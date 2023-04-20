Ajay Bharadwaj
Produktmanager, Fastly
Als Product Manager im Compute@Edge Team bei Fastly konzentriert sich Ajay Bharadwaj auf die Bereitstellung von Kernfunktionen der Compute-Plattform, ohne die serverlose Workloads nicht auf der Edge ausgeführt werden könnten. In seiner Freizeit schwingt er sich gern auf sein Fahrrad oder spielt Schach.
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Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.
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Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition
Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern.
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Jetzt neu: Origin Observability für die Delivery-, Compute- und Security-Services von Fastly an einem Ort
Gute Neuigkeiten: Origin Inspector, das Fastly Produkt, das Ihnen sofortige Transparenz über Ihre Origin-Server bietet, ist jetzt auch für Compute Kunden verfügbar.
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Mit Dynamic Backends wird die Verwaltung der Backend-Konfiguration zum Kinderspiel
Fastly Kunden aufgehorcht: Wir präsentieren Dynamic Backends, einen flexiblen Mechanismus für die Aktualisierung der Liste akzeptabler Ziele und die damit einhergehende Verbindung zu diesen Zielen in der Laufzeit.