So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly Ameet Bharwani, David King Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält. 09. Juli 2026

Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge Shaun Flagg Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird. 01. Juli 2026

So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 mehr Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen. 10. Juni 2026

Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic Artur Bergman, Hossein Lotfi Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben. 09. Juni 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen Jonathan Speek KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern. 28. Mai 2026

Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung Marshall Erwin CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert. 20. Mai 2026

Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern Tracy Hinds Fastly tritt der AAIF bei, um offene Standards für die Interoperabilität von Edge-KI zu gestalten. Erhalten Sie eine sichere, submillisekundengenaue Ausführung für autonome Unteraufgaben mit unserem MCP-Server. 18. Mai 2026

Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist Ashley Hurwitz, David King Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken. 07. Mai 2026

Mythos oder Wunder: Claude Mythos und seine Bedeutung für die Sicherheit Samir Sherif Erfahren Sie mehr über die Ankündigung der Claude Mythos AI und deren wahre Bedeutung für die Sicherheit. Erfahren Sie, warum Laufzeitschutz heutzutage entscheidend für die Erkennung von Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit ist. 29. April 2026

Anpassung im Zeitalter der KI James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 mehr Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind. 16. April 2026

Wie europäische Unternehmen Datensouveränität und Cybersicherheit in Einklang bringen können Noel Penzer Erfahren Sie, wie europäische Organisationen die Cybersicherheit stärken, die digitale Widerstandsfähigkeit verbessern und Datenhoheit trotz sich wandelnder geopolitischer und regulatorischer Herausforderungen gewährleisten können. 05. März 2026

Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung Alina Lehtinen-Vela KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen 25. Februar 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

In AI We Trust? Zunehmende KI-Nutzung in der Anwendungssicherheit trotz begrenzter Aufsicht Natalie Griffeth Die Einführung von KI in der Anwendungssicherheit nimmt rasant zu, aber die Aufsicht hinkt hinterher. Erforschen Sie das Paradox von Vertrauen und Risiko, False Positives und die Zukunft der KI in der Anwendungssicherheit. 08. Oktober 2025

Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern John Agger Erfahren Sie, wann und wie KI-Chatbots Ihre Inhalte verwenden. Mit Fastly und ScalePost erhalten Publisher endlich Einblicke darin, wie ihre Arbeit in AI-generierten Antworten erscheint. 12. September 2025

Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen Alina Lehtinen-Vela Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind. 27. August 2025

KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report Matthew Mathur, David King, + 1 mehr Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten. 19. August 2025

Fastly AppSec-Umfrage: KI & Sicherheit im Jahr 2025 David King, Natalie Griffeth Entdecken Sie die AppSec-Umfrage 2025 von Fastly zu den Auswirkungen von KI, Budgetverschiebungen und Sicherheitstrends im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen. Jetzt wichtige Einblicke gewinnen! 03. Juli 2025