Streaming
Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente
¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real.
MoQ en el carril rápido
¿Qué tienen en común la Fórmula 1, los drones y el streaming en vivo? En este artículo invitado, Luke Curley, cocreador de MoQ, explora cómo Media over QUIC está transformando la distribución de contenido multimedia de baja latencia.
Seis errores habituales del streaming en vivo (y cómo evitarlos)
Después de años dando soporte a algunos de los mayores eventos de streaming en vivo del mundo, hemos visto que los mismos errores aparecen una y otra vez. Aquí tienes cómo evitarlos.
Medios a través de QUIC: ¿puede el streaming finalmente tener tanto escala como baja latencia?
Media over QUIC (MoQ) tiene como objetivo unificar la baja latencia y escalar mediante streaming de medios en tiempo real sobre QUIC, sustituyendo los segmentos por un modelo de distribución más eficiente.
Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional
Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos
Intrusos invisibles: cómo los bots sabotean los servicios de streaming
Descubre cómo los bots interrumpen los servicios de streaming y provocan interrupciones y fraudes y qué se puede hacer para proteger el contenido digital y mejorar la experiencia de uso.
11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords
Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo.
Fastly y el fediverso. Primera parte
Simpatizamos mucho con todo lo relacionado con las normas y el código abierto y, por ello, tenemos ganas de ver cómo va creciendo el fediverso en los próximos meses. Hoy veremos su funcionamiento y el respaldo que le estamos dando.
El streaming aumentó su popularidad en 2022 y nos trajo algunas sorpresas
Estas son las principales tendencias (y algunas sorpresas) que Fastly ha observado en el streaming en 2022 y las previsiones para el futuro.
La importancia de las CDN múltiples representada en dos gráficos
Si las redes de distribución de contenido (CDN) acaparan la atención de los medios, lo más probable es que se haya interrumpido el servicio de alguna. Aun así, esta no es una razón de peso para querer adoptar múltiples CDN.
Fastly estará presente en la IBC para ofrecer lo que las empresas de radiodifusión modernas necesitan
Hoy en día, el streaming es la forma más común de consumir contenidos de vídeo, por lo que las empresas de radiodifusión modernas deben centrarse en ofrecer escalabilidad, resiliencia y seguridad.
Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN
Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer.
¿Qué ventajas tiene «el edge» para la prensa digital?
Al acercar el contenido a los lectores, te ahorras las reglas y los costes convencionales que implican el espacio en servidores y el mantenimiento de infraestructuras, pero estas no son las únicas ventajas de la informática en el edge. Las analizamos.
Tres aspectos de una CDN moderna que pueden contribuir a tu estrategia en la prensa digital
Para conservar a tus clientes, la clave está en ofrecer al instante el contenido más actualizado; personalizar ese contenido para tus lectores; y garantizar que la experiencia online de estos sea rápida y segura. En esta entrada de blog, te explicamos tres aspectos de toda red de distribución de contenidos (CDN) moderna que pueden ayudarte a lograr eso mismo.
La red decide: ¿quién se llevará el oro en los Juegos de Fastly?
Los Juegos de Fastly comparan países en cuatro pruebas basadas en datos de tráfico agregado de red: adopción de IPv6, versiones de HTTP, versiones de sistemas operativos y versiones de navegadores.