Austin Spires
Senior Director, Technology Intelligence
Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten
Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung.
Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.
Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft
Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten.
Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt
Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert.