました。 2023年1月30日

Jupyter の nbviewer.org をサポート開始 : Yuvi Panda 氏、オープンインターネットの価値について語る Hannah Aubry この度 Fast Forward プログラムに、Project Jupyter の nbviewer の参入が決まったことを大変嬉しく思います。Jupyter nbviewer プロジェクトと Project Jupyter の価値観について、コントリビューターである Yuvi Panda 氏にお話を伺いました。 2023年1月10日

成功を左右するセキュリティとスピード : Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏にインタビュー Margaret Arakawa このインタビューでは、Fastly CMO の Margaret Arakawa が、Mercedes-AMG PETRONAS F1 チームの IT Director を務める Michael Taylor 氏と対談し、F1 チームにおいてテクノロジーとセキュリティが果たす役割や、両社が力を合わせることで、どのようにイノベーション、パフォーマンス、ファン体験の限界を押し広げることができるかについて語り合いました。 2022年10月05日

Jana Iyengar が語る QUIC の開発 : Web の基盤となる標準の再構築 Anil Dash このブログ記事では、Fastly の Infrastructure Services 部門でプロダクト担当 VP を務める Jana Iyengar との対談をお届けします。コミュニティに集う優秀な人々と共に、誰もが毎日使用するインターネットの基盤となる基本的な標準の再構築に奔走してきた経験について話を聞きました。ぜひお見逃しなく！ 2022年9月28日

Web Summit 2021 より : ハイブリッドな職場環境における企業文化の構築 Simon Wistow この Web Summit 2021 のビデオでは、チームに出社するメンバーと在宅勤務のメンバーがいる場合に、どのように企業文化を構築し、実践すべきかについて説明しています。 2021年11月15日

アジア・太平洋系米国人の文化遺産継承月間 : テック業界におけるアジア人の経験 Stephanie Schoch 5月のアジア・太平洋系米国人 (AAPI) 文化遺産継承月間の一環として、Fastly ではテック企業で活躍するアジア系リーダーとのパネルディスカッションを開催し、自身の文化的背景がキャリアの歩みやリーダーへの昇進にどのように影響したかについて語り合いました。 2021年5月26日

女性史月間 : 現在、そして未来の女性をサポートする環境の構築 Sam Perlman ハイテク業界は、必ずしもジェンダー平等ではないと言われています。そのため、私たちはこの状況の改善に向けて行動を起こし、社員やテックコミュニティ全体により公平な環境を提供することに取り組んでいます。3月は女性による社会への貢献を称える女性史月間です。そこで今回は採用活動の見直しに焦点を当て、性差別をなくすために Fastly が行っている取り組みについてご紹介します。 2021年3月26日

Fastly を振り返る : 10年間の懐かしい思い出 Hannah Aubry 3月3日、Fastly は創立10周年を迎えました。この機会に Fastly で最も長く働いている社員数人にインタビューを行い、彼らの思い出や将来のビジョンを語ってもらいました。 2021年3月22日

Fastly 初の Global Week of Service を振り返って James White, Annette Cipollini 今年 Fastly は、社員が仕事の時間を割いてみんなで社会貢献をすることを通じて、同僚と交流したり、社会をより良くするために活動している団体の取り組みに協力することを奨励しました。 2021年3月16日

セキュリティ対策もエンジニアリングチームのリーダーの仕事です Sean Leach セキュリティを取り入れた DevSecOps の手法が注目を集めるなか、セキュリティチームはエンジニアリングチームの関心とサポートを得ようと必死です。セキュリティチームとの架け橋になるために、エンジニアリングチームのリーダーは何ができるでしょうか ? この記事では、DevOps の文化、ワークフロー、目標にセキュリティを組み込むのに役立つ4つのアイディアをご紹介します。 2021年3月10日

Fastly が持つセキュリティの DNA : 安全、プライバシー、信頼の文化に注目する Dana Wolf セキュリティについて Fastly で受け継がれてきたものは、Web アプリケーションや API セキュリティ製品のポートフォリオをはるかに超えています。開発者のエンパワーメント、コミュニティ重視、価値を重視する文化という私たちの理念は、それぞれ重要な形で私たちのセキュリティ DNA に貢献しています。それがどのようなものかお伝えしたいと思います。 2020年8月03日