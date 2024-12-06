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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
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Testen Sie unseren besten KV Store aller Zeiten als einer der Ersten

Dennis Martensson

Director of Engineering, Edge State, Fastly

Bryan Hackett

Principal Product Manager, Edge Data, Fastly

ComputePerformanceDevOpsKunden

Mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit können Sie nicht nur Besseres, sondern auch ganz Neues entwickeln. Und mit unserem Datenspeicher, der wie die KV Stores funktioniert, mit denen Sie bereits vertraut sind – nur besser –, steht Ihren erfolgreichen Entwicklungen nichts mehr im Wege. Einige tatsächliche und potenzielle Kunden, die unseren KV Store evaluiert haben, berichteten von einer bis zu 10-mal schnelleren Performance mit dem Fastly KV Store im Vergleich zu anderen Key-Value-Store-Lösungen auf der Edge. Außerdem haben wir anhand unseres Testverfahrens festgestellt, dass unser KV Store 30-mal schneller ist als der von Akamai. In der nachstehenden Tabelle haben wir einige der Metriken zusammengefasst, die wir zur Ermittlung der Echtzeitlatenz von Fastly bei Lese-, Schreib- und Replikationsvorgängen in unserem KV Store erfasst haben.

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(Hinweis: Die Ergebnisse stellen den Mittelwert der beobachteten Zeiten bei einem Wert mit einer Größe von 12,9 KB dar. Der Test fand am 13.1.2024 an allen Fastly POPs auf der ganzen Welt statt. Alle POPs wurden gleich gewichtet.)

Benchmark-Ergebnisse belegen die Echtzeit-Performance des KV Store

Die Ergebnisse haben uns nicht überrascht, denn seit mehr als einem Jahrzehnt gestalten wir unsere Netzwerk- und Plattformarchitektur so, dass sie Echtzeitfunktionen bietet. Ausgangspunkt dieser Bemühungen war die Entwicklung unseres globalen Netzwerks, das erstklassige Programmierbarkeit und Funktionen wie Instant Purge bietet. Nachdem der Grundstein für unsere Echtzeit-Engine gelegt war, konnten wir unsere Compute Plattform darauf aufbauen und eine bahnbrechende Performance bei der Codeinstanziierung und sicheren Isolierung erreichen. Da unser KV Store auf derselben Plattform basiert, können wir das Netzwerk, die Rechenleistung, den Speicher und das Caching von Fastly nutzen, um unseren Kunden eine blitzschnelle Lösung zu bieten

1/2 Sekunde ist eindeutig schneller als 1 Minute

Eine der Metriken, die wir bei unserem Versuch analysiert haben, ist die aktualisierte Replikationsdauer oder die Zeit, die es dauert, bis Änderungen an Key-Value-Daten auf alle unsere weltweit verteilten PoPs repliziert wurden. Änderungen an Key-Value-Daten sind unvermeidlich, und je nach Art Ihres Unternehmens, Ihrer Anwendung oder Ihres Anwendungsfalls kann die Häufigkeit dieser Änderungen stark variieren – von wöchentlich über täglich bis hin zu minütlich oder sogar noch häufiger. In unseren Benchmark-Tests betrug die Replikationsdauer für aktualisierte Daten für unseren KV Store <320 Millisekunden. Wir sind also in der Lage, Sie bei einigen Ihrer latenzempfindlichsten Anwendungsfälle zu unterstützen. Warum sollten Sie auf Änderungen warten, die bei anderen Lösungen eine Minute oder länger dauern, wenn Fastly Ihnen diese in nahezu Echtzeit (<1/2 Sekunde) ermöglicht?

Bietet Ihr Key-Value-Store auch eine Lesedauer von nur 6 ms?

Eine weitere Metrik, die in unseren Tests gemessen wurde, war die Lesedauer für Hits, also die Zeit, die benötigt wird, um einen mit einem bestimmten Key verknüpften Wert aus dem KV Store abzurufen. Die Optimierung der Lesedauer für Hits ist entscheidend für die Verbesserung der Gesamt-Performance und der Reaktionsfähigkeit von Anwendungen, insbesondere bei Anwendungsfällen, bei denen die Anzahl der Lesevorgänge die der Schreibvorgänge weit übersteigt. In unseren Benchmark-Tests betrug die Lesedauer für Hits für unseren KV Store weniger als 6 Millisekunden! So können wir Anwendungen mit höherem Leseaufwand unterstützen, ohne Ihre Performance zu beeinträchtigen, und eine nahtlose Skalierung ermöglichen, wenn Ihre Nutzerbasis wächst.

Geschwindigkeit fördert das Geschäftswachstum

Wir haben unseren KV Store nicht ohne Grund so schnell gemacht, sondern weil wir unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten wollen. Besonders stolz sind wir auf die Erfolge, die Kunden wie Brad’s Deals mit unserem KV Store erzielen konnten: Der Onlineshopping-Plattform gelang es, die Relevanz ihrer Seiten um 95 % zu erhöhen, indem sie Redirects auf die Edge verlagerte. Redirects sind ein ziemlich einfacher Anwendungsfall für unseren KV Store. Sie können sich aber erheblich auf die SEO-Performance auswirken, und manche unserer Kunden betreiben Redirect-Listen mit 100 Mio. Einträgen oder mehr!

„Mit dem KV Store geschieht das alles auf der Edge, sodass wir den Redirect direkt durchführen können und der Nutzer die Inhalte erhält, die er tatsächlich sucht. Und weil diese Inhalte ebenfalls von der Edge aus bereitgestellt werden, dauert der gesamte Prozess vom Redirect bis zum Laden der nächsten Seite nur 50 Millisekunden“, so Keith Mazanec, Director of Software Engineering bei Brad’s Deals.

Zu den weiteren Anwendungsfällen gehören das Speichern von Kundenpräferenzen, um mehr personalisierte Erlebnisse zu bieten, das Speichern von Produktkatalogdaten und Transaktionshistorien für eine bessere Bestandsverwaltung und das Speichern von Daten für Empfehlungssysteme und gezieltere Marketingkampagnen auf der Edge.

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Seien Sie unter den Ersten, die unseren KV Store ausprobieren. Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung. 

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Führen Sie gerne Ihre eigenen Benchmark-Tests durch und teilen Sie die Ergebnisse in unserem Forum. Wir freuen uns über Ihr ungefragtes Feedback.

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