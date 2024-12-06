Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection ausgezeichnet

Schon das zweite Jahr in Folge wurde Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP) 2022 zum „Challenger“ gekürt.

Neben der erst kürzlich von Gartner Peer Insights™ zum vierten Mal in Folge an Fastly verliehenen Auszeichnung „Customers’ Choice“ ist diese jüngste Anerkennung ein weiteres Zeugnis für den Erfolg von Fastly bei der Bereitstellung digitaler Erlebnisse mit überragender Geschwindigkeit, Performance und Sicherheit.

„Wir haben eine ganze Menge zu tun, weshalb wir nach Technologien Ausschau halten, die bereits standardmäßig alle notwendigen Funktionen enthalten. [Sicherheitslösungen wie die Fastly Next-Gen WAF], die man nur einschalten muss, um sofort Bedrohungssignaturen zu erkennen, sind für Teams wie unseres sehr hilfreich“, so Matt Ogle, Site Reliability Engineer bei Linktree.

Außerdem haben die Peer Reviews für die Fastly Next-Gen WAF, die auf der Website von Gartner Peer Insights hinterlassen wurden, unsere Einstufung als „Challenger“ durch Gartner aus unserer Sicht zusätzlich bestätigt: Ein Site Reliability Engineer aus der Medien- und Publishing-Branche merkte an, dass die Fastly Next-Gen WAF einfach zu integrieren und zu konfigurieren sei und hervorragende Einblicke biete.

Wir freuen uns darauf, unseren Kunden auch weiterhin weltweit erstklassige Sicherheit, Geschwindigkeit und Performance sowie einen reaktionsschnellen und erstklassigen Support zu bieten.

Mehr über die Fastly Next-Gen WAF erfahren Sie auf unserer Seite zum Web-App und API-Schutz .

Gartner Disclaimer

Fastly wurde bereits zuvor als Fastly (Signal Sciences) im Voice of the Customer Report for Web Application Firewalls (2021) und als Signal Sciences im Voice of the Customer Report for Web Application Firewalls (2019-2020) ausgezeichnet.

Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Web Application and API Protection, Peer Reviews, 22. März 2022.

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Web Application and API Protection, Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, John Watts, Rajpreet Kaur, 31. August 2022.

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