Compute の Log Tailing 機能で可観測性の向上とデバッグの容易化を実現

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Compute の Log Tailing 機能で可観測性の向上とデバッグの容易化を実現

Edward Muller

Data Team、Senior Manager

会社ニュースCompute

サーバーレスコンピューティングの魅力はもはや否定できないでしょう。アーキテクチャを分散化し、リソースの可用性を事前に計画する必要なくグローバルにデプロイできることに大きな価値があります。2025年までにグローバル企業の半数がサーバーレスコンピューティングを導入すると、Gartner が予測しているのも不思議ではありません (現在はわずか20 %)。

私たちは、独自の強力なサーバーレスコンピューティング環境 Compute を強化してきました。すでにライブで本番環境のトラフィックを配信している Compute では、使い慣れたプログラミング言語を使ってエッジのユースケースを解決したり、高度なアプリケーションやカスタムロジックをエンドユーザーの限りなく近くで構築することが容易になりました。本日、私たちは新たな機能をリリースし、理想のサーバーレスコンピューティングに向けて一歩前進しました。

今回リリースした Compute の Log Tailing 機能では、サードパーティのサービスを使用せずにほぼリアルタイムでログを読み取ることできるため、エッジアプリケーションの開発プロセスにおいて迅速なデバッグが可能になります。では、その仕組みを詳しく見てみましょう。

エッジでの可観測性

Compute は、リアルタイムのログと統計機能に加え、業界標準のツールを使用してトレースデータを取得し、サードパーティのシステムにエクスポートする機能を備え、優れた可観測性機能を提供しています。しかし、サーバーレスコンピューティングは多くの場合、組織で使用される複数の他のテクノロジーと並んで、組織のアプリケーション開発戦略全体の一部分に過ぎません (2019年コミュニティ調査)。異種混在、そして分散化が進むシステム全体のパフォーマンスをエンドツーエンドで把握することは簡単なことではありません。

今日まで、稼働中の Compute Wasm サービスからアプリケーションログやデバッグデータを確認するためには、サードパーティのログ管理ツールを設定し、サービスにログエンドポイントを追加する必要がありました。そのため、理想とするシンプルで高速なデバッグの実現は依然として難しい状況でした。それを変えるのが Log Tailing です。

サーバーレスコンピューティングソリューションの他のデバッグ機能とは異なり、Log Tailing では Fastly の Compute プラットフォーム上で動作するアプリケーションをテストしながら、Fastly のコマンドラインインターフェース (CLI) を使用して任意のターミナル内で独自のカスタムログメッセージを直接ストリーム出力することができます。これにより、開発者はエッジアプリケーションの stdout と stderr の出力をリアルタイムに可視化できるため、サードパーティのログ管理サービスを追加で設定したり、そのためにコストをかけたりせずに、効率的に問題を解決できます (ただし、長期的な保存や分析のためにログをアーカイブするには、サードパーティのログ管理サービスを設定する必要があります)。

Compute の CLI からほぼリアルタイムでログにアクセスできるため、「開発 - プッシュ - 検証」のループ中に素早くデバッグすることができます。その結果、開発とデバッグを同時に行うことができ、アプリケーションをより早く本番稼動させることが可能になります。間近の短いタイムフレームでサーバーレスの可観測性データを提供することで、より迅速な開発サイクルの実現を後押しします。

使用方法 

Log Tailing 機能の使用方法を理解するために、 Compute の Rust 用デフォルトスターターキットを見てみましょう。このキットでは、ルーティング、シンプルなシンセティックレスポンス、キャッシュルールのオーバーライドのデモが含まれます。このスターターキットに変更を加えて複数の print 文を追加し、stdout や stderr に出力するようにします。また、このチュートリアルでは Fastly CLI のバージョン 1.0.0 を使用しています。 

// Pattern match on the request method and path.
    match (req.method(), req.uri().path()) {
        // If request is a `GET` to the `/` path, send a default response.
        (&Method::GET, "/") => {
            println!("Hello from the root path!");
            Ok(Response::builder()
               .status(StatusCode::OK)
               .body(Body::from("Welcome to Fastly Compute@Edge!"))?)
        }

        // If request is a `GET` to the `/backend` path, send to a named backend.
        (&Method::GET, "/backend") => {
            println!("Hello from the /backend path!");
            // Request handling logic could go here...
            // E.g., send the request to an origin backend and then cache the
            // response for one minute.
            *req.cache_override_mut() = CacheOverride::ttl(60);
            Ok(req.send(BACKEND_NAME)?)
        }

        // If request is a `GET` to a path starting with `/other/`.
        (&Method::GET, path) if path.starts_with("/other/") => {
            println!("Hello from the {} path", path);
            // Send request to a different backend and don't cache response.
            *req.cache_override_mut() = CacheOverride::Pass;
            Ok(req.send(OTHER_BACKEND_NAME)?)
        }

        // Catch all other requests and return a 404.
        _ => {
            let client_ip = downstream_client_ip_addr().ok_or(anyhow!("could not get client ip"))?;
            let geo = geo_lookup(client_ip).ok_or(anyhow!("no geographic data available"))?;
            eprintln!("Bad request to path {} from someone in {}, {}", req.uri().path(), geo.city(), geo.country_code3());
            Ok(Response::builder()
               .status(StatusCode::NOT_FOUND)
               .body(Body::from("The page you requested could not be found"))?)
        }
    }

これは非常にシンプルな例で、Wasm アプリケーションをデバッグして、どのパスがヒットしているかを確認できます。このアプリケーションのデプロイ後、独自のログエンドポイントを設定しなくても、curl を使って Log Tailing の出力を見ながらパスロジックをテストすることができます。

次の例では、アプリケーションを以下にデプロイしています。 

https://logtail-demo.edgecompute.app/

現在 Compute にアクセスできるお客様は、アカウントチームに連絡してセットアップを依頼することで Log Tailing サービスを使用できます。 

$ fastly log-tail --service-id=<redacted>
SUCCESS: Managed logging enabled on service <redacted>

別のターミナルでアプリケーションに対して curl を実行します。

$ curl https://logtail-demo.edgecompute.app/
$ curl https://logtail-demo.edgecompute.app/backend
$ curl https://logtail-demo.edgecompute.app/other/path
$ curl https://logtail-demo.edgecompute.app/notfound

Log Tailing の出力には、ストリーム (println の場合は stdout、eprintln の場合は stderr)、固有のリクエスト ID、メッセージが表示されます。

$ fastly log-tail --service-id=<redacted>

SUCCESS: Managed logging enabled on service <redacted>
| stdout | 4718faa4 | Hello from the root path! |
| stdout | 28dae28d | Hello from the /backend path! |
| stdout | 8b90d6a6 | Hello from the /other/path path |
| stderr | 9515856c | Bad request to path /notfound from someone in ft collins, USA |

1つのリクエストに対して複数の printlneprintln の呼び出しがあった場合、順番付けられ、グループ化されて出力されます。「/」ハンドラを変更してこれを確認できます。

(&Method::GET, "/") => {
     println!("Hello from the root path!");
     println!("2nd println in this request");
     println!("3rd println in this request");
     println!("4th println in this request");
     println!("5th println in this request");
     Ok(Response::builder()
         .status(StatusCode::OK)
         .body(Body::from("Welcome to Fastly Compute@Edge!"))?)
}

https://logtail-demo.edgecompute.app/ に対して curl コマンドを2つ同時に実行すると、一意の ID でグループ化された出力を確認できます。

| stdout | 57bc24b2 | Hello from the root path! |
| stdout | 57bc24b2 | 2nd println in this request |
| stdout | 57bc24b2 | 3rd println in this request |
| stdout | 57bc24b2 | 4th println in this request |
| stdout | 57bc24b2 | 5th println in this request |
| stdout | 6e40d49a | Hello from the root path! |
| stdout | 6e40d49a | 2nd println in this request |
| stdout | 6e40d49a | 3rd println in this request |
| stdout | 6e40d49a | 4th println in this request |
| stdout | 6e40d49a | 5th println in this request |

今後について

私たちはエッジで構築することのメリットについて頻繁に説明していますが、使い慣れたツールや必要なツールを使用してエッジで構築するまったく新しい方法を Compute を通じて提案し続けます。今回の機能リリースに続き、今後も数多くの機能強化を予定しています。Compute に関する最新情報をご希望の方は、こちらからご登録ください。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ