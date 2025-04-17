Alina Lehtinen-Vela
Content Marketing Manager
Alina Lehtinen-Vela ist Teil des Content-Marketing-Teams bei Fastly, wo sie sich auf die Strategie, Entwicklung und Optimierung von Marketinginhalten konzentriert. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im digitalen Marketing, in der PR und in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) hat sie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Sicherung von wirkungsvollen Medienplatzierungen und der Entwicklung datengesteuerter Inhaltsstrategien. Wenn sie nicht gerade an der Entwicklung von Content-Strategien arbeitet, finden Sie sie bei einem Spaziergang in der Natur oder vertieft in ein Heimwerkerprojekt.
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