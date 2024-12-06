Wir präsentieren die neu gestaltete Fastly Statusseite

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Gute Neuigkeiten: Die Fastly Statusseite wartet ab sofort in einem neuen Design und mit deutlich verbesserten Funktionen auf!

Was ist die Statusseite?

Um höchste Sicherheit und beste Performance für unsere Kunden zu gewährleisten, überwacht Fastly kontinuierlich den Status unseres globalen Netzwerks und aller damit verbundenen Services. Bei planmäßiger Wartung oder ungeplanten Performance-Einbußen veröffentlichen wir entsprechende Updates auf www.fastlystatus.com .

Was hat sich geändert?

Unser bisheriges Statusseiten-Design hat Fastly und unseren Kunden gute Dienste erwiesen. Da aber immer mehr Produkte, Services und Partner hinzukommen, haben wir das Nutzererlebnis auf der Statusseite vor Kurzem überarbeitet und mit den Erwartungen unserer Kunden abgestimmt. Das Ergebnis ist eine völlig neue User Experience.

Folgende Verbesserungen haben wir auf der neuen Fastly Statusseite eingeführt:

Die Fastly Statusseite enthält jetzt Informationen über die Produkte und Services der von uns übernommenen Unternehmen Signal Sciences und Fanout.

Die Statusinformationen der Datacenter und Services von Fastly sind jetzt nach Produktkategorien geordnet: Network Services, Security, Compute und Observability. Die Optionen für Service-Abos wurden verbessert, um Kundenpräferenzen bei den Benachrichtigungen zu berücksichtigen: nach Service, nach Region und nach Schweregrad des Vorfalls.

Selbstverständlich haben wir den gesamten Störungsverlauf von den bisherigen Statusseiten übernommen. So haben Sie immer alles im Blick – und das in einem Format, das einfacher zu bedienen und besser anpassbar ist als je zuvor.

Die neuen Ansichten im Detail

Bei der Neugestaltung unserer Statusseite haben wir sowohl die jüngsten Veränderungen in unserem Unternehmen als auch die Anforderungen und Erwartungen unserer geschätzten Kunden berücksichtigt.

Zunächst einmal haben wir sichergestellt, dass die neue Statusseite alle Produkte und Services von Fastly umfasst – einschließlich Signal Sciences und Fanout.

Außerdem haben wir das Design der Seite angepasst, damit Sie alle wichtigen Informationen zur Hand haben, um noch schneller handeln zu können als bisher. Beim neuen Design sehen Sie nur noch die Störungsdaten und Statusindikatoren, die für Sie am wichtigsten sind, und können die gesamte Statusseite nach den für Sie relevanten Informationen filtern.

Die Statusinformationen sind jetzt nach den Produktkategorien von Fastly – Network Services, Security, Compute und Observability – sowie nach Produkten, Regionen und Services aufgeschlüsselt.

Neue Abo-Optionen

Ab sofort können Sie Störungsmeldungen für die Produkte, Regionen und Services abonnieren, die für Sie von Interesse sind. Gleichzeitig bleiben Ihnen unsere bisherigen umfassenden Abo-Optionen für sämtliche Komponenten der Statusseite erhalten.

Wenn Sie bereits Benachrichtigungen für die Statusseite aktiviert haben, melden wir Sie am 14. November 2022 automatisch für dieselben Produkte an, für die Sie im Vorgängersystem Benachrichtigungen abonniert hatten, sowie für die entsprechenden Benachrichtigungen über externe Anbieter (SMS).

Möchten Sie Ihr aktuelles Abo ändern? Kein Problem! Klicken Sie einfach am Ende der Benachrichtigung für neue Abonnenten (die Sie am 14. November erhalten, wenn wir Ihre Einstellungen importieren) auf „Abo verwalten“. Über die Option „Abo verwalten“ können Sie jederzeit Komponenten abonnieren, schrittweise Benachrichtigungen für neue Regionen hinzufügen, Benachrichtigungen abbestellen oder Abos ändern.

Darüber hinaus bieten Ihnen die unten aufgeführten neuen Benachrichtigungseinstellungen weitere Möglichkeiten, Ihr Nutzererlebnis zu personalisieren und zu steuern, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten.

Incident : Beeinträchtigte, unterbrochene oder ausgefallene Produkte oder Services

Scheduled Maintenance : Geplante Wartungsarbeiten, die möglicherweise ein Eingreifen des Kunden bzw. dessen Aufmerksamkeit erfordern, um die Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen zu verringern

Informational : Beiträge, die präventive Untersuchungen oder allgemeine geschäftliche Informationen zur Sensibilisierung der Kunden für Fastly Produkte, das Netzwerk, Sperrfristen bei Änderungen und so weiter enthalten

Eine erstklassige Statusseite

Unternehmen wie Ihres verlassen sich auf Fastly, wenn es darum geht, auftretende Probleme zeitnah zu erkennen, zu untersuchen und dauerhaft zu beheben. Wir hoffen, dass Ihnen das neue Design der Statusseite dabei hilft, wichtige Informationen noch schneller zu finden als bisher, und können es kaum erwarten, dass Sie es selbst erkunden und Ihre Abo-Einstellungen genau an Ihre Anforderungen anpassen.

Hinweis: Die Erstveröffentlichung der Seite vom 10. Oktober bis zum 14. November dient nur zu Demonstrationszwecken, damit unsere Kunden die Änderungen selbst ausprobieren können, bevor wir sie fix implementieren. In diesem Zeitraum werden unsere aktuellen Statusmeldungen über eine API importiert, um das Design und die Funktionsweise der Seite zu veranschaulichen. Es kommt dabei nicht zu doppelten Benachrichtigungen für unsere Kunden. Am 14. November importieren wir alle Abonnentendaten und gehen dann vollständig live.

Bei Fragen zu Ihren Statusseiten-Abos oder zur Funktionalität unserer Statusseite wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges technisches Account-Team oder an support@fastly.com. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kunden für Ihr anhaltendes Vertrauen in die Services von Fastly bedanken.