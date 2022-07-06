James es Staff Product Manager y se centra en garantizar la máxima satisfacción y el éxito de las principales marcas mundiales de medios de comunicación en Fastly. Antes de incorporarse a esta empresa, trabajó en Wowza Media Systems y cuenta con más de 14 años de experiencia especializada en streaming, medios digitales, telecomunicaciones y servicios de red. En su tiempo libre, a James le gusta pasar tiempo con su familia, esquiar, correr, viajar y mucho más.

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