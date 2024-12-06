Bot-Management leicht gemacht

Wir kennen die Situation vermutlich alle: Man klickt wie wild und hofft, Tickets zum Beyoncé Konzert oder die angesagtesten Sneaker zu ergattern, aber egal, wie schnell man ist, man wird doch enttäuscht. Oder vielleicht wurden der für Ihren Lieblingsanbieter verwendete Nutzername samt Passwort sowie die Anmeldedaten tausend anderer Kunden gestohlen und in einem Credential-Stuffing-Angriff missbraucht. Auf Kundenseite führt dies zu Frustration, aber auf Unternehmensseite ist das Leid enorm: hohe Kosten für den erhöhten Datenverbrauch, vom negativen Markenimage und den Umsatzeinbußen ganz zu schweigen. Ihre Operations-Teams sind erschöpft vom Kampf gegen eine Armee von Bots, die darauf programmiert sind, Produkte im Warenkorb zu horten, Unternehmen zu betrügen und Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Kein Wirtschaftszweig bleibt von Bot-Angriffen verschont.

Teams halten bestehende Lösungen zur Bot-Abwehr oft für komplex, ressourcenintensiv und die Arbeit der Entwickler aufhaltend. Eine einfache, hochwirksame und präzise Lösung zu finden, die weder Ihr Budget sprengt noch Ihre betriebliche Effizienz beeinträchtigt, scheint schwer. Es braucht eine Lösung, die Ihren Teams mehr Freiheit und Ihren Nutzern mehr Flexibilität bietet.

Fastly Bot-Management

Fastly weiß um die Herausforderungen in der Branche. Deshalb haben wir mit Kunden zusammengearbeitet, die das Bot-Problem in- und auswendig kennen. Fastly Bot-Management ist unsere zentrale Bot-Lösung, die Ihre Website, Anwendungen und geschäftskritischen Daten vor unerwünschtem automatisierten Traffic schützt. Im Rahmen unserer speziell auf Bots abzielenden Funktionen und Abwehrtechniken können Sie:

Bots anhand verschiedener Methoden automatisch erkennen und klassifizieren, beispielsweise durch Client Fingerprinting, bekannte Bot-Signaturen oder Traffic-Muster.

Bot-Aktivitäten durch interaktive oder nicht interaktive Challenges, Rate Limiting, Blockierung und mehr sofort unterbinden.

Echtzeiteinblicke erhalten, um Bot-Trends ermitteln, neue Bedrohungen erkennen und verstehen zu können, welche Bots warum blockiert wurden.

Fastlys Bot-Management baut auf der Genauigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität unserer Next-Gen WAF sowie auf der Skalierbarkeit und Performance unseres globalen Edge-Cloud-Netzwerks auf und gewährleistet maximale Transparenz und robuste Abwehrtechniken. Und als Teil der Fastly Edge-Cloud-Plattform lässt sich diese Lösung nativ und ohne weitere Komplexitätssteigerung implementieren. Wir heben uns in Folgendem von anderen Anbietern ab:

Eine Plattform: Unser Produkt ist für Next-Gen WAF Kunden sofort verfügbar und erfordert keine zusätzliche Software. Da im Vergleich zu Mehrpunktlösungen alles über eine einzige Schnittstelle verwaltet wird, sind Prozesse wie Protokollierung und Nutzermanagement gestrafft und Datenmengen reduziert.

Unkompliziert und effektiv: Unsere einzigartige, signalbasierte Technologie, die auf den kontinuierlich aktualisierten Bedrohungsdaten unserer Network Learning Exchange (NLX) beruht, ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen Regex-Methoden eine schnellere und präzisere Bot-Blockierung. Mit anderen Worten wird Fastly Bot-Management laufend an die modernsten Bot-Bedrohungen angepasst.

Unübertroffen leistungsstark: Fastly Bot-Management wird auf der Edge des Netzes ausgeführt, wodurch Latenzzeiten minimiert und der Schutz Ihrer Apps und APIs maximiert wird. Dies wiederum bedeutet geringere Betriebskosten sowie ein reibungsloseres Erlebnis für Ihre Endnutzer.

Entwicklerfreundlich: Fastly Bot-Management lässt sich nahtlos in bestehende DevOps- und Sicherheitstools integrieren. Das Produkt bietet intuitive serverseitige Steuerungsmöglichkeiten, die Entwicklern die Zügel in die Hand geben und für kompromisslose Sicherheit sorgen.

Bedingungslos skalierbar: Das als zukunftsfähige geschaffene Fastly Bot-Management stemmt hochfrequentierte Websites und Anwendungen auch zu Spitzenzeiten zuverlässig. Dank der Leistungsfähigkeit und Kapazität unseres Edge-Netzwerks können selbst die größten Bot-Angriffe abgewehrt werden. Unsere Architektur skaliert dabei automatisch , sodass zu jeder Zeit die optimale Performance gewährleistet ist.

Fastly Bot-Management wird auf der Edge des Netzes ausgeführt, wo es Ihre Infrastruktur und Ihre Nutzer schützt

Ein Praxisbeispiel

Einer unserer E-Commerce-Kunden arbeitete vor dem Wechsel zu Fastly mit einer umständlichen und ineffektiven Lösung zur Bot-Abwehr, deren Support-Team zu wünschen übrig ließ. Mit Fastlys Bot-Management erlebte das Unternehmen einen signifikanten Aufschwung:

Geringere Betriebskosten: Aufgrund der erhöhten Effizienz und Nutzerfreundlichkeit konnte der Einzelhändler seine bestehende Einzellösung abschaffen und dadurch beträchtliche Kosten für Anbieter und Tool-Management einsparen.

Erhöhte Transparenz, wirksamere Blockierung: Im Gegensatz zum Blackbox-Modell von Einzellösungen bot unsere Lösung erhöhte Transparenz über Bot-Traffic und Anfragedaten. Im Nu erstellte das Unternehmen Regeln zum Schutz der wichtigsten Websites vor Bot-Angriffen, die sofortige Ergebnisse lieferten. Manche dieser Angriffe, darunter auf Account-Übernahme oder Credential Stuffing ausgerichtete, wurden von der Einzellösung noch nicht einmal erkannt.

Optimiertes Entwicklererlebnis: Die Entwicklerteams des Einzelhändlers wurden unmittelbar entlastet. Ständige Feinabstimmungen entfielen, wodurch sich die Teams wieder auf Kernaufgaben konzentrieren konnten.

Gesteigerte App-Performance: Da sämtliche Entscheidungen auf der Edge getroffen werden, profitierte der Kunde von gesteigerter App-Performance und reduzierten Anfragen an den Origin-Server, und zwar ganz ohne JavaScript Integration.

Insgesamt dauerte es nur etwa 10 Minuten, bis der Kunde von der Validierung zur vollständigen Blockierung bösartiger Bots gelangte. Komplexe Schulungen oder ständige Anpassungen waren nicht notwendig. Alle Anforderungen des E-Commerce-Unternehmens an die Lösung, darunter granulare Kontrolle und Transparenz, Nutzerfreundlichkeit, anpassbare Richtlinien, Skalierbarkeit und nahtlose Integration, waren abgedeckt, was auf die enorme Leistungsfähigkeit der Plattform schließen lässt.

Der Fastly Vorteil

Der Markt für Bot-Lösungen hat sich zwar in puncto Automatisierung komplexer Aufgaben weiterentwickelt, wird den Kundenanforderungen hinsichtlich Wirksamkeit, Nutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit allerdings immer noch nicht gerecht. Wir haben unser Bot-Management mit Funktionen ausgestattet, die unseren Kunden sichere und ansprechende Erlebnisse bieten und weit über die Möglichkeiten von Einzellösungen hinausgehen. Dank der direkten Integration in die Edge-Cloud-Plattform können wir kontinuierlich neue Funktionen hinzufügen, die sich nahtlos in unsere Lösungen für Netzwerkservices, Sicherheit, Computing und Observability einschmiegen. Und als Teil unserer einheitlichen Lösung zum Schutz von Webanwendungen und APIs (WAAP) mit Next-Gen WAF, API-Sicherheit und DDoS-Abwehr profitieren Sie nicht nur von einer vereinfachten Verwaltung, reduzierten Kosten und beständigen Sicherheitsrichtlinien, sondern auch von der beispiellosen Skalierbarkeit und Zukunftstauglichkeit unserer Plattform.

Schützen auch Sie Ihr Unternehmen vor Bots

Fastly Bot-Management stellt eine hochwirksame und ressourcensparende Lösung zur Bot-Abwehr und zum Schutz Ihrer Webanwendungen, Daten und Ihres Markenimage dar. Ihre Onlineumgebung abzusichern und ein zuverlässiges Nutzererlebnis zu gewährleisten war nie einfacher. Entdecken Sie, was Fastly Bot-Management für Ihr Unternehmen tun kann.