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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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WebAssembly

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  • 新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化

    Ulyssa Mello

    Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。

    Compute
    さらに3記事を表示

  • Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に

    Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示

    Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。

    AI
    さらに5記事を表示

  • Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性

    Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。

    エンジニアリング
    さらに4記事を表示

  • Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する

    Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

    Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。

    Compute
    さらに4記事を表示

  • 無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に

    Simon Wistow

    Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに7記事を表示
    盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

  • ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ

    Anil Dash, Luke Wagner

    ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が、メモリの安全性が高い言語の採用を呼びかけていますが、既存コードのメモリの安全性を高める方法があることをご存知ですか？

    セキュリティ
    さらに4記事を表示

  • OpenTelemetry 第3回 : Compute で OpenTelemetry を使用する

    大室克之

    Fastly 初の Compute 向け OpenTelemetry ライブラリが利用可能になりました。これにより、Compute アプリケーションで仕様に準拠したトレースを生成し、パフォーマンスとリソースに関するより詳細なインサイトが得られます。このブログ記事では、この機能をエッジアプリケーションに簡単に追加する方法をご紹介します。

    DevOps
    さらに3記事を表示

  • CDN の可能性を最大限に引き出す5つの方法

    Chris Buckley, John Agger

    CDN を配信システムの一部として導入するメリットについては、すでに多くの資料があります。そこでこのブログ記事では、「あまり知られていない」CDN を導入すべき理由についてご紹介します。ビジネスの拡大と改善に向けた取り組みにおいてご参考にしてください。

    ストリーミング
    WebAssembly

  • サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。

    顧客事例
    さらに2記事を表示

  • The Guardian: Our day hacking with Compute

    Oliver Barnwell

    Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.

    顧客事例
    さらに2記事を表示

  • Compute による JavaScript サポート強化のお知らせ

    Christine Cole

    この度 Compute に改良を加え、JavaScript ランタイムのパフォーマンスが大幅に改善されたほか、同プラットフォームの全体的な開発エクスペリエンスが向上しました。

    プロダクト
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  • Fastly + Fanout : リアルタイムメッセージングとエッジコンピューティングの組み合わせが素晴らしい理由

    Simon Wistow

    この度 Fanout が Fastly のチームに加わることになり、大変うれしく思います。Fanout の技術を Fastly のネットワークに統合することで、エッジでよりスピーディーなリアルタイムアプリの開発が可能になり、製品化までの期間の短縮や、摩擦の低減、これまでにないスケーラビリティを実現できます。

    会社ニュース
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  • Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化

    Simon Wistow

    Fastly の新しいパートナーシップにより、Glitch アプリを Compute@Edge にデプロイできるようになったため、エッジクラウドプラットフォーム上でのカスタマイズされた高品質なデジタルエクスペリエンスの構築がさらに簡単になります。

    WebAssembly
    Compute

  • Cloud Deploy のご紹介 : Compute プロジェクトの立ち上げがより簡単に

    Kailan Blanks

    Cloud Deploy は、テンプレートのデプロイとカスタマイズによって Compute 上での構築を開始し、自動化されたデプロイメントワークフローと開発のベストプラクティスを設定するためのウィザードです。

    DevOps
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  • Web サイトの30年 : 未来に向けた Web アプリケーションの構築

    Jana Iyengar

    今日の Web サイトの多くは、アプリケーションとほぼ同じような機能性を持っているため、アプリケーション同様の構築手法を用いる必要があります。そのためには、高速で安全かつスケーラブルなユーザーエクスペリエンスを提供できるアプリケーションアーキテクチャとネットワークが欠かせません。これからは、よりダイナミックな発想力で Web 開発に取り組み、それを可能にするツールを採用していく必要があります。

    業界インサイト
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  • Fastly Fiddle で Compute のコードのテストが可能に

    Andrew Betts

    Fastly のお客様はずっと以前から Fiddle ツールを使用して、VCL で記述したエッジロジックのアイディアを試してきました。昨年 Compute が登場したのに伴い、WebAssembly にコンパイル可能なすべての言語を Fastly のエッジ・コンピューティング・ネットワークで使用できるようになりましたが、この度、Compute のコードを Fiddle でも記述できるようになりました。

    エンジニアリング
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  • Fastly リアルタイムログ機能を Compute で活用するためのガイド

    Alex Kesler

    このチュートリアルでは、STDIO に出力したメッセージを Fastly CLI を使用して監視するための基本的な手順のほか、ログ・ストリーミング・エンドポイントの設定、アプリでのログ送信、正しい送信先へのログ配信の確認方法などをご紹介します。

    エンジニアリング
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  • 期間限定キャンペーン : 月10万ドル分のエッジ・コンピューティング・クレジットを9か月間プレゼント

    Matt Oden

    現在実施中の期間限定トライアルキャンペーンでは、9か月間にわたって毎月10万ドル分のエッジ・コンピューティング・クレジットを利用して、Compute で今すぐ構築を開始することができます。

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    Compute

  • 買収から1年 : Fastly と Signal Sciences の現在

    Dana Wolf

    Signal Sciences の買収により、Fastly は配信プロセス全体のレジリエンスとパフォーマンスの強化だけではなく、プロセスの本質的な安全性の向上にも力を注ぐ企業としての立ち位置を確立しました。今回は、そのミッションの近況についてご紹介します。

    会社ニュース
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  • Compute : セキュリティを損なうことなくコールドスタートなしで実行可能な JavaScript のサポートをご要望に応えて実現

    Sean Leach

    JavaScript が WebAssembly と Compute で利用可能になり、サーバーレスビルド環境でスピードと安全性を確保しながら使い慣れた言語を使用してよりスピーディに Compute で構築を開始できるようになりました。

    プロダクト
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