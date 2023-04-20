Ajay Bharadwaj
Produktmanager, Fastly
Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft
Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.
Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren
Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.
Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition
Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern.
Jetzt neu: Origin Observability für die Delivery-, Compute- und Security-Services von Fastly an einem Ort
Gute Neuigkeiten: Origin Inspector, das Fastly Produkt, das Ihnen sofortige Transparenz über Ihre Origin-Server bietet, ist jetzt auch für Compute Kunden verfügbar.
Mit Dynamic Backends wird die Verwaltung der Backend-Konfiguration zum Kinderspiel
Fastly Kunden aufgehorcht: Wir präsentieren Dynamic Backends, einen flexiblen Mechanismus für die Aktualisierung der Liste akzeptabler Ziele und die damit einhergehende Verbindung zu diesen Zielen in der Laufzeit.