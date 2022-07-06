James Sherry
Staff Product Manager, Fastly
Confianza a escala con el Fastly Image Optimizer y C2PA
Image Optimizer de Fastly ahora es compatible con C2PA, lo que permite verificar la autenticidad del contenido. Combate la desinformación y crea confianza con la procedencia segura de imágenes a escala.
La salida de datos gratuita y las operaciones con Object Storage revolucionan la optimización de imágenes
Obtén una optimización de imágenes rentable con Fastly Object Storage. Sin tasas de salida ni operaciones para un rendimiento superior. Escala libremente e itera rápidamente.
Brotli y el arte de lo pequeño
Ya nadie pone en duda la importancia del rendimiento web, por lo que cada vez es más común adoptar métricas estandarizadas para medir el rendimiento, como las Core Web Vitals, que ofrecen indicadores de calidad estándar para hacer seguimientos.
Cuatro razones por las que deberías probar Image Optimizer de Fastly
Grandes marcas con una fuerte presencia en internet, como The Guardian y Big Cartel, usan Image Optimizer para ofrecer imágenes con la mejor resolución sobre la marcha. Conoce cuatro razones por las que tú también deberías probarlo.