John Agger
Principal Industry Marketing Manager para medios de comunicación y entretenimiento, Fastly
Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente
¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real.
Medios a través de QUIC: ¿puede el streaming finalmente tener tanto escala como baja latencia?
Media over QUIC (MoQ) tiene como objetivo unificar la baja latencia y escalar mediante streaming de medios en tiempo real sobre QUIC, sustituyendo los segmentos por un modelo de distribución más eficiente.
Fastly + Scalepost: Ampliando la plataforma de Fastly para gestionar rastreadores de IA
Descubre cuándo y cómo los chatbots de IA utilizan tu contenido. Con Fastly y ScalePost, las editoriales finalmente obtienen visibilidad sobre cómo aparece su trabajo en las respuestas generadas por IA.
Recuperar el control: cómo las editoriales pueden contrarrestar el scraping no deseado de la IA
Toma el control del scraping de IA. Descubre cómo los editores podéis luchar contra la recolección de datos no deseados con AI Bot Management de Fastly y nuevas oportunidades de monetización.
Cómo mejorar tu stack de WebSockets
Si quieres enviar mucho contenido en tiempo real, las limitaciones de WebSockets pueden pasarte factura en varios sentidos. Descubre cómo lograr que tus comunicaciones en tiempo real sean más eficientes combinando WebSockets y Fanout de Fastly.
11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords
Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo.
El streaming aumentó su popularidad en 2022 y nos trajo algunas sorpresas
Estas son las principales tendencias (y algunas sorpresas) que Fastly ha observado en el streaming en 2022 y las previsiones para el futuro.
La importancia de las CDN múltiples representada en dos gráficos
Si las redes de distribución de contenido (CDN) acaparan la atención de los medios, lo más probable es que se haya interrumpido el servicio de alguna. Aun así, esta no es una razón de peso para querer adoptar múltiples CDN.
Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN
Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer.
Tres aspectos de una CDN moderna que pueden contribuir a tu estrategia en la prensa digital
Para conservar a tus clientes, la clave está en ofrecer al instante el contenido más actualizado; personalizar ese contenido para tus lectores; y garantizar que la experiencia online de estos sea rápida y segura. En esta entrada de blog, te explicamos tres aspectos de toda red de distribución de contenidos (CDN) moderna que pueden ayudarte a lograr eso mismo.