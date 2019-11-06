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Tyler McMullen
共同創設者, Fastly
Tyler McMullen は Fastly の CTO として、システムアーキテクチャを担当し、当社のテクノロジービジョンを指揮しています。Fastly の設立メンバーである Tyler は、Fastly のインスタントパージシステム、API、リアルタイム分析機能の初期バージョンを構築しました。彼は自称「気難しい技術屋」で、Web デザインからカーネル開発にいたるまであらゆる経験を積んでいながら、そのすべてを嫌っています。なかでも分散型システムを毛嫌いしているようです。
Compute : CLI 機能、Terraform API、新しい言語のサポートによりサーバーレスの約束する未来に一歩接近
現在、本番環境のトラフィックを実行している Compute は、強力な新機能とツールを実装し、パフォーマンスと安全性の高いグローバル分散型サーバーレスコンピューティングの実現にむけて飛躍的な進歩を遂げています。
2019年におけるインターネットの変化 (および2020年の予測)
2019年のインターネットインフラストラクチャにおける主な変化を振り返り、この変化が2020年以降のインターネットにとって何を意味するのかを考察します。
Fastly とパートナーが WebAssembly ベースのオープンソースコミュニティ「Bytecode Alliance」を結成
Fastly は、 Mozilla、Intel、および Red Had と連携して「Bytecode Alliance」を結成しました。これは多数のプラットフォームで動作する WebAssembly ベースのコンパイラーツールや基盤に対して共に取り組むオープンソースコミュニティです。
ベータ版の新しいサーバーレスコンピューティング環境
Fastly は現在、サーバーレスコンピューティング環境のプライベートベータ版へのアクセスを提供しています。独自のセキュリティソリューション、高いパフォーマンス、優れたスケーラビリティを備えたサーバーレスコンピューティング環境 Compute@Edge をお試しください。