Lernen Sie die nächste Generation von JavaScript auf Compute@ kennen

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Lernen Sie die nächste Generation von JavaScript auf Compute@ kennen

Christine Cole

Senior Product Manager, Fastly

ProduktPerformanceWebAssemblyCompute

Unser JavaScript SDK ist von Grund auf hochgradig sicher und performant, da wir die virtuelle JavaScript Maschine innerhalb einer WebAssembly Sandbox ausführen. Die Abgrenzungstechnologie von Compute erstellt und zerstört innerhalb von Mikrosekunden eine Sandbox für jede Anfrage, die durch unsere Plattform fließt. So wird die Angriffsfläche umfassend minimiert, ohne dass Skalierbarkeit und Performance darunter leiden. Außerdem bleibt Ihr Code bleibt vollständig von anderen Anfragen getrennt, die über die Plattform laufen. 

Aus dieser Betaversion haben wir gelernt, dass die Performance von JavaScript auf Compute bei bestimmten, aber nicht bei allen Anwendungs-Workloads mit der unserer Mitbewerber vergleichbar ist. Im direkten Vergleich mit unserem Rust SDK hinkt sie aber hinterher.  Wir freuen uns also, Ihnen eine Reihe von Verbesserungen vorstellen zu dürfen, die einerseits für mehr Performance in der JavaScript Laufzeitumgebung sorgen und andererseits Entwicklern auf unserer Plattform ein besseres Gesamterlebnis bieten. 

Gleichzeitig möchten wir das neueste Release unseres JavaScript SDKs bekanntgeben, das sich ohne Einschränkungen in der Produktivumgebung einsetzen lässt. Sehen wir uns diese Neuerungen doch einmal genauer an.

Verbesserte Compute-Performance

Wir haben die Rohleistung bei der Ausführung des Codes unserer Kunden durch gezielte Veränderungen verbessert. Beispielsweise haben wir die Lucet WebAssembly Laufzeitumgebung gegen Wasmtime ausgetauscht, deren Performance in den letzten zwei Jahren mehrfach optimiert wurde. 

Außerdem haben wir den gesamten Prozess zur Planung von Workloads effizienter und straffer gestaltet. Für die meisten JavaScript Workloads bedeutet das eine Verdoppelung der Performance.

Geringerer Aufwand bei der Erstellung von Serviceinstanzen

Wir sorgen nicht nur für schnellstmögliche Codeausführung, sondern maximieren die Performance auch, indem wir die Zeit zwischen dem Erhalt einer Anfrage und der tatsächlichen Codeausführung minimieren. Wir haben wesentliche Verbesserungen an unserer Compute Plattform vorgenommen, um den Aufwand bei der Erstellung von Serviceinstanzen zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine schnellere Time to First Byte (TTFB).

Weniger Schwankungen bei der Instanziierungszeit

Auch die Art und Weise, wie unser Betriebssystem Speicher freigibt, wenn ein Service längere Zeit nicht genutzt wurde, haben wir überarbeitet. Durch diese Veränderungen konnten wir Verzögerungen bei allen auf die erste Service-Instanziierung folgenden Instanziierungen größtenteils ausschließen. 

Zusätzliche Funktionen

Durch die obigen Veränderungen ist unsere Compute Plattform insgesamt moderner geworden. Sie haben sich aber auch vorteilhaft auf das JavaScript SDK sowie die anderen von uns unterstützten Sprachen ausgewirkt. Um die uneingeschränkte Nutzung von JavaScript auch in der Produktivumgebung zu gewährleisten, haben wir mit unserem neuesten Release folgende Features hinzugefügt:

Weitere Informationen

Entwickler verwirklichen mit dem JavaScript SDK laufend interessante – und vor allem leistungsstarke – Ideen auf Compute. Ein E-Commerce-Unternehmen konnte zum Beispiel seine SEO-Rankings verbessern, indem es hochperformante, von der Edge ausgelieferte Weiterleitungen aufrecht erhielt und gleichzeitig seine Origin-Server entlastete. Ein Medienunternehmen nutzt das Angebot, um dynamische Werbeeinblendungen im laufenden Betrieb vorzunehmen, die für Endnutzer ein hochgradig personalisiertes und latenzarmes Erlebnis bedeuten.

Weitere Informationen zum Einstieg mit dem JavaScript SDK erhalten Sie in unserer Dokumentation sowie in den Codebeispielen im Developer Hub. Und wenn Sie unsere Serverless-Plattform noch nicht nutzen, können Sie Compute jetzt kostenlos testen.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren