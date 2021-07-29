新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化 Ulyssa Mello Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。 2026年7月13日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。 2025年5月23日

無料ですぐに使える Fastly の開発者アカウントがご利用可能に Simon Wistow Fastly は無料の開発者アカウントの提供を開始しました。世界で最も開発者フレンドリーなエッジプラットフォームをすぐに使用してそのメリットを活かせます。 2024年6月20日

ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ Anil Dash, Luke Wagner ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が、メモリの安全性が高い言語の採用を呼びかけていますが、既存コードのメモリの安全性を高める方法があることをご存知ですか？ 2024年2月27日

OpenTelemetry 第3回 : Compute で OpenTelemetry を使用する 大室克之 Fastly 初の Compute 向け OpenTelemetry ライブラリが利用可能になりました。これにより、Compute アプリケーションで仕様に準拠したトレースを生成し、パフォーマンスとリソースに関するより詳細なインサイトが得られます。このブログ記事では、この機能をエッジアプリケーションに簡単に追加する方法をご紹介します。 2022年7月21日

CDN の可能性を最大限に引き出す5つの方法 Chris Buckley, John Agger CDN を配信システムの一部として導入するメリットについては、すでに多くの資料があります。そこでこのブログ記事では、「あまり知られていない」CDN を導入すべき理由についてご紹介します。ビジネスの拡大と改善に向けた取り組みにおいてご参考にしてください。 2022年7月19日

サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築 Andrew Betts, Hannah Aubry Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。 2022年7月14日

The Guardian: Our day hacking with Compute Oliver Barnwell Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post. 2022年6月01日

Compute による JavaScript サポート強化のお知らせ Christine Cole この度 Compute に改良を加え、JavaScript ランタイムのパフォーマンスが大幅に改善されたほか、同プラットフォームの全体的な開発エクスペリエンスが向上しました。 2022年4月06日

Fastly + Fanout : リアルタイムメッセージングとエッジコンピューティングの組み合わせが素晴らしい理由 Simon Wistow この度 Fanout が Fastly のチームに加わることになり、大変うれしく思います。Fanout の技術を Fastly のネットワークに統合することで、エッジでよりスピーディーなリアルタイムアプリの開発が可能になり、製品化までの期間の短縮や、摩擦の低減、これまでにないスケーラビリティを実現できます。 2022年3月30日

Fastly と Glitch の連携によりエッジでの構築を簡素化 Simon Wistow Fastly の新しいパートナーシップにより、Glitch アプリを Compute@Edge にデプロイできるようになったため、エッジクラウドプラットフォーム上でのカスタマイズされた高品質なデジタルエクスペリエンスの構築がさらに簡単になります。 2022年2月02日

Cloud Deploy のご紹介 : Compute プロジェクトの立ち上げがより簡単に Kailan Blanks Cloud Deploy は、テンプレートのデプロイとカスタマイズによって Compute 上での構築を開始し、自動化されたデプロイメントワークフローと開発のベストプラクティスを設定するためのウィザードです。 2022年1月05日

Web サイトの30年 : 未来に向けた Web アプリケーションの構築 Jana Iyengar 今日の Web サイトの多くは、アプリケーションとほぼ同じような機能性を持っているため、アプリケーション同様の構築手法を用いる必要があります。そのためには、高速で安全かつスケーラブルなユーザーエクスペリエンスを提供できるアプリケーションアーキテクチャとネットワークが欠かせません。これからは、よりダイナミックな発想力で Web 開発に取り組み、それを可能にするツールを採用していく必要があります。 2021年11月23日

Fastly Fiddle で Compute のコードのテストが可能に Andrew Betts Fastly のお客様はずっと以前から Fiddle ツールを使用して、VCL で記述したエッジロジックのアイディアを試してきました。昨年 Compute が登場したのに伴い、WebAssembly にコンパイル可能なすべての言語を Fastly のエッジ・コンピューティング・ネットワークで使用できるようになりましたが、この度、Compute のコードを Fiddle でも記述できるようになりました。 2021年11月08日

Fastly リアルタイムログ機能を Compute で活用するためのガイド Alex Kesler このチュートリアルでは、STDIO に出力したメッセージを Fastly CLI を使用して監視するための基本的な手順のほか、ログ・ストリーミング・エンドポイントの設定、アプリでのログ送信、正しい送信先へのログ配信の確認方法などをご紹介します。 2021年11月02日

期間限定キャンペーン : 月10万ドル分のエッジ・コンピューティング・クレジットを9か月間プレゼント Matt Oden 現在実施中の期間限定トライアルキャンペーンでは、9か月間にわたって毎月10万ドル分のエッジ・コンピューティング・クレジットを利用して、Compute で今すぐ構築を開始することができます。 2021年10月28日

買収から1年 : Fastly と Signal Sciences の現在 Dana Wolf Signal Sciences の買収により、Fastly は配信プロセス全体のレジリエンスとパフォーマンスの強化だけではなく、プロセスの本質的な安全性の向上にも力を注ぐ企業としての立ち位置を確立しました。今回は、そのミッションの近況についてご紹介します。 2021年8月02日