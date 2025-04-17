Der Bot-Traffic nimmt weltweit zu und kostet Unternehmen Millionen Dollar an entgangenem Umsatz und Produktivität. Laut Fastlys Threat Insights Report 2024 machte der Bot-Traffic mehr als ein Drittel des gesamten Web-Traffics aus.

Streaming-Medien können besonders anfällig für Bot-Traffic sein, insbesondere während beliebter Live-Events, bei denen Traffic-Spitzen böswillige Aktivitäten verschleiern können. Daten aus demselben Bericht zeigen, dass die Medien und Unterhaltungsbranche mit 21 % der zweithäufigste Sektor ist, der von Angriffen durch bösartige Bots betroffen ist, nur der Hightech-Sektor ist mit 37 % am stärksten betroffen.

Hier sind einige gängige Bot-Angriffe im Bereich Streaming-Medien:

1. Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffe

Bots können Teil von Botnetzen sein, die bei DDoS-Angriffen verwendet werden, um Streaming-Server zu überlasten und dadurch Störungen, Latenzen oder sogar Ausfälle zu verursachen. Diese Taktik wird manchmal verwendet, um konkurrierende Sendungen zu sabotieren oder beliebte Streams zu stören. DDoS-Angriffe können zu Verlusten bei Werbeeinnahmen, Rufschädigung und einem Anstieg der betrieblichen Kosten führen, da Ressourcen für die Reaktion auf Störungen und die Wiederherstellung des Systems aufgewendet werden müssen.

Mögliche Auswirkungen von DDoS-Angriffen:

Finanzieller Verlust: Ausfälle und langsame Ladezeiten können Unternehmen Millionen von Dollar kosten. Fragen Sie einfach Apple: Ihr App Store- und iTunes-Ausfall im Jahr 2015 hat schätzungsweise rund 25 Millionen Dollar an entgangenem Umsatz gekostet.

Nutzerabbruch: Auch wenn eine Website nicht vollständig ausgefallen ist, können Verlangsamungen zu Umsatzeinbußen führen. Forschungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der Nutzer von Mobilgeräten die Seite verlassen, wenn das Laden länger als 3 Sekunden dauert .

Rufschädigung: Häufige Ausfälle oder Performance-Probleme können das Vertrauen in Ihren Service untergraben und Kunden dazu bringen, sich an Ihre Mitbewerber zu wenden

Erhöhte betriebliche Kosten: Die Wiederherstellung nach einem Angriff erhöht die betrieblichen Kosten, da Ressourcen für die Reaktion auf Störungen und die Wiederherstellung von Systemen bereitgestellt werden müssen. DDoS-Angriffe können auch die Cloud-Rechnungen für Egress-Kosten und andere Tools erhöhen.

2. Missbrauch bei der Kontoerstellung

Das Erstellen von gefälschten Accounts ist nicht per se bösartig, jedoch können die Skalierung und Geschwindigkeit, mit der Bots sie erstellen, extrem schädlich sein. Bots können auch verwendet werden, um gefälschte Accounts zu erstellen, die Angriffe auf Streamer koordinieren, Kommentarabschnitte mit Hassreden überfluten oder sich an Belästigungen beteiligen. Dieses organisierte Verhalten kann Menschen psychologischen Schaden zufügen und Ihrem Ruf schaden.

Potenzielle Auswirkungen des Missbrauchs bei der Kontoerstellung:

Rufschädigung: Bots können Informationen falsch darstellen oder Hassreden verbreiten, die Ihrer Marke und Ihrem Ruf schaden.

Umsatzverlust: Bots können zu ungenauen Zielgruppen-Metriken führen, indem sie die Anzahl der Follower, Kommentare oder Aufrufe in die Höhe treiben. Irreführende Daten können Werbetreibende abschrecken, wenn sie ein Muster von überhöhten Zuschauerzahlen im Vergleich zu den tatsächlichen Zuschauerzahlen bemerken. In Fällen, in denen Inhaltsautoren auf Basis von Aufrufen oder Engagement bezahlt werden, kann Bot-Traffic zu erhöhten Inhaltskosten führen.

Plattformausfälle: Das Überfluten eines Kommentarbereichs oder Live-Chats mit Tausenden von Nachrichten pro Sekunde kann die Website zum Absturz bringen und echtes Engagement verhindern.

3. Account-Übernahme (Account Takeover, ATO)

Eine Account-Übernahme ist eine Form des Identitätsdiebstahls, die auftritt, wenn ein unbefugter Nutzer Zugriff auf das Konto eines anderen Nutzers erlangt. Sobald sie sich angemeldet haben, können sie ohne das Wissen des Kontoinhabers Angaben ändern, Einkäufe tätigen, private Daten einsehen und Geld überweisen.

Böswillige Akteure haben verschiedene Methoden, um auf die Konten anderer Nutzer zuzugreifen. Eine gängige Methode, um Zugang zu erlangen, ist Credential Stuffing , bei der der Angreifer gestohlene Benutzernamen und Passwörter verwendet. Kriminelle verwenden Bots, um durchgesickerte Login-Daten auf anderen Websites massenhaft zu testen, in der Hoffnung, Übereinstimmungen zu finden und sich unbefugt Zugang zu verschaffen.

Mögliche Auswirkungen von Account-Übernahmen:

Umsatzverlust durch Abonnementbetrug : Angreifer können gestohlene Kontodaten weiterverkaufen oder missbrauchen, um auf Premiuminhalte zuzugreifen, ohne dafür zu bezahlen. Dies kann legitime Abonnements verringern und sich direkt auf wiederkehrende Umsatz auswirken.

Brand- und Nutzervertrauensschaden : Nutzer, die unbefugten Zugriff erleben, können ihre Abonnements kündigen, negative Bewertungen hinterlassen oder zu konkurrierenden Plattformen wechseln, was zu langfristigen Reputationsschäden für die Marke führt.

Erhöhte betriebliche Kosten: Bei Account-Übernahme-Vorfällen müssen Unternehmen Ressourcen für den Kundensupport bereitstellen, um Konten wiederherzustellen, Betrugsfälle zu untersuchen und die Sicherheit zu verbessern. Dies erhöht die betrieblichen Kosten.

So schützen Sie Streaming-Sites vor Bots

Glücklicherweise gibt es automatisierte Tools, die Ihnen helfen können, Bot-Angriffe mühelos zu mildern. Die Wahl des richtigen Werkzeugs hängt davon ab, welche Art von Angriffen Sie verhindern möchten.

Verhinderung von DDoS-Angriffen

Die effektivsten DDoS-Schutz-Tools verfügen über enorme Netzwerkkapazitäten, um selbst die größten Angriffe abzufangen. Ab dem 16. April 2025 beträgt die Kapazität von Fastly unglaubliche 410+ Tbit/s. Eine effektive DDoS-Abwehr erfordert ein Tool, das in der Lage ist, anspruchsvolle Layer-7-DDoS-Angriffe adaptiv von dem legitimen Traffic zu trennen, mit dem sie sich zu vermischen versuchen. Fastly DDoS-Schutz bietet automatisierten Schutz vor DDoS-Angriffen, indem eine Basislinie des normalen Traffic eines Service und seiner Attribute erstellt wird, um Anomalien schnell zu erkennen und kurzlebige Regeln zur Abwehr des Angriffs zu erstellen. Wichtig ist, dass Fastly Angriffe in Sekunden abwehren kann. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da 50 % der DDoS-Angriffe im Jahr 2023 nur 52 Sekunden dauerten .

Verhinderung von Missbrauch bei der Account-Erstellung und Account-Übernahme

Das Bot-Management von Fastly hilft, sowohl den Missbrauch bei der Account-Erstellung als auch die Account-Übernahme zu verhindern, indem verdächtige Aktivitäten erkannt und/oder gemeldet werden durch:

Erkennung von Mustern in Kontoanmeldeanfragen

Erkennung anomaler Spitzen im Volumen neuer Konten

Markierung von Login-Versuchen mit verdächtigen Merkmalen (z. B. kompromittierte Überprüfung der Anmeldeinformationen)

Fastly Bot Management verwendet fortschrittliche Erkennungstechniken, um zwischen guten Bots (wie Google) und bösartigen Scraping-Programmen zu unterscheiden:

Die serverseitige Erkennung scannt automatisch die Request-Metadaten, um Anomalien zu identifizieren, hebt verifizierte „gute“ Bots hervor und erkennt bösartige Aktivitäten mithilfe bekannter schlechter TLS-Fingerabdrücke, betrügerischer User Agents und verdächtiger Header. Darüber hinaus überwacht unser CSOC- und Sicherheitsuntersuchungen-Team kontinuierlich den weltweiten Traffic, identifiziert Wiederholungstäter in unserem umfangreichen Kundenstamm und markiert sie zum Vorteil aller unserer Kunden.

Clientseitige Erkennung: Ein leichtes JavaScript-Snippet, das sich einfach in jede Webseite integrieren lässt, um Bots zu erkennen, die automatisierte Browser verwenden (z. B. Selenium, Puppeteer, PhantomJS, Playwright) und hilft, direkten API-Missbrauch zu verhindern.

Bösartigen Traffic in Echtzeit stoppen

Sobald bösartige Aktivitäten identifiziert werden, können Sie mit Fastlys mehrschichtigem Bot-Abwehrsystem Maßnahmen ergreifen. Mit unserem intuitiven Rule Builder können Sie entscheiden, wann automatisierter Traffic durch adaptive Antworten wie Dynamic Challenges (etwas, das nur Fastly und ein anderer Anbieter unterstützen können) oder statische Maßnahmen wie interaktive und passive Herausforderungen, Rate Limiting oder IP-Blocking eingebunden werden soll.

Dynamic Challenges überprüft, wann immer möglich, die Legitimität des Traffic automatisch mit Private Access Tokens (PATs) und stellt den Nutzern interaktive oder nicht interaktive Herausforderungen, je nachdem, ob der Traffic verdächtig erscheint oder nicht. Nur verdächtiger Traffic erhält interaktive Herausforderungen , um zu vermeiden, dass echte Nutzer durch interaktive Herausforderungen wie CAPTCHAs frustriert werden . Dieser Ansatz ermöglicht es Streaming-Plattformen, eine starke Sicherheit aufrechtzuerhalten, ohne die echten Zuschauer zu stören.

Weitere Strategien zur Risikominderung

Individuelle passive oder interaktive Client-Herausforderungen : Wenn Sie mehr Kontrolle darüber benötigen, wann und welche Arten von Herausforderungen für verschiedene Traffic-Quellen bereitgestellt werden sollen, können Sie den Nutzern entweder passive Herausforderungen zur Verfügung stellen, die sich nicht auf die User Experience auswirken, aber einfacher zu lösen sind, oder interaktive Herausforderungen wie CAPTCHAs, die störender, aber schwieriger zu lösen sind.

IP-Blockierung ermöglicht es Ihnen, bekannten bösartigen Traffic anhand seiner IP-Adresse sofort zu blockieren.

Rate Limiting ermöglicht Ihnen die Kontrolle des Traffic, um Missbrauch zu verhindern und die Ressourcenbelastung zu reduzieren.

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