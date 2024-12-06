Mit Dynamic Backends wird die Verwaltung der Backend-Konfiguration zum Kinderspiel

In der heutigen Welt der Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen brauchen unsere Kunden größere Flexibilität bei der Auslieferung von Diensten und Inhalten. Da Fastly Dienste und Inhalte für unsere Kunden als Front-End bereitstellt, mussten wir eine Möglichkeit finden, die Auslieferung zu vereinfachen, nämlich dahingehend, dass keine Änderungen an der Servicekonfiguration mehr erforderlich werden, wenn sich Backend-Ziele oder Origin-Server ändern.

Wir wissen von Compute Kunden, die nicht alle Backends für ihre eigenen Kunden konfiguriert haben. Der Grund dafür ist meist, dass unsere Kunden diese Backends schlichtweg nicht kennen oder dass das Backend auf Grundlage bestimmter Anfrageparameter in Echtzeit bestimmt werden muss.

Es ist beispielsweise denkbar, dass deren Kunde erfordert, dass eine ID enthaltende Anfragen zusammen mit dieser ID an eine Backend-Subdomain weitergeleitet werden. Typischerweise greifen Kunden in diesem Fall heute oft auf eine (weniger effiziente) Ausweichlösung zurück, bei der ein API Call an einen anderen Dienst in der öffentlichen Cloud getätigt wird, um die Backend-Informationen abzurufen. Ein denkbares anderes Beispiel ist, dass unseren Kunden der Bucket-Name (wie z. B. <>.s3.region-code.amazonaws.com), unter dem ein Backend auf einer Fastly API erstellt wird, nicht immer im Voraus bekannt ist.

Dynamic Backends von Fastly gehen diese und ähnliche Probleme an: Kunden erhalten einen flexiblen Mechanismus für die Aktualisierung der Liste akzeptabler Ziele und die damit einhergehende Verbindung zu diesen Zielen in der Laufzeit. Aktualisierungen und Änderungen an einem Backend einfach und sicher vornehmen zu können, bedeutet, dass das Backend so entwickelt und bereitgestellt werden kann, wie dies bei kontinuierlicher Integration und kontinuierlichem Deployment der Fall ist.

Aber damit nicht genug. Hier sind vier entscheidende Gründe, warum Sie Dynamic Backends so bald wie möglich nutzen sollten:

Ihnen entfällt der (zeitliche) Aufwand, der für die Festlegung von Backends mit vorgefertigten Origin-Definitionen erforderlich wäre. Ihre Teams können Änderungen an Ihren Anwendungen und Backends vornehmen, ohne jedes Mal Konfigurationen aktualisieren und verwalten zu müssen. Sie können modernere Origin-Bereitstellungsarchitekturen in Erwägung ziehen, die mit Ihnen wachsen und skalieren. Sie können Latenz reduzieren und die Performance verbessern.

Beispiel: Umstellung auf ein dynamisches Backend

Dynamic Backends können in Rust oder Javascript erstellt werden, ohne dass sie zuvor in einer UI angegeben werden müssten, und bieten dennoch die gleichen Möglichkeiten wie ein vordefiniertes, statisches Backend. Mit Dynamic Backends können Fastly Kunden Compute ab sofort dazu nutzen, Traffic auf Grundlage von im Code verankerten Echtzeit-Entscheidungskriterien zu routen, und Änderungen an ihren Backends vornehmen, ohne dadurch nachgelagerte Komplikationen herbeizuführen. Auf diese Weise wird das Gesamterlebnis bei der Inhaltsbereitstellung verbessert.

Legen Sie noch heute mit Dynamic Backends los

Wir freuen uns, die General Availability von Dynamic Backends verkünden zu können.