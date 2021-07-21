Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente Austin Spires, John Agger ¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real. 20 de julio de 2026

MoQ en el carril rápido Luke Curley ¿Qué tienen en común la Fórmula 1, los drones y el streaming en vivo? En este artículo invitado, Luke Curley, cocreador de MoQ, explora cómo Media over QUIC está transformando la distribución de contenido multimedia de baja latencia. 14 de julio de 2026

Seis errores habituales del streaming en vivo (y cómo evitarlos) Mark Richards Después de años dando soporte a algunos de los mayores eventos de streaming en vivo del mundo, hemos visto que los mismos errores aparecen una y otra vez. Aquí tienes cómo evitarlos. 11 de junio de 2026

Medios a través de QUIC: ¿puede el streaming finalmente tener tanto escala como baja latencia? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) tiene como objetivo unificar la baja latencia y escalar mediante streaming de medios en tiempo real sobre QUIC, sustituyendo los segmentos por un modelo de distribución más eficiente. 15 de abril de 2026

Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional Simon Wistow Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos 09 de abril de 2026

Intrusos invisibles: cómo los bots sabotean los servicios de streaming Alina Lehtinen-Vela Descubre cómo los bots interrumpen los servicios de streaming y provocan interrupciones y fraudes y qué se puede hacer para proteger el contenido digital y mejorar la experiencia de uso. 17 de abril de 2025

11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords John Agger Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo. 13 de febrero de 2023

Fastly y el fediverso. Primera parte Simon Wistow Simpatizamos mucho con todo lo relacionado con las normas y el código abierto y, por ello, tenemos ganas de ver cómo va creciendo el fediverso en los próximos meses. Hoy veremos su funcionamiento y el respaldo que le estamos dando. 09 de febrero de 2023

El streaming aumentó su popularidad en 2022 y nos trajo algunas sorpresas John Agger Estas son las principales tendencias (y algunas sorpresas) que Fastly ha observado en el streaming en 2022 y las previsiones para el futuro. 09 de enero de 2023

La importancia de las CDN múltiples representada en dos gráficos John Agger Si las redes de distribución de contenido (CDN) acaparan la atención de los medios, lo más probable es que se haya interrumpido el servicio de alguna. Aun así, esta no es una razón de peso para querer adoptar múltiples CDN. 05 de diciembre de 2022

Fastly estará presente en la IBC para ofrecer lo que las empresas de radiodifusión modernas necesitan Noel Penzer Hoy en día, el streaming es la forma más común de consumir contenidos de vídeo, por lo que las empresas de radiodifusión modernas deben centrarse en ofrecer escalabilidad, resiliencia y seguridad. 06 de septiembre de 2022

Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN Chris Buckley, John Agger Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer. 19 de julio de 2022

¿Qué ventajas tiene «el edge» para la prensa digital? Bridget Lane Al acercar el contenido a los lectores, te ahorras las reglas y los costes convencionales que implican el espacio en servidores y el mantenimiento de infraestructuras, pero estas no son las únicas ventajas de la informática en el edge. Las analizamos. 20 de diciembre de 2021

Tres aspectos de una CDN moderna que pueden contribuir a tu estrategia en la prensa digital John Agger Para conservar a tus clientes, la clave está en ofrecer al instante el contenido más actualizado; personalizar ese contenido para tus lectores; y garantizar que la experiencia online de estos sea rápida y segura. En esta entrada de blog, te explicamos tres aspectos de toda red de distribución de contenidos (CDN) moderna que pueden ayudarte a lograr eso mismo. 29 de noviembre de 2021