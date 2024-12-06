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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

CDN und AuslieferungComputeDevOpsEdge-NetzwerkObservabilityPlattformSecurityWebAssembly
Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

Seit seiner Gründung unterstützt Fastly Einzelpersonen und Unternehmen, die nach Innovation streben und neue Maßstäbe setzen. Menschen, die Großartiges bewegen. Schöpfer. Entwickler. Sie.

Immer wieder haben wir den Wunsch nach mehr Flexibilität und Autonomie vernommen. Das Bedürfnis, zu den eigenen Bedingungen und im eigenen Tempo entwickeln zu können, ohne erst eine Genehmigung einholen oder nach dem Zeitplan von jemand anderem arbeiten zu müssen. Ab sofort können wir Ihnen diese Freiheit gewähren.

Voller Stolz präsentieren wir unsere kostenlosen Developer Accounts. Unter Entwicklern war das die am häufigsten angefragte Funktionsverbesserung. Sie können sofort loslegen und all die Vorteile genießen, die Ihnen die entwicklerfreundlichste Edge-Plattform auf dem Markt ermöglicht.

Leistungsumfang

Wir versorgen Sie mit den Tools, die Ihren kühnsten Ambitionen gewachsen sind. Sie profitieren von dem CDN, das uns auszeichnet, und zwar samt großzügiger Limits, damit Sie nahezu jede Privat- oder Entwickler-Site kostenlos darauf betreiben können. Sobald Ihre Website auf Fastly läuft, erhalten Sie standardmäßig grundlegenden DDoS-Schutz. Unser Set an Observability-Tools mit Echtzeit-Statistiken wird Sie begeistern. Logs und Observability-Daten können sogar kostenlos an andere Tools wie Datadog, New Relic oder Honeycomb übertragen werden. All die fantastischen Sofortfunktionen, die Sie schon immer ausprobieren wollten, sind in den Developer Accounts enthalten.

  • CDN: Großzügige Anfrage- und Bandbreiten-Limits (weit über 200 GB und 2 Millionen Anfragen pro Monat) sowie TLS-Zertifikate auf genau demselben Netzwerk, über das die größten Anwendungen, Shopping-Events und Sportveranstaltungen der Welt laufen.

  • Sicherheit: Unbegrenzte DDoS-Abwehr auf den Netzwerk-Layern L3 und L4 sowie vollständige Flexibilität bei der Verwaltung des gesamten L7-Traffics.

  • Computing: Unsere Wasm-basierte Compute-Plattform zur Ausführung von hochgradig skalierbaren Anwendungen in den von Ihnen bevorzugten Sprachen (darunter JS, Rust und Go).

  • WebSockets und Push-Benachrichtigungen: Erstellung und Skalierung von Echtzeitsystemen mit direkten Sockets und One-to-Many-Push-Benachrichtigungen.

  • Datenspeicherung: Verwaltung von Secrets, Konfigurationsdaten und kompletten K/V-Daten auf einer der schnellsten Edge-Datenplattformen der Branche. 

  • Observability: Log-Streaming in Echtzeit an Dutzende von Endpunkten.

  • Bildoptimierung: Bildbearbeitung auf Enterprise-Niveau. Unterstützung der Funktionen Smart Crop, Unschärfe, Metadaten, Framing und mehr.

  • Community: Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Open-Source-Maintainern, innovativen Entwicklern und den Menschen hinter den umfangreichsten Anwendungen der Welt.

  • Support: Unterstützung durch einen der herausragendsten Kundenservices der Welt. 

Den vollständigen Leistungsumfang finden Sie unter /pricing.

Möglichkeiten und Ideen

Wir sprechen hier von denselben Tools, die die größten Websites und Systeme im Internet vorantreiben – nun endlich für zig Millionen fachkundige Entwickler frei verfügbar. Wenn Sie Ihre persönlichen Projekte ein bisschen schneller, sicherer und angenehmer machen wollen, dann sind Sie bei Fastly an der richtigen Adresse. Wenn Ihr Startup-Unternehmen den Durchbruch schafft, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat sowie zusammen mit Hunderten anderen erfolgreichen Startups zur Seite. Wenn Sie ein neues Projekt in einem großen Konzern testen, können Sie sich Fastlys Netzwerkstabilität und Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau sofort und ohne bürokratischen Aufwand zunutze machen.

Legen Sie also noch heute mit einem Developer Account los. Inspiration finden Sie in der Glitch Community zuhauf. Und mit allem, was Fastlys Plattform zudem zu bieten hat, ist Ihnen ein außergewöhnliches Nutzererlebnis garantiert. Werfen Sie einen Blick auf unser Tutorial, worin beschrieben wird, wie Sie Fastlys Plattform für die Bereitstellung Ihrer Glitch Sites nutzen, einschließlich der Verwendung Ihrer eigenen Domains für Ihre Glitch Anwendungen.

Überzeugen Sie sich selbst

Unser Ziel ist es, Fastly so einfach wie möglich zu machen, und wir setzen uns auch weiterhin für Verbesserungen ein. Teilen Sie Ihr Feedback also gerne mit uns! Das Einrichten einer neuen Website oder das Erstellen einer neuen App dauert nur wenige Minuten, und wir stellen Ihnen sogar Starter-Kits zur Verfügung, mit denen Sie eine App mit nur wenigen Klicks implementieren können. Da Sie Zugriff auf alle unsere voll programmierbaren Funktionen haben, können Sie Ihr Produkt anschließend ganz in Ruhe und ohne jeglichen Druck optimieren und verfeinern. 

Aber wie gesagt, all diejenigen, die auf der Suche nach einer schnellen, unkomplizierten Lösung sind, können ganz einfach und direkt loslegen. Über Ihr Feedback zu unserem Produkt würden wir uns sehr freuen. Treten Sie unserem Community-Forum bei, stellen Sie Fragen und präsentieren Sie die von Ihnen geschaffenen Meisterwerke. Wir sind gespannt!

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