MoQ en el carril rápido Luke Curley ¿Qué tienen en común la Fórmula 1, los drones y el streaming en vivo? En este artículo invitado, Luke Curley, cocreador de MoQ, explora cómo Media over QUIC está transformando la distribución de contenido multimedia de baja latencia. 14 de julio de 2026

El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año Artur Bergman, Hossein Lotfi Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web. 09 de junio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

El mal rendimiento frena el crecimiento de SaaS/PaaS: por qué importa tu red de distribución de contenidos Omeed Nosrati, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Impulsa el rendimiento de SaaS y PaaS con la red de distribución de contenidos adecuada. Descubre cómo mejorar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad mientras apoyas el crecimiento liderado por el producto con Fastly. 04 de mayo de 2026

CDN frente a almacenamiento en caché: ¿cuál es la diferencia? Rogier Mulhuijzen A veces se confunde el uso de una red de distribución de contenidos (CDN) con el almacenamiento en caché. Es importante conocer las diferencias entre ambos conceptos para poder decidir cuál es la mejor opción para optimizar el rendimiento de tu sitio web. 02 de enero de 2026

Cuatro Recomendaciones para Maximizar Ahorro y Desempeño con la CDN de Fastly Guillermo Guardián Boost website speed and save on egress costs with Fastly's CDN. Learn to maximize cache efficiency, reduce origin traffic, and unlock 189% ROI. 12 de diciembre de 2025

Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial Guillermo Guardián Stop holiday traffic outages! Learn best practices to optimize your website for peak performance, security, and sales this Black Friday season. 12 de diciembre de 2025

Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales. 25 de noviembre de 2025

Interrupciones, ataques y la necesidad de resiliencia Austin Spires Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción. 19 de noviembre de 2025

Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 más Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda. 05 de noviembre de 2025

Optimización del rendimiento web: análisis de los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimiza el rendimiento web con los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly. Descubre cómo Gzip y Brotli reducen el tamaño de las cargas útiles, disminuyen los costes y aceleran tu sitio. 03 de noviembre de 2025

Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly Sy Brand Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente. 30 de octubre de 2025

Resiliencia por diseño: lecciones sobre la preparación para la multinube Austin Spires Sigue online en los momentos decisivos. Descubre cómo las estrategias multinube y de borde de Fastly protegen contra las interrupciones del servicio para garantizar la velocidad y fiabilidad de tus sistemas. 30 de octubre de 2025

Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura Daniel Axtens Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema. 09 de octubre de 2025

Reducción de peticiones a una sola desmitificada Stephen Crim ¡Mejora el rendimiento del sitio web con la reducción de peticiones a una sola! Descubre cómo mejora la eficiencia, reduce la carga de origen y optimiza el almacenamiento en caché para una experiencia de usuario ágil. 14 de agosto de 2025

Confianza a escala con el Fastly Image Optimizer y C2PA James Sherry Image Optimizer de Fastly ahora es compatible con C2PA, lo que permite verificar la autenticidad del contenido. Combate la desinformación y crea confianza con la procedencia segura de imágenes a escala. 12 de agosto de 2025

Acelera el rendimiento web: los datos que respaldan la superioridad de Fastly sobre Akamai Lucas Olslund Descubre por qué migrar de Akamai a Fastly mejora el rendimiento de tu sitio web. Nuestros datos muestran un TTFB un 57 % más rápido y un LCP un 17 % más rápido, basado en datos reales de CrUX. 17 de julio de 2025

Recuperar el control: cómo las editoriales pueden contrarrestar el scraping no deseado de la IA John Agger Toma el control del scraping de IA. Descubre cómo los editores podéis luchar contra la recolección de datos no deseados con AI Bot Management de Fastly y nuevas oportunidades de monetización. 17 de julio de 2025

Más de una década después: la evolución de Instant Purge Tyler McMullen, Julien Benoist Explora la evolución de una década de la tecnología Instant Purge™ de Fastly. Infórmate sobre nuestro enfoque descentralizado, los desafíos enfrentados y las innovaciones en escalabilidad. 27 de mayo de 2025