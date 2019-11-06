Tyler McMullen は Fastly の CTO として、システムアーキテクチャを担当し、当社のテクノロジービジョンを指揮しています。Fastly の設立メンバーである Tyler は、Fastly のインスタントパージシステム、API、リアルタイム分析機能の初期バージョンを構築しました。彼は自称「気難しい技術屋」で、Web デザインからカーネル開発にいたるまであらゆる経験を積んでいながら、そのすべてを嫌っています。なかでも分散型システムを毛嫌いしているようです。

プロフィールを見る