Compute の Log Tailing 機能で可観測性の向上とデバッグの容易化を実現

// Pattern match on the request method and path.

match (req . method (), req . uri () . path ()) {

// If request is a `GET` to the `/` path, send a default response.

( & Method :: GET , "/" ) => {

println! ( "Hello from the root path!" );

Ok ( Response :: builder ()

. status ( StatusCode :: OK )

. body ( Body :: from ( "Welcome to Fastly Compute@Edge!" )) ? )

}

// If request is a `GET` to the `/backend` path, send to a named backend.

( & Method :: GET , "/backend" ) => {

println! ( "Hello from the /backend path!" );

// Request handling logic could go here...

// E.g., send the request to an origin backend and then cache the

// response for one minute.

* req . cache_override_mut () = CacheOverride :: ttl ( 60 );

Ok (req . send ( BACKEND_NAME ) ? )

}

// If request is a `GET` to a path starting with `/other/`.

( & Method :: GET , path) if path . starts_with ( "/other/" ) => {

println! ( "Hello from the {} path" , path);

// Send request to a different backend and don't cache response.

* req . cache_override_mut () = CacheOverride :: Pass ;

Ok (req . send ( OTHER_BACKEND_NAME ) ? )

}

// Catch all other requests and return a 404.

_ => {

let client_ip = downstream_client_ip_addr () . ok_or ( anyhow! ( "could not get client ip" )) ? ;

let geo = geo_lookup (client_ip) . ok_or ( anyhow! ( "no geographic data available" )) ? ;

eprintln! ( "Bad request to path {} from someone in {}, {}" , req . uri () . path (), geo . city (), geo . country_code3 ());

Ok ( Response :: builder ()

. status ( StatusCode :: NOT_FOUND )

. body ( Body :: from ( "The page you requested could not be found" )) ? )

}