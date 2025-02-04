DDoS im Dezember 2025 Liam Mayron, David King, + 1 mehr Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres. 22. Januar 2026

Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen Liam Mayron, David King Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert. 20. November 2025

3 kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit und wie man sie vermeidet David King, Ashley Hurwitz Vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit. Erfahren Sie, wie Sie die WAF-Evaluierung optimieren, die Gesamtbetriebskosten (TCO) schätzen und agile Entwicklungsmethoden für optimale Sicherheit nutzen können. 20. Oktober 2025

DDoS im September Liam Mayron, David King, + 1 mehr Der DDoS-Bericht von Fastly aus dem September 2025 beschreibt detailliert moderne Angriffe auf Anwendungen. Erhalten Sie Einblicke und Empfehlungen, um Ihre Sicherheitsinitiativen zu stärken. 17. Oktober 2025

DDoS im August Liam Mayron, David King DDoS-Angriffstrends im August 2025: Hyperscale-Clouds sind die Quelle für 70 % der Angriffe. Erhalten Sie Einblicke in die neuesten DDoS-Trends bei Anwendungen, um die Sicherheit zu verbessern. 10. September 2025

Fastly DDoS-Schutz gewinnt den SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award David King Fastly DDoS-Schutz gewinnt den SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award nach gründlicher Analyse durch 32 Branchenkollegen. 26. August 2025

KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report Matthew Mathur, David King, + 1 mehr Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten. 19. August 2025

DDoS im Juni Liam Mayron, David King Der DDoS-Bericht vom Juni enthüllt einen Angriff mit über 250 Milliarden Anfragen auf einen Hightech-Provider und den Aufstieg der Byline Banshee. Erhalten Sie wichtige Einblicke und umsetzbare Handlungsempfehlungen. 23. Juli 2025

Maßgeschneiderter automatisierter DDoS-Schutz Liam Mayron, David King Optimieren Sie Ihren DDoS-Schutz mit dem Precise Defense-Update von Fastly. Gewinnen Sie Flexibilität, um legitimen Traffic zuzulassen und gleichzeitig Angriffe automatisch abzuwehren. 08. Juli 2025

Fastly AppSec-Umfrage: KI & Sicherheit im Jahr 2025 David King, Natalie Griffeth Entdecken Sie die AppSec-Umfrage 2025 von Fastly zu den Auswirkungen von KI, Budgetverschiebungen und Sicherheitstrends im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen. Jetzt wichtige Einblicke gewinnen! 03. Juli 2025

So steuern und monetarisieren Sie den KI-Bot-Traffic mit Fastly und TollBit David King, Lorraine Bellon Monetarisieren Sie KI-Bot-Traffic! Fastlys Bot Management und TollBit haben sich zusammengetan, um granulare Kontrolle, Performance und Flexibilität für die Verwaltung von Bots und die Erschließung neuen Umsatzes zu bieten. 01. Juli 2025

DDoS im Mai Liam Mayron, David King DDoS-Bericht Mai 2025: 2 neue Angriffe pro Minute. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitsempfehlungen. 11. Juni 2025

AppSec im 1. Quartal 2025: Trends aus Fastlys neuestem Bericht David King Fastly’s Bedrohungsbericht für das 1. Quartal 2025: Wichtige Einblicke zu Webangriffen, Bot-Traffic und wie Sie Ihre Apps und APIs schützen können. Jetzt den vollständigen Bericht lesen. 03. Juni 2025

DDoS im April Liam Mayron, David King DDoS-Bericht April 2025: US-Angriffe nehmen zu. Erhalten Sie wichtige Einblicke, Traffic-Trends und umsetzbare Sicherheitshinweise. Schützen Sie jetzt Ihre Apps! 22. Mai 2025

Die wirtschaftlichen Vorteile der Anwendungssicherheitslösungen von Fastly David King Erfahren Sie, wie die WAAP-Lösungen von Fastly Conversions steigern, die Produktivität erhöhen und die Kosten senken. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Forrester TEI-Studie. 10. April 2025

Von der Erkennung zur Abwehr: Gewährleistung der Wirksamkeit gegen DDoS-Angriffe Liam Mayron, David King Das DDoS-Schutz-Update von Fastly, Attack Insights, bietet detaillierte Informationen zu Ereignissen und Regeln, um die Wirksamkeit der Abwehrmaßnahmen zu überprüfen und die Anwendungssicherheit zu erhöhen. 08. April 2025

Schluss mit CAPTCHA für legitime Nutzer mit Fastly Bot Management Daniel Corbett, David King Das neueste Update von Fastly Bot Management macht Schluss mit CAPTCHA für Ihre Endnutzer, erkennt mehr Bots und reduziert Account-Übernahmen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um es in Aktion zu sehen! 25. März 2025

Der schnellere Weg zu einer besseren WAF David King, The Fastly Collective Herkömmliche WAFs können mit zahlreichen Mängeln behaftet sein. Deshalb haben wir uns bei der Entwicklung der Fastly Next-Gen WAF auf vier wesentliche Vorteile für unsere Nutzer konzentriert. 18. März 2025

Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection ausgezeichnet David King Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection ausgezeichnet 01. März 2025