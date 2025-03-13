Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt

Wenn Sie das Internet schon eine Weile nutzen, wissen Sie, dass all das Kleingedruckte in den Apps und auf den Websites, die Sie verwenden, Sie wahrscheinlich irgendwie ausnutzt, Sie wissen nur nicht genau, wie. Auf „Ich stimme zu“ zu klicken, erscheint als die einfachste Option, aber wissen Sie wirklich, wozu Sie gerade zugestimmt haben? Wäre es nicht schön, wenn es jemanden gäbe, der sich dafür einsetzt, dass wir alle wissen, worauf wir uns tatsächlich einlassen? Zum Glück für uns alle gibt es das – und wir sind stolz, sie als Mitglied von Fast Forward zu unterstützen, unserem Programm bei Fastly zur Unterstützung der Organisationen, die dazu beitragen, das Internet gut zu machen.

Wir freuen uns sehr, Terms of Service; Didn't Read (ToS; DR) vorzustellen – ein gemeinnütziges Projekt, das das Verständnis von Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien erleichtert, indem es deren Sprache vereinfacht und sie bewertet. Mit über 36.000 registrierten Mitwirkenden und rund 500 aktiven Mitwirkenden pro Monat organisiert ToS;DR eine große Gemeinschaft von Aktivisten, um ihre Mission der offenen Bereitstellung rechtlicher Informationen auf eine Weise zu erreichen, die nur das Internet unterstützen kann.

Der Gedanke von Open Source, erhöhter Transparenz und Sichtbarkeit kommt allen Nutzern der Website zugute. ToS;DR dient als öffentliche Aufzeichnung transparenter Nutzerrechte und ist ein sehr effektiver Fürsprecher für die Nutzer. Aber solche Auswirkungen gehen mit erheblichen Skalierungsherausforderungen einher. ToS;DR unterhält einen öffentlichen Index und eine viel genutzte Browsererweiterung , die es einfach macht, die Nutzungsbedingungen der Website bei der Nutzung von Services zu sehen, sowie die Werkzeuge, die Beiträge der Community und Informationsaktualisierungen ermöglichen. Der Kompromiss für einfache Nutzerbeiträge ist immer eine vergrößerte Angriffsfläche und erhöhte Verwundbarkeit.

Vor dem Einsatz von Fastly erlebte ToS;DR kontinuierliche Nutzungs- und Angriffsspitzen. „Alle zehn Minuten sahen wir auf dem Server, dass er aufgrund von Speicherfehlern abstürzte, was sehr beunruhigend war“, sagte Erik Hering, leitender Entwickler bei ToS;DR. „Seit wir [zu Fastly] migriert sind, beträgt unsere Verfügbarkeit 100 %.“ Diese Art der Verbesserung von Performance und Sicherheit ermöglicht es dem ToS;DR-Team, sich auf seine Kernaufgabe der Internettransparenz zu konzentrieren, anstatt sich mit Herausforderungen wie der Abwehr von DDoS-Angriffen oder der Bewältigung von Skalierungsproblemen auseinandersetzen zu müssen. Für ein kleines Team ist die Fähigkeit, Zeit und Entwicklungszyklen zurückzugewinnen, von unschätzbarem Wert.

Erhöhte Verfügbarkeit, verbesserte Performance und gesteigerte Sicherheit machen das Internet zu einem besseren Ort für alle, und das Engagement von Fastly zur Unterstützung von Organisationen wie ToS;DR geht über die bloße Bereitstellung technischer Lösungen hinaus. Unser Fast Forward-Programm ist ebenso sehr auf Gemeinschaft und Kommunikation ausgerichtet wie auf Skalierung und Sicherheit. Wir lieben es, von allen zu lernen und uns mit allen zu verbinden, die das Internet jeden Tag besser machen.