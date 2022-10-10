In seiner Rolle als Head of Customer Incident Response bei Fastly gewährleistet Corben Henry gemeinsam mit Engineering- und Kundenteams auf der ganzen Welt eine rasche Benachrichtigung von Kunden und transparente Kundenkommunikation nach Sicherheitsvorfällen. In diesem Zusammenhang verwaltet er unsere Status Page Tools und ist für die Prozesse der Fastly Service Advisories verantwortlich. Bevor er 2019 zu Fastly kam, war er Quality and Compliance Manager bei Arrow Electronics, Inc. und arbeitete an der Entwicklung und Implementierung eines weltweit zertifizierten Supply-Chain-Compliance- und Quality-Management-Programms.

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