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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーが WebAssembly ベースのオープンソースコミュニティ「Bytecode Alliance」を結成

Tyler McMullen

共同創設者, Fastly

業界インサイトWebAssembly

ソフトウェアを開発するプラットフォームは以前よりも多様化しています。少々驚くかもしれませんが、多種多様のオペレーティングシステム、プロセッサー、そして API が、サーバー、デスクトップ、ノートパソコン、スマートフォン、組み込みデバイスなどに存在することを考えてみてください。こういった多様なプラットフォーム全てで効率的かつ安全に実行できるソフトウェアを書く方法を探そうとするとき、私たちは困難な課題に直面します。

Fastly が Mozilla、Intel、Red Hat と共に Bytecode Alliance を結成したのはこれが理由です。このオープンソースコミュニティでは、多数のプラットフォームで動作する Web Assembly ベースのコンパイラツールや基盤に取り組んでいきます。私たちは共に、クライアント、サーバー、エッジでコードを実行する開発者コミュニティをサポートし、修正を最小化してリーチを最大化するようなツールや基準を開発しています。

Bytecode Alliance のミッションは、より強力で広く利用可能なソフトウェア開発標準を世界に届けることです。WebAssembly プログラムにはネイティブコードよりも強力なセキュリティ保証があり、安全で高性能なクロスプラットフォーム、クロスデバイスのランタイムを重視する組織の間で注目を集めています。さらに、このプログラムは開発者が任意のプログラミング言語を使用できるように設計されています。

WebAssembly を利用したテクノロジーへの共同貢献を通じて、Bytecode Alliance はセキュリティ、効率、およびモジュラリティがさまざまなデバイスやアーキテクチャ全体で共存できる最先端のマルチ言語ランタイム環境を提供します。

このコミュニティでは、Fastly は低レイテンシと高い同時実行性のあるアプリケーションにフォーカスした WebAssembly と WASI 用の次世代コンパイラ兼ランタイムである Lucet に貢献しています。特に Lucet は、Fastly が最近公開したばかりの Compute のベータ版の基盤となっていますが、このプラットフォームは言語に制限されない新しいコンピューティング環境です。設立メンバーは、Bytecode Alliance にいくつかのオープンソースプロジェクトを作って貢献しています。これには、下記のようなプロジェクトがあります。

  • WebAssembly と WASI 用の小規模で効率的なランタイム「Wasmtime」

  • インタプリタベースの組み込みデバイス向け WebAssembly ランタイム「WebAssembly Micro Runtime (WAMR)」

  • Rust で書かれたセキュリティとパフォーマンスにフォーカスしたクロスプラットフォームのコードジェネレーター「Cranelift」

Fastly と Bytecode Alliance の他のパートナーは、さらに多くの組織に声がけをし、現在貢献しているさまざまなプロジェクトが完全に機能するようになり、団結した環境へ統合することを楽しみにしています。参加をご希望の場合は、Bytecode Alliance の詳細を参照してください。

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