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Fastly DDoS-Schutz gewinnt den SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award

David King

Group Product Marketing Manager, Security

Security
Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Fastly DDoS-Schutz einen SiliconANGLE TechForward Award in der Kategorie Cloud-Sicherheit gewonnen hat. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit starken Cloud-nativen Anbietern wie Aviatrix und Operant AI fühlen wir uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten. Die TechForward Awards würdigen die Technologien und Lösungen, die die Geschäftswelt voranbringen. Als vertrauenswürdige Stimme für Unternehmenstechnologie und aufstrebende Technologien wendet SiliconANGLE einen strengen redaktionellen Blick an, um Innovationen hervorzuheben, die die Arbeitsweise von Unternehmen in unserer sich schnell verändernden Landschaft neu gestalten. 

Eine preisgekrönte Grundlage

Aufbauend auf über einem Jahrzehnt Erfahrung im Schutz gegen die größten Angriffe, haben wir Fastly DDoS-Schutz letztes Jahr eingeführt – unsere adaptive und automatisierte Lösung, die entwickelt wurde, um DDoS-Angriffe auf Anwendungen zu bekämpfen. Wir haben unser Wissen aus früheren Lösungen und Services genutzt, um ein Produkt zu entwickeln, das Kunden aktivieren können und „zack“, der DDoS-Angriff ist verschwunden.

In der kurzen Zeit seit seiner Einführung haben Dutzende von Kunden aus verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen die Fastly DDoS-Lösung übernommen, und kürzlich hat ein Gremium unserer Fachkollegen davon Kenntnis genommen. 32 Juroren aus verschiedenen Branchen, Berufsgruppen und Funktionen kamen zusammen, um unserer Lösung diese Auszeichnung zu verleihen.

Was haben sie in unserer Lösung gesehen?

Zusätzlich bewerteten Kunden sie auf Peer-Bewertungsseiten wie Gartner Peer Insights mit 4,8 Sternen und hoben folgende Punkte hervor:

  1. Führende Netzwerkkapazität zur Abwehr der größten Angriffe

  2. Sekundenschnelle Bereitstellung mit sofortigem Schutz

  3. Technologie, die virale Momente und andere legitime Spitzen von bösartigen Angriffen unterscheiden kann

Angriffsabwehr mit einem branchenführenden Netzwerk

Das Netzwerk von Fastly fungiert als übergreifende Schutzschicht für alle Fastly Kunden, die es nutzen. Zusätzlich zum inhärenten Layer-3- und Layer-4-Schutz, den wir mit unserer führenden Netzwerkkapazität von 462 Tbit/s1 bieten, läuft an jedem Präsenzpunkt Fastly DDoS Protection, was jede Latenz vergleichbarer Lösungen auf dem Markt minimiert.

Schnelle Bereitstellung für noch schnelleren Schutz

Mit nur einem Handgriff kann jeder Fastly DDoS-Schutz aktivieren und DDoS-Angriffe auf Anwendungen sofort abwehren. Während Cloud- und Edge-Implementierungen oft Architekturdiagramme, Diskussionen zwischen Ingenieuren und langwierige Testphasen erfordern, müssen Sie bei Fastly DDoS-Schutz nur einen Schalter aktivieren und eine Entscheidung treffen: Jetzt blockieren oder protokollieren, was das System getan hätte, um die Wirksamkeit zu validieren. Unabhängig von der Entscheidung dauert die Überprüfung der Wirksamkeit nur Sekunden, mit Dashboards und detaillierten Einblicken in einzelne Angriffe und Informationen darüber, welche Regeln automatisch generiert wurden, um sie zu stoppen. Unsere Lösung steht im krassen Gegensatz zu den branchenüblichen Standards, die oft lange Lernphasen erfordern, welche wiederum häufige Wiederholungen in Reaktion auf Aktualisierungen der Richtlinien erforderlich machen.

Adaptive Technologie zur automatischen Abwehr von Angriffen

Die proprietäre Adaptive Threat Engine von Fastly ist das Herzstück der Lösung und wehrt automatisch Angriffe auf Anwendungen und APIs von Kunden ab. Es basiert auf einem zweigleisigen Ansatz und berücksichtigt nicht nur Traffic-Spitzen, sondern auch die Eigenschaften des Traffics und stellt sicher, dass ein massiver Anstieg des Traffics aus legitimen Gründen – wie ein virales Ereignis in den sozialen Medien oder eine Marketingkampagne – nicht durch automatisierte Tools beeinträchtigt wird. Da die weltweiten Anwendungen und APIs ihren Unternehmen weiterhin zusätzlichen Umsatz generieren, haben die Angreifer dies zur Kenntnis genommen und seit Anfang 2025 kontinuierlich steigenden Angriffs-Traffic auf Kunden abgefeuert. Glücklicherweise stellt Fastly DDoS-Schutz sicher, dass es weder zu Performance-Einbußen noch zu Ausfällen oder erhöhten Betriebskosten kommt.

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Der Gewinn dieses Preises ist erst der Anfang für Fastly DDoS Protection, und wir haben noch viele spannende Updates in petto! Beginnen Sie noch heute mit der Nutzung unserer adaptiven Lösung und erhalten Sie bis zu 500.000 Anfragen kostenlos, oder kontaktieren Sie unser Team, um mehr zu erfahren.

1 Stand: 30. Juni 2025

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