Liz Hurder
Senior Product Marketing Manager, Security, Fastly
Bot-Management leicht gemacht
So spürt Fastlys Bot-Management bösartige Bots auf, um Ihre Anwendungen und Websites zu schützen und das Nutzererlebnis zu verbessern. Erfahren Sie mehr über die einzelnen Funktionen.
Weniger Ransomware durch Malware-Verifizierung auf der Edge
Das Edge Computing revolutioniert die Arbeitsweise von Unternehmen – einschließlich bei der Bedrohungsabwehr. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Angreifern einen Schritt voraus bleiben können.
The Signals Series, Teil 2: Alles über Systemsignale
Heute möchten wir uns mit den Möglichkeiten von Systemsignalen befassen und erläutern, wie unsere breite Palette von Signalen Ihnen einen höchst umfassenden, sofort einsetzbaren Schutz Ihrer Anwendungen verschafft.
Unsere Reihe zu Signals, Teil 1: Ergründen nutzerdefinierter Signale
Herkömmliche Web Application Firewalls (WAFs) haben die Aufgabe, böswilligen Datenverkehr von Origin-Servern abzuhalten. Das hatte im Internetzeitalter von HTML und PNGs durchaus seinen Sinn.
Herkömmliche WAFs: Vier Gründe, warum diese veraltete Technologie nicht genügend Schutz für Ihre Anwendungen bietet
Herkömmliche WAFs sind nicht deshalb so erfolgreich, weil sie technologisch besonders ausgefeilt sind, sondern weil sie trotz ihrer vier häufigen Schwachpunkte oft von oben diktiert werden.