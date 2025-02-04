David King
Senior Product Marketing Manager, Security
David King ist Product Marketing Manager für Sicherheitsprodukte bei Fastly.
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DDoS im Dezember 2025
Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres.
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Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen
Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert.
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3 kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit und wie man sie vermeidet
Vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit. Erfahren Sie, wie Sie die WAF-Evaluierung optimieren, die Gesamtbetriebskosten (TCO) schätzen und agile Entwicklungsmethoden für optimale Sicherheit nutzen können.
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DDoS im September
Der DDoS-Bericht von Fastly aus dem September 2025 beschreibt detailliert moderne Angriffe auf Anwendungen. Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, um Ihre Sicherheitsinitiativen zu stärken.
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DDoS im August
DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern.
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Fastly DDoS-Schutz gewinnt den SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award
Fastly DDoS-Schutz gewinnt den SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award nach gründlicher Analyse durch 32 Branchenkollegen.
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KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report
Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten.
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DDoS im Juni
Der DDoS-Bericht vom Juni enthüllt einen Angriff mit über 250 Milliarden Anfragen auf einen Hightech-Provider und den Aufstieg der Byline Banshee. Erhalten Sie wichtige Einblicke und umsetzbare Handlungsempfehlungen.
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Maßgeschneiderter automatisierter DDoS-Schutz
Optimieren Sie Ihren DDoS-Schutz mit dem Precise Defense-Update von Fastly. Gewinnen Sie Flexibilität, um legitimen Traffic zuzulassen und gleichzeitig Angriffe automatisch abzuwehren.
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Fastly AppSec-Umfrage: KI & Sicherheit im Jahr 2025
Entdecken Sie die AppSec-Umfrage 2025 von Fastly zu den Auswirkungen von KI, Budgetverschiebungen und Sicherheitstrends im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen. Jetzt wichtige Einblicke gewinnen!
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So steuern und monetarisieren Sie den KI-Bot-Traffic mit Fastly und TollBit
Monetarisieren Sie KI-Bot-Traffic! Fastlys Bot Management und TollBit haben sich zusammengetan, um granulare Kontrolle, Performance und Flexibilität für die Verwaltung von Bots und die Erschließung neuen Umsatzes zu bieten.
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DDoS im Mai
DDoS-Bericht Mai 2025: 2 neue Angriffe pro Minute. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitsempfehlungen.
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AppSec im 1. Quartal 2025: Trends aus Fastlys neuestem Bericht
Fastly’s Bedrohungsbericht für das 1. Quartal 2025: Wichtige Einblicke zu Webangriffen, Bot-Traffic und wie Sie Ihre Apps und APIs schützen können. Jetzt den vollständigen Bericht lesen.
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DDoS im April
DDoS-Bericht April 2025: US-Angriffe nehmen zu. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitshinweise. Schützen Sie jetzt Ihre Apps!
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Die wirtschaftlichen Vorteile der Anwendungssicherheitslösungen von Fastly
Erfahren Sie, wie die WAAP-Lösungen von Fastly Conversions steigern, die Produktivität erhöhen und die Kosten senken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Forrester TEI-Studie.
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Von der Erkennung zur Abwehr: Gewährleistung der Wirksamkeit gegen DDoS-Angriffe
Das DDoS-Schutz-Update von Fastly, Attack Insights, bietet detaillierte Informationen zu Ereignissen und Regeln, um die Wirksamkeit der Abwehrmaßnahmen zu überprüfen und die Anwendungssicherheit zu erhöhen.
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Schluss mit CAPTCHA für legitime Nutzer mit Fastly Bot Management
Das neueste Update von Fastly Bot Management macht Schluss mit CAPTCHA für Ihre Endnutzer, erkennt mehr Bots und reduziert Account-Übernahmen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um es in Aktion zu sehen!
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Der schnellere Weg zu einer besseren WAF
Herkömmliche WAFs können mit zahlreichen Mängeln behaftet sein. Deshalb haben wir uns bei der Entwicklung der Fastly Next-Gen WAF auf vier wesentliche Vorteile für unsere Nutzer konzentriert.
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Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection ausgezeichnet
Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection ausgezeichnet
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Drei Trends bei der Anwendungssicherheit, die es 2025 zu beobachten gilt
Erfahren Sie, wie sich Cybersicherheitsexperten an eine sich schnell verändernde Landschaft anpassen. Entdecken Sie Einblicke in Wachstum, Konsolidierung und Automatisierung von Sicherheitsstrategien.