Alina Lehtinen-Vela
Content Marketing Manager
Die KI-Temposteuer: Versteckte Sicherheitskosten der KI-zentrierten Einführung
KI-orientierte Organisationen müssen mit längeren Wiederherstellungszeiten, höheren Kosten für Sicherheitsverletzungen und immer größeren Angriffsflächen rechnen. So können Sie KI-Sicherheitsrisiken reduzieren und eine sichere KI-Infrastruktur aufbauen
Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen
Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind.
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