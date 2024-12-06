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Tres aspectos de una CDN moderna que pueden contribuir a tu estrategia en la prensa digital

John Agger

Principal Industry Marketing Manager para medios de comunicación y entretenimiento, Fastly

RendimientoStreaming

Ya es de sobra conocido: lo que los lectores quieren es recibir contenido que esté personalizado y se cargue con rapidez, sin importar la plataforma que utilicen o cuál sea su ubicación. Y si no les brindas esa experiencia, habrás perdido un cliente. A pesar de esta realidad, sorprende la cantidad de empresas de prensa digital que siguen utilizando tecnología de distribución de contenidos anticuada que les impide conseguir estos objetivos.

Para conservar —y hacer crecer— tu base de clientes, la clave está en ser el primero en ofrecer el contenido más actualizado; personalizar ese contenido para tus lectores; y garantizar que la experiencia online de estos sea rápida y segura. En esta entrada de blog, te explicamos tres aspectos de toda red de distribución de contenidos (CDN) moderna que pueden ayudarte a lograr eso mismo. 

Personaliza tu contenido

Muchas empresas de prensa digital adaptan las noticias según variables como la plataforma de visualización, la ubicación y el estado de suscripción. El propósito de esta adaptación es ofrecer contenido muy personalizado. Sin embargo, no todas las CDN tienen la visibilidad y la configurabilidad necesarias para dar cobertura a este propósito. De este modo, se compromete la fidelidad de los clientes y se corre el riesgo de perder audiencia a corto y largo plazo.

Las CDN modernas pueden ayudar a los desarrolladores a adaptar el contenido en función de criterios como el tipo de usuario, el tipo de dispositivo y la ubicación, lo cual garantiza la distribución de la información más pertinente para tus clientes. Algunas CDN incluyen la capacidad de identificar datos tan detallados sobre la ubicación de un lector como la longitud, latitud, continente, país, ciudad, código postal, prefijo telefónico y código metropolitano. Se permite así distribuir contenido localizado, como anuncios específicos a una ciudad o código postal; ofrecer versiones de un sitio en diferentes idiomas según la ubicación y mostrar la disponibilidad de un producto según la región; o bien cargar un tamaño y una calidad de imagen en función del dispositivo que se esté utilizando. 

Las CDN modernas también permiten a los desarrolladores utilizar tecnologías basadas en cookies en el edge para establecer paywalls. De hecho, conviene que estas barreras pasen desapercibidas lo máximo posible: si cada petición tarda demasiado tiempo en procesarse, es muy probable que el usuario abandone la operación. Los desarrolladores ya no tienen que utilizar capacidades del lado del servidor —que son caras— ni del lado del cliente —que requieren trayectos al origen, con la consiguiente reducción en el rendimiento y la capacidad de respuesta—.

Almacena más contenidos en la caché para acelerar la distribución

Las expectativas de los usuarios no dejan de crecer. Tanto es así que el éxito ya es cuestión de un factor: que la plataforma tenga la capacidad de publicar artículos o vídeos en el mismo momento en que se dé luz verde a su difusión. Es posible que incluso el más mínimo retraso se traduzca en la pérdida de oportunidades de negocio y en posicionamientos más bajos en los agregadores de noticias.

Por tanto, la distribución debe tener latencia baja para atraer usuarios, reforzar su fidelidad y dotar de visibilidad a tus contenidos. Procesar contenidos digitales muy dinámicos en el edge de la red, así como distribuirlos desde ahí mismo, redunda en procesos más eficaces y veloces. El problema está en que las ubicaciones del edge y del sistema de gestión de contenidos (CMS), que es donde se almacena ese contenido, suelen estar alejadas entre sí.

Una plataforma moderna de distribución que esté equipada con aceleración de sitios dinámicos (DSA) podrá optimizar la distribución desde el origen al lector a grandes distancias. Y mediante la optimización de redes y protocolos, junto con los mecanismos que protegen el origen de picos de tráfico, la DSA permite transportar contenido dinámico a través de largas distancias a una velocidad eficiente.

La capacidad de la CDN moderna para purgar al instante y obtener visibilidad del tráfico en tiempo real ayuda a las empresas a almacenar en caché gran cantidad de contenido que sería imposible de almacenar con las CDN convencionales. No olvides un detalle muy importante: no todas las CDN tardan milisegundos en purgar contenidos ni ofrecen la flexibilidad de purgar contenido de forma selectiva, en lugar de «purgarlo todo».

Además, una CDN moderna da a los desarrolladores visibilidad en tiempo real de estadísticas y registros para programar y supervisar el rendimiento de las API. Estos mecanismos otorgan mucha capacidad a la hora de distribuir contenido y ayudan en múltiples facetas de las aplicaciones de las empresas, como el rendimiento, la descarga a origen y el conocimiento general sobre su red.

Dota de medidas de seguridad a tus sitios y aplicaciones

La adopción de leyes rigurosas en materia de privacidad ha impuesto nuevas restricciones a los métodos convencionales de publicación digital. Con tal de asegurarse el cumplimiento normativo, los editores de prensa digital tratan de controlar, cada vez con mayor frecuencia, el lugar en el que se visualiza el contenido. Una solución es bloquear el tráfico en función de la ubicación física y la dirección IP; otra solución es identificar el tráfico proveniente de redes privadas virtuales (VPN). Las CDN te deberían permitir inspeccionar peticiones HTTP/HTTP enteras, incluidos encabezados, cookies, rutas de petición, IP del cliente y geolocalización, y tomar medidas en cuestión de segundos para bloquear el tráfico.

Los bots también constituyen una amenaza para la seguridad de los editores de prensa digital: extraen contenido y lo vuelven a publicar, todo ello de forma ilegal, lo cual reduce el valor del contenido para el editor original. Si trabajas con una CDN moderna, se lo pondrás más fácil a tus desarrolladores: esta puede funcionar en tándem con un firewall de aplicaciones web (WAF), que se encargará de examinar el registro de cualquier CDN y sabrá reconocer varios miles de ataques. Ni que decir tiene que los desarrolladores deberían saber cómo configurar un WAF de modo que adopte medidas automáticas de bloqueo de ataques sin que sea necesaria la intervención de personas.

Una CDN cuyas funciones de seguridad vayan integradas en una única red dedicada a la distribución —en lugar de asignar una red a la distribución y otra a la seguridad— también permite detectar fácilmente anomalías de seguridad y responder con rapidez. De este modo, los desarrolladores podrán tomar decisiones escalables integrales a medida que los ataques ganen en intensidad, lo cual es de gran utilidad para repeler ataques de DDoS.

¿Es hora de repensar tu CDN?

La competitividad es altísima en el mercado actual. Por tanto, las empresas de prensa digital que tengan dificultades para mantenerse al día deberán dotarse de sistemas que distribuyan contenidos a los lectores y agregadores tan pronto como estén listos para publicar. Si te dispones a diseñar y construir una plataforma de distribución, no te olvides de sopesar qué CDN se adecua más a tus objetivos y a las expectativas de tus lectores. Ante la creciente complejidad de los desafíos empresariales y el aumento de las expectativas de los consumidores, resulta vital hacer inversiones inteligentes que te permitan ofrecer experiencias rápidas y sobresalientes.

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