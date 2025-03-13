Austin Spires
Senior Director of Developer Marketing
Austin Spires ist Senior Director of Developer Marketing bei Fastly, wo er sich auf das Nutzererlebnis konzentriert. Er arbeitet seit vielen Jahren an Entwickler-Tools und Kundenzufriedenheit und spricht häufig auf Konferenzen und Meetups. Vor Fastly war Austin bei GitHub, arbeitete dort im Verkauf und Support und leitete das Onboarding von Kunden. Ursprünglich kommt Austin aus Texas, spielt klasse Bass und trinkt gerne mal ein Bier.
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Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
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Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft
Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten.
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Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert.