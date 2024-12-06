Wir präsentieren die neu gestaltete Fastly Statusseite

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Wir präsentieren die neu gestaltete Fastly Statusseite

Corben Henry

Head of Customer Incident Response, Fastly

ProduktSecurityPerformancePlattform

Übersicht

Gute Neuigkeiten: Die Fastly Statusseite wartet ab sofort in einem neuen Design und mit deutlich verbesserten Funktionen auf!

Was ist die Statusseite?

Um höchste Sicherheit und beste Performance für unsere Kunden zu gewährleisten, überwacht Fastly kontinuierlich den Status unseres globalen Netzwerks und aller damit verbundenen Services. Bei planmäßiger Wartung oder ungeplanten Performance-Einbußen veröffentlichen wir entsprechende Updates auf www.fastlystatus.com.  

Was hat sich geändert?

Unser bisheriges Statusseiten-Design hat Fastly und unseren Kunden gute Dienste erwiesen. Da aber immer mehr Produkte, Services und Partner hinzukommen, haben wir das Nutzererlebnis auf der Statusseite vor Kurzem überarbeitet und mit den Erwartungen unserer Kunden abgestimmt. Das Ergebnis ist eine völlig neue User Experience.

Folgende Verbesserungen haben wir auf der neuen Fastly Statusseite eingeführt:

  1. Die Fastly Statusseite enthält jetzt Informationen über die Produkte und Services der von uns übernommenen Unternehmen Signal Sciences und Fanout.

  2. Die Statusinformationen der Datacenter und Services von Fastly sind jetzt nach Produktkategorien geordnet: Network Services, Security, Compute und Observability.

  3. Die Optionen für Service-Abos wurden verbessert, um Kundenpräferenzen bei den Benachrichtigungen zu berücksichtigen: nach Service, nach Region und nach Schweregrad des Vorfalls.

Selbstverständlich haben wir den gesamten Störungsverlauf von den bisherigen Statusseiten übernommen. So haben Sie immer alles im Blick – und das in einem Format, das einfacher zu bedienen und besser anpassbar ist als je zuvor.

Die neuen Ansichten im Detail 

Bei der Neugestaltung unserer Statusseite haben wir sowohl die jüngsten Veränderungen in unserem Unternehmen als auch die Anforderungen und Erwartungen unserer geschätzten Kunden berücksichtigt.

Zunächst einmal haben wir sichergestellt, dass die neue Statusseite alle Produkte und Services von Fastly umfasst – einschließlich Signal Sciences und Fanout.

Außerdem haben wir das Design der Seite angepasst, damit Sie alle wichtigen Informationen zur Hand haben, um noch schneller handeln zu können als bisher. Beim neuen Design sehen Sie nur noch die Störungsdaten und Statusindikatoren, die für Sie am wichtigsten sind, und können die gesamte Statusseite nach den für Sie relevanten Informationen filtern.

Die Statusinformationen sind jetzt nach den Produktkategorien von Fastly – Network Services, Security, Compute und Observability – sowie nach Produkten, Regionen und Services aufgeschlüsselt.

Neue Abo-Optionen

Ab sofort können Sie Störungsmeldungen für die Produkte, Regionen und Services abonnieren, die für Sie von Interesse sind. Gleichzeitig bleiben Ihnen unsere bisherigen umfassenden Abo-Optionen für sämtliche Komponenten der Statusseite erhalten.

Wenn Sie bereits Benachrichtigungen für die Statusseite aktiviert haben, melden wir Sie am 14. November 2022 automatisch für dieselben Produkte an, für die Sie im Vorgängersystem Benachrichtigungen abonniert hatten, sowie für die entsprechenden Benachrichtigungen über externe Anbieter (SMS).

Möchten Sie Ihr aktuelles Abo ändern? Kein Problem! Klicken Sie einfach am Ende der Benachrichtigung für neue Abonnenten (die Sie am 14. November erhalten, wenn wir Ihre Einstellungen importieren) auf „Abo verwalten“. Über die Option „Abo verwalten“ können Sie jederzeit Komponenten abonnieren, schrittweise Benachrichtigungen für neue Regionen hinzufügen, Benachrichtigungen abbestellen oder Abos ändern.

Darüber hinaus bieten Ihnen die unten aufgeführten neuen Benachrichtigungseinstellungen weitere Möglichkeiten, Ihr Nutzererlebnis zu personalisieren und zu steuern, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten.

  • Incident: Beeinträchtigte, unterbrochene oder ausgefallene Produkte oder Services

  • Scheduled Maintenance: Geplante Wartungsarbeiten, die möglicherweise ein Eingreifen des Kunden bzw. dessen Aufmerksamkeit erfordern, um die Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen zu verringern

  • Informational: Beiträge, die präventive Untersuchungen oder allgemeine geschäftliche Informationen zur Sensibilisierung der Kunden für Fastly Produkte, das Netzwerk, Sperrfristen bei Änderungen und so weiter enthalten 

Eine erstklassige Statusseite

Unternehmen wie Ihres verlassen sich auf Fastly, wenn es darum geht, auftretende Probleme zeitnah zu erkennen, zu untersuchen und dauerhaft zu beheben. Wir hoffen, dass Ihnen das neue Design der Statusseite dabei hilft, wichtige Informationen noch schneller zu finden als bisher, und können es kaum erwarten, dass Sie es selbst erkunden und Ihre Abo-Einstellungen genau an Ihre Anforderungen anpassen. 

Hinweis: Die Erstveröffentlichung der Seite vom 10. Oktober bis zum 14. November dient nur zu Demonstrationszwecken, damit unsere Kunden die Änderungen selbst ausprobieren können, bevor wir sie fix implementieren. In diesem Zeitraum werden unsere aktuellen Statusmeldungen über eine API importiert, um das Design und die Funktionsweise der Seite zu veranschaulichen. Es kommt dabei nicht zu doppelten Benachrichtigungen für unsere Kunden. Am 14. November importieren wir alle Abonnentendaten und gehen dann vollständig live.

Bei Fragen zu Ihren Statusseiten-Abos oder zur Funktionalität unserer Statusseite wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges technisches Account-Team oder an support@fastly.com. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kunden für Ihr anhaltendes Vertrauen in die Services von Fastly bedanken.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren