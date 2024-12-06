Fastly とパートナーが WebAssembly ベースのオープンソースコミュニティ「Bytecode Alliance」を結成

ソフトウェアを開発するプラットフォームは以前よりも多様化しています。少々驚くかもしれませんが、多種多様のオペレーティングシステム、プロセッサー、そして API が、サーバー、デスクトップ、ノートパソコン、スマートフォン、組み込みデバイスなどに存在することを考えてみてください。こういった多様なプラットフォーム全てで効率的かつ安全に実行できるソフトウェアを書く方法を探そうとするとき、私たちは困難な課題に直面します。

Fastly が Mozilla、Intel、Red Hat と共に Bytecode Alliance を結成したのはこれが理由です。このオープンソースコミュニティでは、多数のプラットフォームで動作する Web Assembly ベースのコンパイラツールや基盤に取り組んでいきます。私たちは共に、クライアント、サーバー、エッジでコードを実行する開発者コミュニティをサポートし、修正を最小化してリーチを最大化するようなツールや基準を開発しています。

Bytecode Alliance のミッションは、より強力で広く利用可能なソフトウェア開発標準を世界に届けることです。WebAssembly プログラムにはネイティブコードよりも強力なセキュリティ保証があり、安全で高性能なクロスプラットフォーム、クロスデバイスのランタイムを重視する組織の間で注目を集めています。さらに、このプログラムは開発者が任意のプログラミング言語を使用できるように設計されています。

WebAssembly を利用したテクノロジーへの共同貢献を通じて、Bytecode Alliance はセキュリティ、効率、およびモジュラリティがさまざまなデバイスやアーキテクチャ全体で共存できる最先端のマルチ言語ランタイム環境を提供します。

このコミュニティでは、Fastly は低レイテンシと高い同時実行性のあるアプリケーションにフォーカスした WebAssembly と WASI 用の次世代コンパイラ兼ランタイムである Lucet に貢献しています。特に Lucet は、Fastly が 最近公開したばかりの Compute のベータ版の基盤となっていますが、このプラットフォームは言語に制限されない新しいコンピューティング環境です。設立メンバーは、Bytecode Alliance にいくつかのオープンソースプロジェクトを作って貢献しています。これには、下記のようなプロジェクトがあります。

WebAssembly と WASI 用の小規模で効率的なランタイム「Wasmtime」

インタプリタベースの組み込みデバイス向け WebAssembly ランタイム「WebAssembly Micro Runtime (WAMR)」

Rust で書かれたセキュリティとパフォーマンスにフォーカスしたクロスプラットフォームのコードジェネレーター「Cranelift」