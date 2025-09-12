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Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern

John Agger

Principal Industry Marketing Manager, Medien und Unterhaltung, Fastly

KISecurityPlattform

Tools wie ChatGPT, Perplexity und Claude verändern die Art und Weise, wie digitale Publisher und Content-Ersteller ihr Publikum binden. Anstatt von Klicks und Seitenaufrufen werden jetzt ganze Antworten in Echtzeit generiert, oft direkt aus den Inhalten, die die Ersteller mit viel Mühe erstellt haben. Da diese Plattformen zu bevorzugten Kanälen für Nachrichten, Unterhaltung und Handel heranwachsen, führt der Mangel an Transparenz dazu, dass Unternehmen unsicher über ihren tatsächlichen Einfluss und die Übernahme ihrer Inhalte in einem schnell wachsenden Teil des digitalen Publishing sind.

ScalePost hat kürzlich eine Reihe von Tools eingeführt, die Publishern und Marken klare Transparenz darüber geben, wie ihre Inhalte in KI-Antworten erscheinen: was zitiert wird, von wem und wie oft, damit sie ihre Präsenz messen und verbessern können. Diese Tools werden derzeit von den Umsatz-, Marketing- und SEO-Teams genutzt. 

Bevor wir jedoch tiefer darauf eingehen, wie die Lösung funktioniert, ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten, um zu verstehen, warum die Fastly-Plattform einzigartig für Innovationen wie diese geeignet ist. Fastly ist darauf ausgelegt, erweitert, angepasst und verbessert zu werden, und bietet Entwicklern und Partnern die Grundlage, um neue Funktionen auf der Edge zu schaffen, wodurch Lösungen wie ScalePost überhaupt erst möglich werden.

Wie Fastly unübertroffene Transparenz und Erweiterbarkeit bereitstellt

Entwickler und Drittanbieter verbessern kontinuierlich den Wert von Fastly dank unserer flexiblen, entwicklerfreundlichen und hochgradig anpassbaren Architektur. Online-Unternehmen können Services und Apps direkt auf der Edge ausführen, was sofortige Performance-Verbesserungen bringt und ihnen mehr Kontrolle über die Verwaltung des Traffics ermöglicht. Dies macht Fastly nicht nur zu einem weiteren CDN, sondern zu einer Edge-Plattform, die mit ihren Nutzern wächst und deren Investitionen im Laufe der Zeit stärkt.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Transparenz, die Fastly bietet. Mit sofortigen und kostenlosen Log-Dateien erhalten Unternehmen eine echte Echtzeit-Datenquelle, die genau zeigt, was in ihrem Traffic passiert. ScalePost nutzt beispielsweise diese Fähigkeit, um seinen Kunden einen genauen und sofortigen Überblick darüber zu bieten, wie auf Inhalte zugegriffen wird und wie diese von KI-Plattformen referenziert werden. Während andere Anbieter nur einen Bruchteil der Log-Daten zur Verfügung stellen, oft mit erheblichen Verzögerungen und oft kostenpflichtig, stellt Fastly 100 % der Kunden-Logs sofort zur Verfügung. Durch dieses Maß an Transparenz sind Unternehmen in der Lage, Probleme schneller zu erkennen, tiefere Einblicke zu gewinnen und Lösungen zu entwickeln, denen ihre Kunden vertrauen können. Es ist diese Kombination aus Offenheit, Geschwindigkeit und Vollständigkeit, die Fastly zur stärksten Ergänzung jeder CDN-Strategie macht.

ScalePost: Transparenz wiederherstellen und Kontrolle zurückgewinnen

In den letzten Wochen haben wir eine Reihe von Lösungen vorgestellt, die auf der Fastly-Plattform basieren und darauf abzielen, Content-Eigentümern zu helfen, Einnahmen zu generieren, wenn ihre Arbeiten gescraped werden. Neu in dieser Kategorie ist ScalePost, das misst, wie Inhalte oder Marken in KI-Antworten zitiert und positioniert werden, und dann Publisher oder Markeninhaber anleitet, wie sie ihre Präsenz dort erweitern können, wo es darauf ankommt.

Traditionelle Analyse messen lediglich menschliche Verweise und Seitenaufrufe; sie zeigen nicht, ob ein Artikel oder eine Marke eine KI-generierte Antwort unterstützt. Sobald Sie verstehen, wie LLM-Plattformen Ihre Inhalte und Ihre Marke verwenden, können Sie fundierte Entscheidungen treffen: Optimieren Sie die Transparenz der Answer Engine Optimization (AEO), indem Sie die Inhalte und Formate gestalten, die am wahrscheinlichsten in KI-Antworten auftauchen; erkunden Sie Monetarisierungsmöglichkeiten dort, wo Lizenzen und Partnerschaften bereits aktiv sind und die Nachfrage wahrscheinlich steigen wird; und kontrollieren Sie den Zugriff mithilfe von Regeln, um unerwünschte Crawler zu blockieren oder die Bedingungen festzulegen, unter denen auf Ihre Inhalte zugreifen dürfen.

ScalePost liefert umsetzbare Signale direkt in bestehende Workflows. Integration-APIs legen den „KI-Such-Fußabdruck“ eines Unternehmens offen und zeigen, welche URLs, Schlagzeilen oder Entitäten in die Antworten von LLMs übernommen werden. Klassifizierungsdaten ermöglichen eine feingranulare Richtliniendurchsetzung, die festlegt, welche Bots auf der Edge zugelassen, gedrosselt oder blockiert werden, während Performance Metriken und AEO-Einblicke Optimierungsstrategien informieren. Durch die Kombination von Fastlys edgenativer Transparenz – aufgebaut auf einer Architektur, die von Grund auf entwickelt wurde, um am Netzwerk-Edge zu laufen und Echtzeit-Einblicke zu liefern – mit der Korrelations-Layer von ScalePost, erhalten Fastly-Kunden eine sofortige, zuverlässige und entwicklerfreundliche Möglichkeit, KI-Bot-Traffic als Teil ihrer umfassenderen Infrastrukturstrategie zu erkennen, zu klassifizieren und zu verwalten.

Zusammenfassend bietet Scalepost die folgenden Funktionen:

  • Transparenz in Ihrem KI-Suchfußabdruck: Erkennen Sie, wann, wo und wie Ihre Artikel, Schlagzeilen und Marken in beliebten Chatbots erscheinen. Dies ist ein zentrales AEO-Signal.

  • Erwähnungen und Kontext: Finden Sie heraus, welche Inhalte oder Marken bei KI-Antworten am besten abschneiden und wie Sie im Vergleich zu Mitbewerbern oder Peering abschneiden.

  • Umsetzbare Einblicke für AEO: Gehen Sie über Seitenaufrufe und Klicks hinaus, um zu verstehen, wie KI-Plattformen die Reichweite gestalten und die Markenwahrnehmung beeinflussen.

Licht auf versteckte Infrastrukturkosten werfen

ScalePost unterstützt auch Ingenieur- und Betriebsteams dabei, steigende Infrastrukturkosten zu erklären, die von herkömmlichen Analysen übersehen werden. KI-Bots, die in großem Maßstab crawlen, können den Bandbreitenverbrauch, den Origin-Datentransfer und die Compute-Auslastung erheblich erhöhen, aber da dieser Traffic nicht an menschliche Sitzungen gebunden ist, erscheint er nie in Empfehlungs- oder Umsatzberichten. Das Ergebnis ist eine wachsende Kluft zwischen den Infrastrukturausgaben und dem messbaren Ertrag. Durch die Klassifizierung und Korrelation von KI-Bot-Anforderungen mit Edge-Level-Logs deckt ScalePost die wahren Ursachen steigender Infrastrukturkosten auf. Die Teams können dann den nicht umsatzgenerierenden Traffic quantifizieren, Caching- und Auslieferungsrichtlinien optimieren und entscheiden, wann sie den KI-Verbrauch drosseln, blockieren oder lizenzieren. Anders ausgedrückt: ScalePost verwandelt ungeklärte Kosten in messbare Aktivitäten, die aktiv verwaltet werden können.

Fastlys HTTPS-Streaming von Echtzeitprotokollen macht es einfach, ScalePost zu aktivieren, ohne dass dies Auswirkungen auf menschliche Besuche hat. Sobald es aktiviert wurde, haben Sie sofortigen Zugriff auf ein Echtzeit-Dashboard und historische Trends, die Ihnen klare Transparenz in die Entwicklung der KI-Interaktion mit Ihren Inhalten im Laufe der Zeit bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter scalepost.ai und auf den Seiten zum Fastly KI-Bot-Management.

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