KI
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So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly
Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält.
Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge
Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird.
So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge
Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen.
Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic
Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben.
Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft
Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.
Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen
KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern.
Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung
CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert.
Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern
Fastly tritt der AAIF bei, um offene Standards für die Interoperabilität von Edge-KI zu gestalten. Erhalten Sie eine sichere, submillisekundengenaue Ausführung für autonome Unteraufgaben mit unserem MCP-Server.
Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist
Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken.
Mythos oder Wunder: Claude Mythos und seine Bedeutung für die Sicherheit
Erfahren Sie mehr über die Ankündigung der Claude Mythos AI und deren wahre Bedeutung für die Sicherheit. Erfahren Sie, warum Laufzeitschutz heutzutage entscheidend für die Erkennung von Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit ist.
Anpassung im Zeitalter der KI
Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind.
Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können
Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können.
Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung
KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen
KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht
Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.
In AI We Trust? Zunehmende KI-Nutzung in der Anwendungssicherheit trotz begrenzter Aufsicht
Die Einführung von KI in der Anwendungssicherheit nimmt rasant zu, aber die Aufsicht hinkt hinterher. Erforschen Sie das Paradox von Vertrauen und Risiko, False Positives und die Zukunft der KI in der Anwendungssicherheit.
Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern
Erfahren Sie, wann und wie KI-Chatbots Ihre Inhalte verwenden. Mit Fastly und ScalePost erhalten Publisher endlich Einblicke darin, wie ihre Arbeit in AI-generierten Antworten erscheint.
Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen
Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind.
KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report
Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten.
Fastly AppSec-Umfrage: KI & Sicherheit im Jahr 2025
Entdecken Sie die AppSec-Umfrage 2025 von Fastly zu den Auswirkungen von KI, Budgetverschiebungen und Sicherheitstrends im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen. Jetzt wichtige Einblicke gewinnen!
So steuern und monetarisieren Sie den KI-Bot-Traffic mit Fastly und TollBit
Monetarisieren Sie KI-Bot-Traffic! Fastlys Bot Management und TollBit haben sich zusammengetan, um granulare Kontrolle, Performance und Flexibilität für die Verwaltung von Bots und die Erschließung neuen Umsatzes zu bieten.