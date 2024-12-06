Lernen Sie die nächste Generation von JavaScript auf Compute@ kennen

Unser JavaScript SDK ist von Grund auf hochgradig sicher und performant, da wir die virtuelle JavaScript Maschine innerhalb einer WebAssembly Sandbox ausführen. Die Abgrenzungstechnologie von Compute erstellt und zerstört innerhalb von Mikrosekunden eine Sandbox für jede Anfrage, die durch unsere Plattform fließt. So wird die Angriffsfläche umfassend minimiert, ohne dass Skalierbarkeit und Performance darunter leiden. Außerdem bleibt Ihr Code bleibt vollständig von anderen Anfragen getrennt, die über die Plattform laufen.

Aus dieser Betaversion haben wir gelernt, dass die Performance von JavaScript auf Compute bei bestimmten, aber nicht bei allen Anwendungs-Workloads mit der unserer Mitbewerber vergleichbar ist . Im direkten Vergleich mit unserem Rust SDK hinkt sie aber hinterher. Wir freuen uns also, Ihnen eine Reihe von Verbesserungen vorstellen zu dürfen, die einerseits für mehr Performance in der JavaScript Laufzeitumgebung sorgen und andererseits Entwicklern auf unserer Plattform ein besseres Gesamterlebnis bieten.

Gleichzeitig möchten wir das neueste Release unseres JavaScript SDKs bekanntgeben, das sich ohne Einschränkungen in der Produktivumgebung einsetzen lässt. Sehen wir uns diese Neuerungen doch einmal genauer an.

Verbesserte Compute-Performance

Wir haben die Rohleistung bei der Ausführung des Codes unserer Kunden durch gezielte Veränderungen verbessert. Beispielsweise haben wir die Lucet WebAssembly Laufzeitumgebung gegen Wasmtime ausgetauscht, deren Performance in den letzten zwei Jahren mehrfach optimiert wurde.

Außerdem haben wir den gesamten Prozess zur Planung von Workloads effizienter und straffer gestaltet. Für die meisten JavaScript Workloads bedeutet das eine Verdoppelung der Performance.

Geringerer Aufwand bei der Erstellung von Serviceinstanzen

Wir sorgen nicht nur für schnellstmögliche Codeausführung, sondern maximieren die Performance auch, indem wir die Zeit zwischen dem Erhalt einer Anfrage und der tatsächlichen Codeausführung minimieren. Wir haben wesentliche Verbesserungen an unserer Compute Plattform vorgenommen, um den Aufwand bei der Erstellung von Serviceinstanzen zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine schnellere Time to First Byte (TTFB).

Weniger Schwankungen bei der Instanziierungszeit

Auch die Art und Weise, wie unser Betriebssystem Speicher freigibt, wenn ein Service längere Zeit nicht genutzt wurde, haben wir überarbeitet. Durch diese Veränderungen konnten wir Verzögerungen bei allen auf die erste Service-Instanziierung folgenden Instanziierungen größtenteils ausschließen.

Zusätzliche Funktionen

Durch die obigen Veränderungen ist unsere Compute Plattform insgesamt moderner geworden. Sie haben sich aber auch vorteilhaft auf das JavaScript SDK sowie die anderen von uns unterstützten Sprachen ausgewirkt. Um die uneingeschränkte Nutzung von JavaScript auch in der Produktivumgebung zu gewährleisten, haben wir mit unserem neuesten Release folgende Features hinzugefügt:

Weitere Informationen

Entwickler verwirklichen mit dem JavaScript SDK laufend interessante – und vor allem leistungsstarke – Ideen auf Compute. Ein E-Commerce-Unternehmen konnte zum Beispiel seine SEO-Rankings verbessern, indem es hochperformante, von der Edge ausgelieferte Weiterleitungen aufrecht erhielt und gleichzeitig seine Origin-Server entlastete. Ein Medienunternehmen nutzt das Angebot, um dynamische Werbeeinblendungen im laufenden Betrieb vorzunehmen, die für Endnutzer ein hochgradig personalisiertes und latenzarmes Erlebnis bedeuten.