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Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

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In der sich stetig weiterentwickelnden Debatte über digitale Governance hat sich ein überholtes Narrativ herausgebildet: Infrastrukturanbieter seien neutrale „dumme Leitungen“, die gezwungen seien, zwischen völliger Passivität oder der „wahllosen Sperrung“ ganzer IP-Adressen zu wählen. In der Vergangenheit bestand die einzige Möglichkeit für Inhaltsanbieter, Provider und Telekommunikationsunternehmen darin, ganze IP-Adressen zu sperren, was nicht nur die Websites mit illegalen Inhalten, sondern auch andere, unbeteiligte Websites lahmlegen kann, wodurch das Risiko von „Kollateralschäden“ entsteht.  Ja, das Blockieren von IP-Adressen wird in einigen Fällen immer eine Option sein, wenn es keine anderen praktikablen Alternativen gibt.  Doch heute gibt es Wahlmöglichkeiten.

Leider stellen einige weniger leistungsfähige Infrastrukturanbieter ihren eigenen Umsatz über alles andere, einschließlich ihrer Kunden, und vertreten diese Haltung schon seit Langem. Sie argumentieren, dass gezielte Eingriffe technisch unmöglich seien, ohne die Grundlagen eines freien und offenen Internets zu gefährden.  

Dies ist eine falsche Dichotomie. Der „Alles-oder-nichts“-Ansatz ist ein Relikt der fernen Vergangenheit. Seit wir im Jahr 2011 Pionierarbeit im Bereich des selbstverwalteten Edge Computing geleistet haben, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, den Traffic programmgesteuert zu leiten. Dazu gehört auch die Möglichkeit, böswillige Akteure anhand beliebiger Kombinationen von Faktoren zu blockieren. Wir bei Fastly glauben, dass technische Präzision und der Schutz geistigen Eigentums nicht nur mit einem offenen Internet kompatibel sind, sondern auch für dessen Überleben unerlässlich sind. Moderne Content-Streamer und führende Sport- und Unterhaltungsunternehmen erkennen dies und arbeiten für ihren Erfolg mit Fastly zusammen.

Jenseits der IP-Adresse: Die Macht der granularen Kontrolle

Um eine Nichteinmischungsposition zu untermauern, wollen einige Organisationen Sie glauben machen, dass ein enormes Risiko von „Kollateralschäden“ besteht. Es stimmt zwar, dass moderne Internet-Infrastrukturen dazu führen, dass mehrere Unternehmen gemeinsame IP-Adressen nutzen, aber es stimmt nicht, dass die Sperrung eines böswilligen Akteurs unbeabsichtigt eine Reihe von legitimen kleinen Unternehmen ausschaltet oder legitimen Traffic blockiert. Während dies in der Ära des statischen Routings eine berechtigte Sorge war, gehören solche Befürchtungen dank der programmierbaren Echtzeit-Edge-Funktionen von Fastly mittlerweile der Vergangenheit an.

Während einige Organisationen mit der Komplexität selektiver Filterung zu kämpfen haben, arbeitet Fastly auf dem Anwendungs-Layer (Layer 7) und nicht nur auf dem Netzwerk-Layer (Layer 3). Dies ermöglicht differenziertere Herangehensweisen. Fastly kann einzelne URL-Pfade, Header und kryptografische Token in Echtzeit inspizieren und zudem den Traffic über Dutzende von Seiten und Millionen von Verbindungen korrelieren, um offensichtliche Muster der Piraterie zu erkennen. Darüber hinaus überwachen wir unser Netzwerk proaktiv, um offensichtliche Pirateriemuster aufzudecken. Gleichzeitig bieten wir Inhaltsanbietern wie Sportligen die Möglichkeit, uns zu informieren, wenn sie illegale Streams entdecken. Anhand dieser Hinweise können wir dann nicht nur einzelne Pirateriekonten, sondern auch andere von ihnen erstellte Scheinkonten sperren. Wenn ein bestimmter Stream als piraterieverdächtig identifiziert wird, kann er auf der Edge beendet werden, ohne dass ein anderer Mandant in derselben Infrastruktur betroffen ist.

Einfach ausgedrückt: Wir müssen nicht das ganze Haus abriegeln; wir können einfach die jeweilige Tür abschließen, die für illegale Aktivitäten genutzt wird.

Neudefinition von „Offenheit“ durch Verantwortlichkeit

Ein wirklich „freies und offenes Internet“ ist nicht eines, in dem sich böswillige Akteure hinter der Anonymität verstecken können, um die Arbeit von Urhebern, Athleten und Entertainern abzuwerten. Wenn Anbieter die „Freiheit“ als Schutzschild benutzen, um berechtigte Löschungsanfragen zu ignorieren, schaffen sie eine „Tragödie der Allmende“, in der das Internet zu einem Hochrisikoumfeld für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen wird.

Die Vision von Fastly für ein offenes Internet basiert auf Transparenz und Partnerschaft. Durch die Pflege enger Beziehungen zu unseren Kunden und Rechteinhabern stellen wir sicher, dass das Internet ein tragfähiger Ort für den Handel bleibt. Unsere Edge-basierte Token-Validierung und Echtzeit-ACLs (Access Control Lists) werden weltweit in Mikrosekunden aktualisiert. Das bedeutet, dass wir Live-Übertragungen wie globale Sportveranstaltungen in Echtzeit vor Diebstahl schützen können und so sicherstellen, dass die wirtschaftlichen Triebkräfte, die diese Veranstaltungen finanzieren, intakt bleiben.

Skalierbare Sicherheit ohne Kompromisse

Die Gewährleistung der Internetsicherheit erfordert mehr als nur reaktives Blockieren.  Sie erfordert proaktives Engineering und enge Kundenbeziehungen. Der Ruf von Fastly als kundenorientiertes Unternehmen beruht auf der Bereitstellung von Tools wie WAF und Client Fingerprinting, die zwischen legitimen Nutzern und automatisierten „Ripper“-Bots unterscheiden.

Wir sind der Ansicht, dass ein „neutraler“ Anbieter zu sein nicht bedeutet, ein „gleichgültiger“ Anbieter zu sein. Durch die Bereitstellung des technischen Know-hows, mit dem illegale Inhalte gezielt entfernt werden können, während die Übertragungsgeschwindigkeit für legitimen Traffic unverändert hoch bleibt, beweist Fastly, dass ein sicheres Internet ein offeneres Internet ist.

Letztendlich geht es nicht um die Wahl zwischen Zensur und Chaos. Es geht um die Wahl zwischen veraltetem Denken und einer programmierbaren Zukunft. Bei Fastly entscheiden wir uns für Letzteres.

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