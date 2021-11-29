Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente Austin Spires, John Agger ¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real. 20 de julio de 2026

Medios a través de QUIC: ¿puede el streaming finalmente tener tanto escala como baja latencia? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) tiene como objetivo unificar la baja latencia y escalar mediante streaming de medios en tiempo real sobre QUIC, sustituyendo los segmentos por un modelo de distribución más eficiente. 15 de abril de 2026

Fastly + Scalepost: Ampliando la plataforma de Fastly para gestionar rastreadores de IA John Agger Descubre cuándo y cómo los chatbots de IA utilizan tu contenido. Con Fastly y ScalePost, las editoriales finalmente obtienen visibilidad sobre cómo aparece su trabajo en las respuestas generadas por IA. 12 de septiembre de 2025

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Cómo mejorar tu stack de WebSockets John Agger Si quieres enviar mucho contenido en tiempo real, las limitaciones de WebSockets pueden pasarte factura en varios sentidos. Descubre cómo lograr que tus comunicaciones en tiempo real sean más eficientes combinando WebSockets y Fanout de Fastly. 09 de abril de 2024

11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords John Agger Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo. 13 de febrero de 2023

El streaming aumentó su popularidad en 2022 y nos trajo algunas sorpresas John Agger Estas son las principales tendencias (y algunas sorpresas) que Fastly ha observado en el streaming en 2022 y las previsiones para el futuro. 09 de enero de 2023

La importancia de las CDN múltiples representada en dos gráficos John Agger Si las redes de distribución de contenido (CDN) acaparan la atención de los medios, lo más probable es que se haya interrumpido el servicio de alguna. Aun así, esta no es una razón de peso para querer adoptar múltiples CDN. 05 de diciembre de 2022

Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN Chris Buckley, John Agger Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer. 19 de julio de 2022